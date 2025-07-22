Заготовка мяты на зиму: как сохранить её аромат и пользу без лишних усилий

Когда и как собирать мяту для заготовок: советы по сушке, заморозке и хранению

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Мята — это ароматная трава, обладающая не только ярким вкусом, но и множеством полезных свойств. Она часто используется в кулинарии, фитотерапии и косметологии. Заготовка мяты на зиму — это отличный способ сохранить её свежесть и аромат, чтобы наслаждаться её вкусом и пользой в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чай с мятой

Когда собирать мяту?

Лучшее время для сбора мяты — это период цветения, когда её аромат наиболее насыщенный, а содержание эфирных масел максимальное. В зависимости от сорта, это происходит обычно с июня по август. Для заготовок выбирайте зрелые, здоровые листья, избегая увядших и поврежденных.

Способы заготовки мяты

Сушка мяты

Сушка — один из самых популярных способов заготовки мяты, который позволяет сохранить её аромат и полезные свойства.

Как сушить мяту:

Подготовка: сорвите листья мяты, промойте их под холодной водой и дайте стечь. Убедитесь, что на листьях нет пыли или насекомых.

Сушка: разложите листья на бумажном полотенце или на решетке в темном, хорошо проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Также можно использовать электрическую сушилку, настройте её на низкую температуру.

Хранение: когда листья полностью высохнут и станут ломкими, переместите их в стеклянные банки или бумажные пакеты. Храните в темном и сухом месте.

Заморозка мяты

Заморозка — это отличный способ сохранить свежесть мяты на больший срок.

Как замораживать мяту:

Подготовка: как и в методе сушки, промойте листья, дайте им обсохнуть.

Замораживание целиком: уложите листья в один слой на противень и поместите в морозильную камеру. После того как листья заморозятся, переложите их в пакеты для заморозки и уберите обратно в морозильник.

Замораживание в льду: наполните формочки для льда листьями мяты и залейте их водой. После заморозки переложите кубики льда в пакет. Такие кубики отлично подойдут для приготовления напитков.

Приготовление мятного масла

Мятное масло — это концентрированный продукт, который можно использовать в кулинарии и косметологии.

Как приготовить мятное масло:

Ингредиенты: 1 стакан свежих листьев мяты, 1 стакан растительного масла (можно использовать оливковое или подсолнечное).

Приготовление: залейте мяту маслом в небольшой кастрюле и нагрейте на водяной бане в течение 1-2 часов, не доводя до кипения. Затем процедите через марлю и храните в чистых, сухих стеклянных банках.

Приготовление мятного чая

Если вы часто используете мяту для приготовления чая, можно сразу заготовить мятный чай в сухом виде.

Как приготовить мятный чай:

Следуйте инструкциям по сушке мяты, как было описано выше, а затем просто добавьте сухую мяту в упаковку для чая. Чай из мяты можно будет заваривать круглый год.

Заготовка мяты на зиму — это не только возможность наслаждаться её ароматом и вкусом в любое время года, но и способ сохранить все её полезные свойства. Наслаждайтесь своим урожаем!

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

