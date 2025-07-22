Грибы пошли — пора крутить эти голубцы: аромат на весь дом, мясо и не нужно

Сварите вегетарианские голубцы с грибами и рисом для сытного обеда

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы с грибами и рисом — отличная альтернатива мясным. Начинка получается ароматной и сочной, а в сочетании с капустными листьями и томатным соусом — по-настоящему домашнее, сытное блюдо. Готовятся просто, из доступных ингредиентов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голубцы с щукой и рисом

Ингредиенты

Капуста — 1,5 кг

Рис — 1 стакан

Шампиньоны — 600 г

Лук — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Для соуса

Томатная паста — 200 г

Вода — 1,5 л

Сахар — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Капусту разберите на листья и бланшируйте в кипятке по 1-2 минуты. Рис отварите до полуготовности. Грибы мелко нарежьте и обжарьте до испарения жидкости. Лук и морковь нарежьте и потушите до мягкости. Всё соедините с рисом, добавьте яйцо, приправьте специями — начинка готова.

У листьев срежьте толстую жилку. Заверните начинку, формируя голубцы. Выложите их в казан, на дно положите капустные обрезки.

Смешайте воду с томатной пастой, сахаром, специями и лавровым листом. Доведите до кипения, влейте в казан. Жидкость должна покрывать голубцы. Тушите 45-60 минут на медленном огне. Дайте настояться и подавайте горячими, со сметаной или зеленью.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

