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Нечто среднее между мороженым и взбитыми сливками: почему в США эта сладость оценивается по другим стандартам

Выглядит как мороженое, но к нему не относится: воздушная сладость от компании Dairy Queen
Еда

Компания Dairy Queen известна своим мягким "мороженым", которое на самом деле не может называться мороженым по стандартам министерства сельского хозяйства США (USDA) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

мороженое
Фото: dairyqueen.com is licensed under free more info
мороженое

Чтобы продукт считался мороженым, он должен содержать не менее 10% молочного жира. А вот в мягком мороженом Dairy Queen всего 5% молочного жира.

В меню Dairy Queen нет слова "мороженое" — вместо этого оно называется "продукт мягкой подачи". Ранее FDA классифицировало этот продукт как "ледяное молоко", но в 1995 году правила изменились, и теперь это считается "мороженым с пониженным содержанием жира". Однако, по мнению FDA, это не мороженое.

Несмотря на низкий процент молочного жира, это не значит, что мягкое "мороженое" на 95% обезжиренное. Главное отличие в текстуре: мягкое "мороженое" содержит от 40% до 45% воздуха, что делает его легким и воздушным. Оно напоминает нечто среднее между мороженым и взбитыми сливками.

Также стоит отметить, что мягкое "мороженое" хранится при другой температуре, чем обычное, и содержит эмульгаторы для скрепления ингредиентов, пишет nypost.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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