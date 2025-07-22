Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комикесса Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз: шокирующая история
Как японские авиакомпании обеспечивают непревзойдённый сервис для пассажиров
Ксения Собчак опубликовала данные ФНС об отсутствии долгов у своего ресторана
Белый уксус и другие способы сохранить полотенца мягкими — советы эксперта
Сдвиг миграции горбатых китов наблюдается по всему миру, от Австралии до США
Что сажать в огороде в конце июля
Время не ждёт: блюда, приготовленные роботами, за рекордные 90 секунд
Перегрузки и неправильный уход за автомобилем ускоряют его износ
Чайные пакетики выделяют микропластик, который может попасть в организм

Заготовка мяты на зиму: как сохранить её аромат и пользу без лишних усилий

Когда и как собирать мяту для заготовок: советы по сушке, заморозке и хранению
3:26
Еда

Мята — это ароматная трава, обладающая не только ярким вкусом, но и множеством полезных свойств. Она часто используется в кулинарии, фитотерапии и косметологии. Заготовка мяты на зиму — это отличный способ сохранить её свежесть и аромат, чтобы наслаждаться её вкусом и пользой в холодное время года. 

Чай с мятой
Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай с мятой

Когда собирать мяту?

Лучшее время для сбора мяты — это период цветения, когда её аромат наиболее насыщенный, а содержание эфирных масел максимальное. В зависимости от сорта, это происходит обычно с июня по август. Для заготовок выбирайте зрелые, здоровые листья, избегая увядших и поврежденных.

Способы заготовки мяты

Сушка мяты

Сушка — один из самых популярных способов заготовки мяты, который позволяет сохранить её аромат и полезные свойства.

Как сушить мяту:

  • Подготовка: сорвите листья мяты, промойте их под холодной водой и дайте стечь. Убедитесь, что на листьях нет пыли или насекомых.
  • Сушка: разложите листья на бумажном полотенце или на решетке в темном, хорошо проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Также можно использовать электрическую сушилку, настройте её на низкую температуру.
  • Хранение: когда листья полностью высохнут и станут ломкими, переместите их в стеклянные банки или бумажные пакеты. Храните в темном и сухом месте.

Заморозка мяты

Заморозка — это отличный способ сохранить свежесть мяты на больший срок.

Как замораживать мяту:

  • Подготовка: как и в методе сушки, промойте листья, дайте им обсохнуть.
  • Замораживание целиком: уложите листья в один слой на противень и поместите в морозильную камеру. После того как листья заморозятся, переложите их в пакеты для заморозки и уберите обратно в морозильник.
  • Замораживание в льду: наполните формочки для льда листьями мяты и залейте их водой. После заморозки переложите кубики льда в пакет. Такие кубики отлично подойдут для приготовления напитков.

Приготовление мятного масла

Мятное масло — это концентрированный продукт, который можно использовать в кулинарии и косметологии.

Как приготовить мятное масло:

  • Ингредиенты: 1 стакан свежих листьев мяты, 1 стакан растительного масла (можно использовать оливковое или подсолнечное).
  • Приготовление: залейте мяту маслом в небольшой кастрюле и нагрейте на водяной бане в течение 1-2 часов, не доводя до кипения. Затем процедите через марлю и храните в чистых, сухих стеклянных банках.

Приготовление мятного чая

Если вы часто используете мяту для приготовления чая, можно сразу заготовить мятный чай в сухом виде.

Как приготовить мятный чай:

  • Следуйте инструкциям по сушке мяты, как было описано выше, а затем просто добавьте сухую мяту в упаковку для чая. Чай из мяты можно будет заваривать круглый год.

Заготовка мяты на зиму — это не только возможность наслаждаться её ароматом и вкусом в любое время года, но и способ сохранить все её полезные свойства. Наслаждайтесь своим урожаем!

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Что сажать в огороде в конце июля
Время не ждёт: блюда, приготовленные роботами, за рекордные 90 секунд
Перегрузки и неправильный уход за автомобилем ускоряют его износ
Чайные пакетики выделяют микропластик, который может попасть в организм
Новый закон запрещает отчуждение садовых участков без домов и построек
Эффективный способ продлить срок хранения хлеба до 14 дней: упаковка имеет значение
Эффективные упражнения для уменьшения боков: джампинг джэк и альпинист — советы тренеров
Кинопоиск привёл 5 причин в пользу просмотра главного аниме 2025 года
Тренды 2025: модные аксессуары для волос, которые стоит попробовать — удивите всех своим стилем
Когда и как собирать мяту для заготовок: советы по сушке, заморозке и хранению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.