Потрясающий секрет шницелей: добавив этот ингредиент, вы удивите всех

Шницели в панировке — это вкусно, но можно сделать их ещё лучше. Пищевая сода — это не только универсальный помощник на кухне, но и отличное дополнение к жареным шницелям. Опыт показывает, что с этим трюком блюдо получается особенно аппетитным.
Как использовать пищевую соду для жарки шницелей
Добавьте немного пищевой соды в панировочные сухари. Это придаст мясу хрустящую корочку, которая будет нежной и тающей во рту. Для гурманов есть ещё один секрет: капните несколько капель солодового уксуса. Во время жарки в масле он вступит в реакцию с содой, создавая лёгкую пену, которая сделает шницели ещё более хрустящими, утверждает centrum.cz.
Ингредиенты для панировки
Для приготовления шницелей вам понадобятся простые ингредиенты:
Если у вас нет солодового уксуса, не расстраивайтесь — добавьте чайную ложку соды прямо в панировочные сухари.
Процесс панировки и жарки
Почему это работает
Пищевая сода делает корочку хрустящей и помогает мясу оставаться сочным. Солодовый уксус добавляет пикантности и усиливает хрустящие свойства. Использование качественной панировки и правильного масла также важно для достижения идеального результата.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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