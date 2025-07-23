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Чечевица и мясо: что скрывает новый тренд в кулинарии

Чечевичные тефтели: сытное и питательное блюдо для всей семьи
3:43
Еда

Тефтели — это классическое блюдо, любимое многими. Они могут быть приготовлены из различных видов мяса, но сегодня мы поговорим о более здоровом и питательном варианте — тефтелях с чечевицей. Это блюдо не только вкусное, но и наполнено полезными витаминами и минералами. Чечевица является отличным источником растительного белка, клетчатки и многих других компонентов, необходимых для здоровья.

Спагетти с тефтелями и томатным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с тефтелями и томатным соусом

Почему стоит выбрать чечевицу?

Чечевица — это не просто здоровый продукт, она также обладает прекрасным вкусом и универсальностью. Вот несколько причин, почему стоит включить её в свой рацион:

  • Высокое содержание белка: чечевица — идеальная замена мясу для вегетарианцев и веганов. Она богата белком и идеально подходит для создания сытных блюд.
  • Много клетчатки: чечевица содержит большое количество клетчатки, что способствует здоровому пищеварению и ощущению сытости.
  • Богатый источник витаминов и минералов: Чечевица содержит витамины группы B, железо, магний, фосфор и цинк.
  • Лёгкость в приготовлении: Чечевицу не нужно замачивать перед готовкой, что делает её идеальным гарниром и основным ингредиентом в различных блюдах.

Рецепт тефтелей с чечевицей

Теперь давайте перейдем к самому интересному — приготовлению вкусных тефтей с чечевицей.

Ингредиенты:

  • 1 стакан чечевицы (красной илиgreen)
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 1/2 стакана панировочных сухарей
  • 1 яйцо (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Чёрный молотый перец и специи (по желанию, например, паприка, тимьян)
  • 2 ст. ложки растительного масла (для жарки)
  • 1 стакан томатного соуса (для подачи)

Приготовление:

  • Приготовление чечевицы: промойте чечевицу, затем залейте её водой (в 2-3 раза больше объема) и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите до мягкости, около 15-20 минут. Слейте воду и дайте чечевице немного остыть.
  • Подготовка овощей: лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле до золотистости, затем добавьте морковь и готовьте еще 5 минут.
  • Смешивание ингредиентов: в глубокой миске соедините готовую чечевицу, обжаренные овощи, панировочные сухари, яйцо (если используете), соль, перец и специи. Тщательно перемешайте массу до однородного состояния.
  • Формирование тефтелей: из полученной массы сформируйте небольшие круглые или овальные тефтели.
  • Приготовление тефтелей: обжарьте тефтели на сковороде с разогретым растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон. если хотите, чтобы они были более сочными, можно затем добавить к тефтелям томатный соус и тушить их на медленном огне под крышкой в течение 10-15 минут.
  • Подача: подавайте тефтели горячими с томатным соусом, гарниром из отварного риса, картофельного пюре или овощей.

Тефтели с чечевицей — это не только полезное, но и очень вкусное блюдо, которое обязательно понравится всей семье. Оно отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Попробуйте этот рецепт и позвольте своим близким насладиться оригинальным вкусом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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