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Пицца без теста: ароматная, сытная и очень простая в приготовлении — даже духовку не пачкает

Запечённая картофельная пицца с чесноком и томатным соусом — блюдо для ужина
1:56
Еда

Хотите удивить гостей и родных чем-то необычным, но простым в приготовлении? Обратите внимание на картофельную пиццу. Блюдо оригинальное, сытное и невероятно вкусное — съедается до последнего кусочка!

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицца

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг

  • оливковое масло — 0,5 стакана

  • чеснок — 2 зубчика (очищенных и мелко нарезанных)

  • помидоры (свежие или консервированные без кожицы) — 350 г

  • филе анчоусов (измельчённое) — 3-5 шт.

  • каперсы — 2 ст. ложки

  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовим картофель

Отварите картофель "в мундире" до мягкости. Затем остудите, очистите и измельчите в кухонном комбайне или просто разомните. Добавьте 3 ст. ложки оливкового масла, соль и перец. Перемешайте и отставьте.

2. Готовим томатную начинку

На сковороде разогрейте 3 ст. ложки масла, обжарьте чеснок до аромата, затем добавьте помидоры. Тушите на среднем огне, помешивая, 12-15 минут, пока смесь слегка загустеет.

3. Формируем "пиццу"

Разогрейте духовку до 200 °C.
Смажьте жаропрочную круглую форму маслом. Выложите половину картофельной массы - это будет "основа". Сверху распределите томатную начинку, анчоусы и каперсы. Закройте всё вторым слоем картофеля и разровняйте поверхность.

Сбрызните оставшимся маслом и отправьте в духовку.

4. Запекаем до готовности

Готовьте 20-25 минут — верх должен подрумяниться и приобрести аппетитную золотистую корочку. Перед подачей посыпьте свежемолотым чёрным перцем.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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