Квас без хлеба: необычный способ приготовления всего за 2 дня

Квас — это традиционный славянский напиток, который знаком многим с детства. Освежающий, с лёгкой хрустящей кислинкой, квас не только отлично утоляет жажду, но и полезен для здоровья благодаря пробиотикам и витаминам.
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Ягодный квас
Что такое квас?
Квас — это слабоалкогольный напиток, который изготавливается в процессе ферментации. Подается он холодным и может служить как освежающим напитком, так и основой для различных коктейлей или супов, например, окрошки. Основные ингредиенты кваса — это вода, сахар и хлеб (обычно ржаной).
Простой рецепт домашнего кваса
Ингредиенты:
500 г ржаного хлеба (можно использовать черный хлеб)
3 литра воды
100 г сахара
1 ч. л. сухих дрожжей (или 100 г "живых" дрожжей)
50 г изюма (по желанию)
Приготовление:
Подготовка хлеба: нарежьте ржаной хлеб на кубики и подсушите в духовке при температуре 150°C до золотистой корочки. Это придаст квасу насыщенный вкус и цвет.
Приготовление затора: в большой кастрюле доведите воду до кипения. Затем уберите с огня и добавьте подсушенный хлеб. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 6-8 часов или на ночь.
Ферментация: через время отцеживаем смесь через марлю или мелкое сито, чтобы отделить хлебные крошки от жидкости. В полученную жидкость добавляем сахар и дрожжи. Если вы используете изюм, можно добавить его на этом этапе — он послужит природным источником дрожжей и придаст квасу немного сладости.
Брожение: перелейте напиток в чистую стеклянную посуду, накройте марлей и оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре. Каждый день проверяйте, не образуется ли пена — это нормально, так как происходит процесс брожения.
Фильтрация и разлив: когда квас начнет пениться и заполняется характерным кисломолочным ароматом, его пора разливать по бутылкам. Убедитесь, что вы оставили немного места сверху, чтобы избежать разрыва бутылок из-за чрезмерного давления.
Охлаждение: закупорьте бутылки и поставьте в холодильник. Квас будет готов к употреблению через сутки.
Рецепт кваса из сахара и дрожжей
Если у вас нет ржаного хлеба, можно приготовить квас и без него.
Ингредиенты:
3 литра воды
100 г сахара
1 ч. л. сухих дрожжей
0,5 ч. л. лимонной кислоты или 1 столовая ложка лимонного сока
50 г изюма (по желанию)
Приготовление:
В тёплой воде растворите сахар, добавьте дрожжи и лимонную кислоту. Дайте настояться около 15-20 минут.
Добавьте оставшиеся кому и изюм, аккуратно перемешайте.
Перелейте в чистую бутылку, накройте марлей и поставьте в теплое место на 1-2 дня.
Как только квас начнет бродить, разлейте его по бутылкам и уберите в холодильник.
Полезные советы
Выбор ингредиентов: используйте качественный ржаной хлеб без добавок. Это обеспечит улучшенный вкус и аромат кваса.
Контроль температуры: процесс брожения происходит быстрее при более теплой температуре. Лучше всего размещать квас в теплом месте, но не на прямом солнце.
Лучший вкус:квас лучше всего употреблять через 3-5 дней после приготовления, когда пройдет активная ферментация.
Хранение: в холодильнике домашний квас сохраняется около 2-3 недель. Однако он будет наилучшего качества в первые дни после приготовления.
Приготовление домашнего кваса — это не только интересный процесс, но и возможность насладиться натуральным и полезным напитком. С помощью простых ингредиентов и следуя нашим рекомендациям, вы сможете создать свой уникальный квас, который станет прекрасным дополнением к любому столу.
Уточнения
Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.