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Эта аэрофритюрница делает картошку фри незабываемой: секреты успеха Philips серии 3000

Тайны идеальной картошки фри: выбрали лучшую аэрофритюрницу из 12 протестированных
2:58
Еда

Аэрофритюрницы становятся всё более популярными во французских домах, особенно благодаря своей способности готовить картофель фри с минимальным количеством масла и максимальной простотой использования. По данным NielsenIQ-Gfk, такие устройства уже присутствуют в 31% французских домов. Однако, несмотря на разнообразие моделей, выбор подходящей аэрофритюрницы может быть непростым. Чтобы помочь потребителям, журнал "60 Millions de consommateurs" протестировал двенадцать популярных моделей на рынке и выявил лидера.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Выбор лучшей аэрофритюрницы для хрустящей картошки фри
Среди протестированных моделей особенно выделялась аэрофритюрница Philips серии 3000. По результатам теста, этот прибор получил высокую оценку за качество приготовления картофеля фри, независимо от того, используется ли свежий или замороженный продукт. В отличие от других моделей, таких как Elsay, Beko и High One, которые не смогли обеспечить хрустящую корочку и равномерную прожарку, Philips серии 3000 продемонстрировала отличные результаты, сообщает voici.fr.

Инженеры, проводившие испытания, отметили, что картофель фри, приготовленный в этой аэрофритюрнице, получается "идеально прожаренным, с хрустящей корочкой и равномерной прожаркой". Мощность устройства составляет 2750 Вт, а диапазон температур приготовления варьируется от 40 до 200 °C. Кроме того, аэрофритюрница имеет отдельные программы для приготовления свежего и замороженного картофеля фри, что делает её универсальным решением для любой кухни.

Philips серии 3000: рекордсмен среди двухкамерных аэрофритюрниц
Помимо выдающихся результатов в приготовлении картофеля фри, аэрофритюрница Philips серии 3000 также возглавила рейтинг двухкамерных моделей. Она получила супер-оценку 15,4 из 20, опередив конкурентов, таких как Ninja Double Stack (14,4 из 20), Essentiel B Eaf2 (14 из 20) и Cecotec Cecofry Dual 9000 (13,9 из 20). Устройство получило высокие оценки за приготовление не только картофеля фри, но и курицы, а также кексов. Регулировка температуры также была признана положительной.

Однако стоит отметить, что качество инструкции к устройству было оценено как "крайне неудовлетворительное". Тем не менее, благодаря своим выдающимся характеристикам и способности готовить вкусные и хрустящие блюда, аэрофритюрница Philips серии 3000 стала лучшим выбором для многих потребителей.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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