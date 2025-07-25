Ошибки, которые портят чебуреки: как получить идеальный результат с первого раза

Для сочности фарша в чебуреках добавляют воду или бульон

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные, хрустящие снаружи и сочные внутри — такие чебуреки по-настоящему радуют и утоляют голод. Но чтобы результат получился именно таким, важно не допустить ошибок в тесте и начинке. Делимся рецептом, с которым чебуреки всегда удаются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чебуреки с рыбой, тимьяном и сливочным соусом

Что понадобится:

мука — 500 г

вода — 200 мл (тёплая)

растительное масло — 2 ст. л.

водка — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

свинина и говядина (в равных частях) — 400 г

репчатый лук — 2 шт.

вода или бульон — 50 мл

соль и перец — по вкусу

Как готовить:

1. Готовим тесто

Растворите соль в тёплой воде, добавьте просеянную муку, влейте растительное масло и водку. Замесите эластичное тесто, накройте плёнкой и оставьте на 30 минут для "отдыха".

2. Готовим начинку

Фарш из говядины и свинины смешайте в равных долях. Добавьте мелко рубленый лук (примерно 1 средняя луковица на 300 г мяса) и немного бульона или воды — так начинка будет сочной. Приправьте по вкусу.

3. Формируем чебуреки

Тесто раскатайте тонко — не толще 2 мм. Вырежьте круги, выложите начинку, сложите пополам и хорошо защипните края.

4. Обжариваем

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде до 180 °C. Жарьте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки. Масло не должно быть слишком горячим — иначе тесто подгорит, а начинка не прожарится.

Подавайте горячими — с соусом, зеленью или просто так. Приятного аппетита.

Уточнения

Чебуре́к - изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

