Потрясающий секрет шницелей: добавив этот ингредиент, вы удивите всех

Шницели с пикантной корочкой: секрет от опытных поваров с пищевой содой для сочности и хруста

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Шницели в панировке — это вкусно, но можно сделать их ещё лучше. Пищевая сода — это не только универсальный помощник на кухне, но и отличное дополнение к жареным шницелям. Опыт показывает, что с этим трюком блюдо получается особенно аппетитным.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шницель

Как использовать пищевую соду для жарки шницелей

Добавьте немного пищевой соды в панировочные сухари. Это придаст мясу хрустящую корочку, которая будет нежной и тающей во рту. Для гурманов есть ещё один секрет: капните несколько капель солодового уксуса. Во время жарки в масле он вступит в реакцию с содой, создавая лёгкую пену, которая сделает шницели ещё более хрустящими, утверждает centrum.cz.

Ингредиенты для панировки

Для приготовления шницелей вам понадобятся простые ингредиенты:

мука,

яйца,

соль,

вода,

солодовый уксус,

пищевая сода,

панировочные сухари.

Если у вас нет солодового уксуса, не расстраивайтесь — добавьте чайную ложку соды прямо в панировочные сухари.

Процесс панировки и жарки

Сначала обваляйте шницели в муке. Затем взбейте яйца в отдельной миске. В третью миску добавьте соду и уксус (если используете) или просто соду, если уксуса нет. Наконец, обваляйте шницели в панировочных сухарях. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте шницели до золотистой корочки. Если панировочные сухари немного вздулись, это нормально. Главное, чтобы мясо внутри оставалось мягким и сочным. После жарки выложите шницели на бумажную салфетку. Прижмите сверху ещё одну салфетку, чтобы убрать излишки масла. Это сделает блюдо более лёгким и усвояемым.

Почему это работает

Пищевая сода делает корочку хрустящей и помогает мясу оставаться сочным. Солодовый уксус добавляет пикантности и усиливает хрустящие свойства. Использование качественной панировки и правильного масла также важно для достижения идеального результата.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.



Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

