Лечит простуду и бодрит лучше кофе: ложка этой заготовки — как заряд витаминов

Лето — самое время не только для загара и пикников, но и для создания домашних заготовок, которые сохранят тепло солнца даже в лютые морозы. Но если вам тоже надоели многократные кипячения, убийственно долгая варка и потеря всех витаминов — попробуйте "живое" варенье. Это не просто десерт, а настоящая витаминная бомба, собранная из силы ягод и свежести цитрусов. Без термообработки, без консервантов — только польза и вкус.
Крыжовник (слегка недозрелый — больше пектина!) — 1,2 кг
Тростниковый сахар или мед (добавлять позже!) — 1,8-2 кг
Лимоны (толстая кожура) — 2 шт
Вода фильтрованная — для бланшировки
Обработка ягод (защита от микробов):
Удалите хвостики, промойте в слабом растворе яблочного уксуса (1 ст. л. на литр воды), обсушите. Влага = риск брожения.
Пробуждение лимонов (вытяжка масел):
Опустите лимоны в кипяток на 2 минуты — так раскрываются эфирные масла, уходит лишняя горечь. Удалите косточки, кожуру оставьте — в ней вся польза.
Измельчение:
Пропустите ягоды с лимонами через мясорубку или блендер до текстуры с мелкими кусочками. Не нужно превращать в пюре — зернистая структура придаёт вкус и интерес.
Смешивание с сахаром (естественная консервация):
Добавьте сахар, перемешайте, накройте марлей и уберите в холодильник на 5-6 часов. Это позволит равномерно раствориться сахару и сохранить максимум пользы.
Фасовка и дозревание:
Разложите массу по сухим стерилизованным банкам. Закройте крышками. За 2-4 дня образуется гелеобразная текстура — пектин в действии. Хранить — в холодильнике или морозилке.
Добавляйте ваниль, кардамон, корицу, играйте с пропорциями и способами подачи. Это не просто заготовка — это ваша персональная, вкусная и полезная аптечка.
Варе́нье — традиционный способ консервирования ягод и фруктов.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.