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Без консервантов и усилий: это яблочное пюре исчезает первым — магазинное даже рядом не стояло

Пюре из яблок для хранения зимой: рецепт, стерилизация и калорийность
3:27
Еда

Яблочное пюре — это по-настоящему универсальная заготовка на зиму. Нежное, ароматное, из настоящих спелых яблок — оно отлично подходит к блинам, кашам, выпечке или просто для того, чтобы есть ложкой из баночки. Домашнее пюре выигрывает у магазинного за счёт натурального состава: никаких консервантов, красителей и прочих "улучшителей". Приготовить его легко, а вкус — как из бабушкиного погреба.

Яблочное пюре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблочное пюре

Что понадобится

  • Яблоки — 2-3 кг (лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта)
  • Сахар — от 100 до 300 г (регулируй по вкусу)
  • Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию, чтобы сохранить цвет и добавить лёгкую кислинку)
  • Вода — 150-200 мл (если нужно, чтобы яблоки не подгорели)

Приготовление

1. Подготовка яблок
Вымой яблоки. Если хочется более нежную текстуру — очисти от кожуры. Удали сердцевины и косточки. Нарежь на крупные дольки.

2. Варка
Переложи яблоки в кастрюлю, добавь немного воды (100-200 мл). Доведи до кипения, потом убавь огонь и туши под крышкой 20-30 минут — до мягкости.

3. Превращаем в пюре
Сними кастрюлю с огня. Преврати массу в однородное пюре с помощью блендера. Без блендера подойдёт сито или пюреизмельчитель.

4. Сахар и лимонный сок
Верни пюре на плиту, добавь сахар по вкусу. Лимонный сок поможет сохранить приятный цвет и добавить свежести. Перемешай и вари ещё 5-10 минут, пока сахар полностью не растворится.

5. Стерилизация
Пока пюре готовится, простерилизуй банки и крышки. Это можно сделать на пару, в духовке или просто прокипятить. Чистая тара — залог надёжного хранения.

6. Разливаем по банкам
Готовое горячее пюре аккуратно разлей по банкам почти до самых краёв. Сразу же закатай крышками.

7. Укутывание
Переверни банки вверх дном, укутай полотенцем или пледом. Дай им полностью остыть. Это создаст вакуум и защитит заготовку от порчи. После этого — прячем в прохладное место до зимы.

Советы

  • Смешивай разные сорта яблок — так вкус получится насыщеннее.
  • Если хочется обойтись без сахара, используй сладкие яблоки.
  • Немного корицы или ванили — и пюре превратится в десерт.
  • Не хочешь слишком однородную текстуру? Оставь кусочки!
  • Лимонный сок не только для цвета, но и для лёгкой кислинки.

Польза яблочного пюре

Яблоки — это клетчатка, витамин C, группа B, калий и антиоксиданты. Даже после варки в пюре сохраняется часть этих полезностей. Оно хорошо для пищеварения, укрепляет иммунитет и даже подходит детям — если контролировать уровень сахара.

Яблочное пюре — это про уют, заботу и натуральный вкус. Приготовь его хотя бы раз — и ты уже не сможешь купить магазинный аналог. Простые ингредиенты, минимальные усилия — и вкусная заготовка для всей семьи готова!

Уточнения

Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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