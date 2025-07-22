Квас без хлеба: необычный способ приготовления всего за 2 дня

Как сделать квас быстрее, чем обычный сок, и при этом соблюсти все секреты ферментации

4:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Квас — это традиционный славянский напиток, который знаком многим с детства. Освежающий, с лёгкой хрустящей кислинкой, квас не только отлично утоляет жажду, но и полезен для здоровья благодаря пробиотикам и витаминам.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягодный квас

Что такое квас?

Квас — это слабоалкогольный напиток, который изготавливается в процессе ферментации. Подается он холодным и может служить как освежающим напитком, так и основой для различных коктейлей или супов, например, окрошки. Основные ингредиенты кваса — это вода, сахар и хлеб (обычно ржаной).

Простой рецепт домашнего кваса

Ингредиенты:

500 г ржаного хлеба (можно использовать черный хлеб)

3 литра воды

100 г сахара

1 ч. л. сухих дрожжей (или 100 г "живых" дрожжей)

50 г изюма (по желанию)

Приготовление:

Подготовка хлеба: нарежьте ржаной хлеб на кубики и подсушите в духовке при температуре 150°C до золотистой корочки. Это придаст квасу насыщенный вкус и цвет. Приготовление затора: в большой кастрюле доведите воду до кипения. Затем уберите с огня и добавьте подсушенный хлеб. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 6-8 часов или на ночь. Ферментация: через время отцеживаем смесь через марлю или мелкое сито, чтобы отделить хлебные крошки от жидкости. В полученную жидкость добавляем сахар и дрожжи. Если вы используете изюм, можно добавить его на этом этапе — он послужит природным источником дрожжей и придаст квасу немного сладости. Брожение: перелейте напиток в чистую стеклянную посуду, накройте марлей и оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре. Каждый день проверяйте, не образуется ли пена — это нормально, так как происходит процесс брожения. Фильтрация и разлив: когда квас начнет пениться и заполняется характерным кисломолочным ароматом, его пора разливать по бутылкам. Убедитесь, что вы оставили немного места сверху, чтобы избежать разрыва бутылок из-за чрезмерного давления. Охлаждение: закупорьте бутылки и поставьте в холодильник. Квас будет готов к употреблению через сутки.

Рецепт кваса из сахара и дрожжей

Если у вас нет ржаного хлеба, можно приготовить квас и без него.

Ингредиенты:

3 литра воды

100 г сахара

1 ч. л. сухих дрожжей

0,5 ч. л. лимонной кислоты или 1 столовая ложка лимонного сока

50 г изюма (по желанию)

Приготовление:

В тёплой воде растворите сахар, добавьте дрожжи и лимонную кислоту. Дайте настояться около 15-20 минут.

Добавьте оставшиеся кому и изюм, аккуратно перемешайте.

Перелейте в чистую бутылку, накройте марлей и поставьте в теплое место на 1-2 дня.

Как только квас начнет бродить, разлейте его по бутылкам и уберите в холодильник.

Полезные советы

Выбор ингредиентов: используйте качественный ржаной хлеб без добавок. Это обеспечит улучшенный вкус и аромат кваса.

Контроль температуры: процесс брожения происходит быстрее при более теплой температуре. Лучше всего размещать квас в теплом месте, но не на прямом солнце.

Лучший вкус:квас лучше всего употреблять через 3-5 дней после приготовления, когда пройдет активная ферментация.

Хранение: в холодильнике домашний квас сохраняется около 2-3 недель. Однако он будет наилучшего качества в первые дни после приготовления.

Приготовление домашнего кваса — это не только интересный процесс, но и возможность насладиться натуральным и полезным напитком. С помощью простых ингредиентов и следуя нашим рекомендациям, вы сможете создать свой уникальный квас, который станет прекрасным дополнением к любому столу.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

