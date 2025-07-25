Ошибки, которые портят чебуреки: как получить идеальный результат с первого раза

Ароматные, хрустящие снаружи и сочные внутри — такие чебуреки по-настоящему радуют и утоляют голод. Но чтобы результат получился именно таким, важно не допустить ошибок в тесте и начинке. Делимся рецептом, с которым чебуреки всегда удаются.
мука — 500 г
вода — 200 мл (тёплая)
растительное масло — 2 ст. л.
водка — 1 ст. л.
соль — 1 ч. л.
Для начинки:
свинина и говядина (в равных частях) — 400 г
репчатый лук — 2 шт.
вода или бульон — 50 мл
соль и перец — по вкусу
1. Готовим тесто
Растворите соль в тёплой воде, добавьте просеянную муку, влейте растительное масло и водку. Замесите эластичное тесто, накройте плёнкой и оставьте на 30 минут для "отдыха".
2. Готовим начинку
Фарш из говядины и свинины смешайте в равных долях. Добавьте мелко рубленый лук (примерно 1 средняя луковица на 300 г мяса) и немного бульона или воды — так начинка будет сочной. Приправьте по вкусу.
3. Формируем чебуреки
Тесто раскатайте тонко — не толще 2 мм. Вырежьте круги, выложите начинку, сложите пополам и хорошо защипните края.
4. Обжариваем
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде до 180 °C. Жарьте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки. Масло не должно быть слишком горячим — иначе тесто подгорит, а начинка не прожарится.
Подавайте горячими — с соусом, зеленью или просто так. Приятного аппетита.
Чебуре́к - изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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