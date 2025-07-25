Пицца без теста: ароматная, сытная и очень простая в приготовлении — даже духовку не пачкает

Хотите удивить гостей и родных чем-то необычным, но простым в приготовлении? Обратите внимание на картофельную пиццу. Блюдо оригинальное, сытное и невероятно вкусное — съедается до последнего кусочка!
картофель — 1 кг
оливковое масло — 0,5 стакана
чеснок — 2 зубчика (очищенных и мелко нарезанных)
помидоры (свежие или консервированные без кожицы) — 350 г
филе анчоусов (измельчённое) — 3-5 шт.
каперсы — 2 ст. ложки
соль и чёрный молотый перец — по вкусу
1. Подготовим картофель
Отварите картофель "в мундире" до мягкости. Затем остудите, очистите и измельчите в кухонном комбайне или просто разомните. Добавьте 3 ст. ложки оливкового масла, соль и перец. Перемешайте и отставьте.
2. Готовим томатную начинку
На сковороде разогрейте 3 ст. ложки масла, обжарьте чеснок до аромата, затем добавьте помидоры. Тушите на среднем огне, помешивая, 12-15 минут, пока смесь слегка загустеет.
3. Формируем "пиццу"
Разогрейте духовку до 200 °C.
Смажьте жаропрочную круглую форму маслом. Выложите половину картофельной массы - это будет "основа". Сверху распределите томатную начинку, анчоусы и каперсы. Закройте всё вторым слоем картофеля и разровняйте поверхность.
Сбрызните оставшимся маслом и отправьте в духовку.
4. Запекаем до готовности
Готовьте 20-25 минут — верх должен подрумяниться и приобрести аппетитную золотистую корочку. Перед подачей посыпьте свежемолотым чёрным перцем.
Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?