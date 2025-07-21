Лазанья с душой: блюдо, которое сочетает в себе разные текстуры — от нежного соуса до хрустящих краёв

Лазанья для гурманов: испытайте магию вкуса

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная лазанья — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство, которое собирает вокруг стола друзей и близких. Каждый слой — это отдельная история! Хрустящие листы теста, сочный фарш, кремовый соус Бешамель и расплавленный сыр создают идеальную симфонию вкусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лазанья

Ингредиенты

Фарш мясной (любой; можно смешать несколько видов мяса), 800 гр,

Помидоры, 2 шт,

Лук, 1 шт,

Листы лазаньи (8-10 штук),

Чеснок, 2 зубчика,

Томатная паста, 2 ст. ложки,

Твердый сыр, 150 гр,

Растительное масло,

Соль, молотый перец по вкусу.

Для соуса

Сливочное масло, 50 гр,

Молоко, 1 стакан,

Пшеничная мука, 1 ст. ложки,

Соль, перец по вкусу.

Приготовление начинки

Нарежьте мелко лук. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фарш с луком около 5 минут, мешая, чтобы не образовались комки.

Мелко нарежьте чеснок и нарежьте помидоры кубиками. Добавьте к фаршу томатную пасту, помидоры и чеснок, посолите по вкусу.

Хорошо перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите под крышкой 10 минут. Можно добавить щепотку базилика и другие специи.

Приготовление соуса Бешамель

Пока фарш тушится, приготовьте соус Бешамель. На маленьком огне растопите сливочное масло в сотейнике. Всыпьте муку и обжарьте её на масле, постоянно помешивая венчиком.

Постепенно вливайте молоко, продолжая мешать, чтобы не образовались комки. Посолите, добавьте молотый перец. Доведите до консистенции густых сливок, снимайте с огня и остудите.

Сборка лазаньи

Смажьте дно формы растительным маслом. Залейте немного соуса Бешамель на дно.

Выложите первый слой листов лазаньи. Если форма маленькая, держите листы в кипящей воде 2-3 минуты, чтобы они стали мягче. Сверху полейте соусом.

Следующим слоем выложите фарш и посыпьте тертым сыром. Заливайте соусом. Повторяйте слои, пока форма не заполнится. Последний слой должен быть хорошо залит соусом, особенно по краям, чтобы не засохли листы лазаньи.

Завершите посыпкой тертым сыром.

Запекание

Поставьте лазанью в разогретую духовку на 30-35 минут, чтобы сверху образовалась золотистая корочка. Время может варьироваться в зависимости от духовки.

Когда будет готово, дайте настояться 10 минут, нарежьте на порции и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.



