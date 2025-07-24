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Пусть соседи завидуют: как закатать помидоры, чтобы удивить всех, включая себя

Как консервировать помидоры на зиму: простые рецепты от экспертов
3:15
Еда

С появлением сезона сбора помидоров многие садоводы сталкиваются с вопросом: как сохранить этот вкусный и полезный овощ на зиму? Закручивание помидоров в банки — идеальный способ сохранить их свежесть и вкус, чтобы наслаждаться любимым овощем даже в холодные месяцы.

Закатанные помидоры
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Закатанные помидоры

Подготовка к закатке

Перед тем как приступить к консервированию помидоров, важно подготовить все необходимые ингредиенты и оборудования:

  • Помидоры:выбирайте спелые, здоровые плоды без повреждений или гнили. Мелкие помидоры, такие как черри или сливка, идеально подходят для консервирования.
  • Банки: используйте стеклянные банки, предварительно тщательно вымытые и продезинфицированные. Можно воспользоваться горячей водой или духовкой.
  • Крышкиубедитесь, что крышки также стерильные и подходящие для вашей банки.

Рецепты закатки помидоров

Рецепт 1: Помидоры в собственном соку

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг
  • Соль – 1-2 ч. ложки (по вкусу)
  • Укроп – по желанию
  • Чеснок – 2-3 зубчика (по желанию)

Приготовление:

  • Хорошо вымойте помидоры.
  • Прокoлите их иглой или зубочисткой в нескольких местах, чтобы избежать растрескивания.
  • Уложите помидоры в стерилизованные банки плотными рядами.
  • В отдельной кастрюле доведите до кипения чистую воду, добавьте соль и дайте ей немного остыть.
  • Залейте помидоры горячей рассолом до самого верха.
  • Закрутите банки прикручивающими крышками и переверните вверх дном.
  • Укутайте банки в теплое одеяло на 12-24 часа для термостабилизации.

Рецепт 2: Консервированные помидоры с пряностями

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг
  • Соль – 1 ст. ложка
  • Сахар – 1 ст. ложка
  • Укроп – 1-2 веточки
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Перец горошком – по вкусу
  • Вода – 1 л

Приготовление:

  • Тщательно промойте помидоры и подготовьте их так же, как в первом рецепте.
  • В стерилизованные банки разместите укроп, лавровый лист, чеснок и перец.
  • Уложите помидоры в банки плотно. 
  • В небольшой кастрюле смешайте воду, соль и сахар, доведите до кипения.
  • Залейте горячим рассолом помидоры до краев банки.
  • Закатайте крышками, переверните и дайте остыть.

Советы по консервированию

  • Используйте качественные продукты: спелые, свежие и здоровые помидоры обеспечат насыщенный вкус и долгий срок хранения.
  • Стерилизация: стерилизация банок и крышек является ключевым моментом для предотвращения бактериального роста и сохранения заготовок.
  • Выбор приправ: экспериментируйте с различными пряностями и травами (базилик, тимьян, перец) для создания уникального вкуса.
  • Правильное хранение: храните закатанные банки в темном, сухом и прохладном месте. После вскрытия банки лучше хранить в холодильнике и употребить в течение нескольких дней.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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