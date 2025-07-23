Второе дыхание картофеля: как готовить проросшие клубни без риска для здоровья

Если вы покупаете картофель в мешках или выращиваете его сами, то, вероятно, сталкивались с проблемой проросших клубней. Обычно их выбрасывают в компост или мусор, но проросший картофель может быть вполне пригоден в пищу.
Важно помнить, что картофель становится непригодным для употребления, если он сильно позеленел из-за воздействия солнечного света. В таких случаях в клубнях накапливается соланин — природный токсин, который может вызвать проблемы с пищеварением или даже отравление.
Однако даже при появлении небольших ростков картофель можно использовать. Главное — правильно его подготовить, напоминает pizzalabpraha.cz. Для этого нужно:
Таким образом, вы сможете избежать ненужных отходов и использовать проросший картофель безопасно для здоровья.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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