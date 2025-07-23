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Тайный секрет шеф-поваров: нужна ли замена первой воды, чтобы бульон был насыщенным?

Бульон из мяса: стоит ли заменять первую воду, чтобы сохранить вкус?
2:09
Еда

Приготовление вкусного, насыщенного и полезного бульона — это не только кулинарное искусство, но и важный аспект здорового питания. Многие хозяйки задаются вопросом: нужно ли сливать первую воду при варке мяса? Давайте разберёмся.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

Сливание первой воды — не всегда необходимость и даже может быть вредным. Известные шеф-повара утверждают, что это действие лишает бульон ценных питательных веществ и аромата. Пена, которая образуется после закипания, содержит свернувшийся белок и не представляет опасности для здоровья. Её лучше удалить с поверхности воды с помощью сита или шумовки.

Замена воды необходима только в особых случаях:

  • Проблемы с пищеварением. Если у вас есть заболевания желчного пузыря, желудка или поджелудочной железы, лучше заменить первую воду. Это поможет избежать раздражения и улучшит усвоение блюда.
  • Некачественное мясо. Если мясо сомнительного качества, его лучше не использовать. В таком случае замена воды — разумное решение.

Как правильно снять пену и приготовить бульон?

Для получения прозрачного и насыщенного бульона важно правильно удалять пену. Снимать её нужно не один раз, а по мере образования. Особое внимание уделите стенкам кастрюли — прилипшие частицы могут сделать бульон мутным. Перед подачей на стол рекомендуется снять верхний слой жира, чтобы бульон был обезжиренным, советует lender.hu.

Выбор качественного мяса — залог вкусного и полезного супа. Медленная варка при низкой температуре и поддержание чистоты на кухне помогут достичь наилучшего результата. Готовый бульон должен быть золотисто-жёлтым и ароматным.

Итак, не стоит слепо следовать всем советам. Подходите к приготовлению бульона с умом и учитывайте индивидуальные особенности вашего организма. Выбирайте качественное мясо, соблюдайте чистоту и наслаждайтесь вкусным, полезным супом!

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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