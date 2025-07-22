Этот омлет готовится проще, чем сварить пельмени — но в 10 раз вкуснее

Приготовьте омлет с цветной капустой за 20 минут на сковороде

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется приготовить что-то простое, но при этом вкусное и полезное, выручает омлет. Добавив цветную капусту, можно сделать блюдо более интересным и сытным. Такой омлет отлично подойдёт для лёгкого ужина или полноценного завтрака — готовится быстро, а вкус приятно удивляет.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Что понадобится

Яйца — 3 шт.

Цветная капуста (замороженная или свежая) — 200 г

Пшеничная мука — 5 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Петрушка — по вкусу

Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если используете замороженную цветную капусту, заранее переложите её в холодильник и дайте полностью оттаять. После разморозки откиньте на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Свежую капусту нужно предварительно разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты, затем обдать холодной водой — это сохранит яркий цвет и упругость.

Яйца помойте, разбейте в миску, добавьте соль и перец по вкусу, взбейте венчиком до однородности. Затем просейте в яичную массу немного муки — она сделает омлет чуть плотнее. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

Капусту нарежьте ломтиками. Разогрейте на сковороде масло и выложите капусту. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны до лёгкой румяной корочки. Затем убавьте огонь и залейте капусту яичной смесью. Накройте сковороду крышкой и готовьте 5-8 минут на слабом огне, пока омлет не схватится.

Перед подачей посыпьте блюдо рубленой петрушкой. Омлет можно нарезать порционно и подавать горячим. Особенно вкусно с ломтиком хлеба или свежими овощами.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость.

