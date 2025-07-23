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Второе дыхание картофеля: как готовить проросшие клубни без риска для здоровья

Картофель с ростками: секреты безотходного приготовления на кухне
1:12
Еда

Если вы покупаете картофель в мешках или выращиваете его сами, то, вероятно, сталкивались с проблемой проросших клубней. Обычно их выбрасывают в компост или мусор, но проросший картофель может быть вполне пригоден в пищу.

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка

Важно помнить, что картофель становится непригодным для употребления, если он сильно позеленел из-за воздействия солнечного света. В таких случаях в клубнях накапливается соланин — природный токсин, который может вызвать проблемы с пищеварением или даже отравление.

Однако даже при появлении небольших ростков картофель можно использовать. Главное — правильно его подготовить, напоминает pizzalabpraha.cz. Для этого нужно:

  1. Удалить ростки. Это можно сделать ножом или овощечисткой.
  2. Очистить картофель от зелёных частей, если они есть.
  3. Промыть картофель под водой. Это поможет удалить остатки соланина.
  4. Приготовить картофель по своему вкусу. Он может быть использован для приготовления любых блюд.

Таким образом, вы сможете избежать ненужных отходов и использовать проросший картофель безопасно для здоровья.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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