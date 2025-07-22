Грибы пошли — пора крутить эти голубцы: аромат на весь дом, мясо и не нужно

Голубцы с грибами и рисом — отличная альтернатива мясным. Начинка получается ароматной и сочной, а в сочетании с капустными листьями и томатным соусом — по-настоящему домашнее, сытное блюдо. Готовятся просто, из доступных ингредиентов.
Капуста — 1,5 кг
Рис — 1 стакан
Шампиньоны — 600 г
Лук — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль, перец, специи — по вкусу
Томатная паста — 200 г
Вода — 1,5 л
Сахар — 1 ст. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль и перец — по вкусу
Капусту разберите на листья и бланшируйте в кипятке по 1-2 минуты. Рис отварите до полуготовности. Грибы мелко нарежьте и обжарьте до испарения жидкости. Лук и морковь нарежьте и потушите до мягкости. Всё соедините с рисом, добавьте яйцо, приправьте специями — начинка готова.
У листьев срежьте толстую жилку. Заверните начинку, формируя голубцы. Выложите их в казан, на дно положите капустные обрезки.
Смешайте воду с томатной пастой, сахаром, специями и лавровым листом. Доведите до кипения, влейте в казан. Жидкость должна покрывать голубцы. Тушите 45-60 минут на медленном огне. Дайте настояться и подавайте горячими, со сметаной или зеленью.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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