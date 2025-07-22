Этот омлет готовится проще, чем сварить пельмени — но в 10 раз вкуснее

Когда хочется приготовить что-то простое, но при этом вкусное и полезное, выручает омлет. Добавив цветную капусту, можно сделать блюдо более интересным и сытным. Такой омлет отлично подойдёт для лёгкого ужина или полноценного завтрака — готовится быстро, а вкус приятно удивляет.
Яйца — 3 шт.
Цветная капуста (замороженная или свежая) — 200 г
Пшеничная мука — 5 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Петрушка — по вкусу
Соль и чёрный перец — по вкусу
Если используете замороженную цветную капусту, заранее переложите её в холодильник и дайте полностью оттаять. После разморозки откиньте на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Свежую капусту нужно предварительно разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты, затем обдать холодной водой — это сохранит яркий цвет и упругость.
Яйца помойте, разбейте в миску, добавьте соль и перец по вкусу, взбейте венчиком до однородности. Затем просейте в яичную массу немного муки — она сделает омлет чуть плотнее. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
Капусту нарежьте ломтиками. Разогрейте на сковороде масло и выложите капусту. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны до лёгкой румяной корочки. Затем убавьте огонь и залейте капусту яичной смесью. Накройте сковороду крышкой и готовьте 5-8 минут на слабом огне, пока омлет не схватится.
Перед подачей посыпьте блюдо рубленой петрушкой. Омлет можно нарезать порционно и подавать горячим. Особенно вкусно с ломтиком хлеба или свежими овощами.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость.
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