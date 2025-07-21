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Эксперт Суслянок объяснил, почему в заготовки нельзя добавлять аспирин

Как избежать микрофлоры в ваших заготовках
2:44
Еда

Июль — это время сбора урожая ранних овощей, ягод и фруктов, а также сезон заготовок на зиму. Однако для успешного хранения важно грамотно подходить к технологии обработки как продуктов, так и тары, сообщает Москва 24.

огурцы маринованные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огурцы маринованные

Секреты стерилизации

В Интернете можно найти множество способов термической обработки банок. Некоторые предпочитают стерилизовать банки на пару, тогда как другие используют посудомоечные машины. На этот необычный метод обратил внимание житель столицы Виктор.

"Иногда стерилизация в посудомойках удобна, так как они могут нагревать воду до кипения. Нужно просто помыть банки, налить около 125–150 мл воды и запустить машинку. Если банка большая, ее можно положить на бок," — объясняет он.

Микроволновка также может помочь в стерилизации. По словам москвички Натальи, необходимо налить в банку один-два сантиметра воды и стерилизовать на максимальной мощности 5−7 минут.

"Вынимать банку надо только прихваткой," — предостерегает она.

Многие предпочитают более традиционный подход и стерилизуют банки на пару. Юлия, жительница Москвы, использует для этого обычный чайник, ставя банки вверх дном.

"Когда вода закипает, начинается процесс стерилизации, и через 10–15 минут банка будет готова," — добавляет она.

Соблюдение технологии

Стерилизация ёмкостей — это ключевой этап в заготовках. Эксперт, кандидат биологических наук Георгий Суслянок, объясняет, что неправильная обработка может привести к образованию микрофлоры, неблагоприятной для хранения продуктов.

"Обычно стерилизация занимает до 20 минут, но это зависит от размера банки. Наиболее эффективный способ — полностью погрузить емкость в воду и прокипятить около 10 минут. Не забудьте простерилизовать и крышки," — отмечает он.

По его словам, крышки тоже играют весомую роль в сроке хранения. Полиэтиленовые подходят для горячего консервирования, тогда как лакированные — для продуктов, выделяющих молочную кислоту. Однако использование народных методов, таких как добавление аспирина, лучше избегать.

"Аспирин — это лекарство, и в заготовках ему не место," — подчеркивает эксперт. "Для защиты от бактерий лучше использовать уксус или лимонную кислоту."

Также важно выбирать только что собранные фрукты и овощи для заготовок, так как они содержат больше витаминов.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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