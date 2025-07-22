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Фаршированный перец без мяса: вкусно, как в детстве

Простой рецепт и насыщенный вкус: фаршированный перец как находка для постного меню
2:00
Еда

Ищете лёгкое и сытное блюдо для постного меню? Фаршированный перец с овощами и рисом — идеальный вариант! Он сохраняет насыщенный вкус, оставаясь при этом диетическим и бюджетным.

фаршированный перец
Фото: pxhere
фаршированный перец

Ингредиенты (на 6 порций)

Для фарша:

  • 1 стакан риса (200 г)
  • 1 крупная морковь
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец (для начинки)
  • 1 небольшой баклажан
  • 2 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, перец, специи (паприка, сушёный базилик) – по вкусу
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 6 крупных болгарских перцев
  • 500 мл воды или овощного бульона

Пошаговый рецепт

  1. Рис отварите до полуготовности (примерно 10 минут).
  2. Овощи (морковь, лук, перец, баклажан, помидоры) мелко нарежьте.
  3. Обжарьте на сковороде с маслом до мягкости (5-7 минут).
  4. Смешайте овощи с рисом, добавьте измельчённый чеснок и специи.
  5. У болгарских перцев срежьте верхушки, удалите семена.
  6. Начините их овощно-рисовой смесью.
  7. Выложите перцы в глубокую кастрюлю или форму для запекания. Залейте водой или бульоном (до половины высоты перцев).
  8. Тушите под крышкой 30-40 минут на среднем огне (или в духовке при 180°C).

Вариации рецепта

  • С чечевицей – замените рис на 1 стакан отварной чечевицы (более богат белком).
  • С нутом – добавьте ½ стакана размятого нута для сытности.
  • С грибами – обжарьте 200 г шампиньонов с луком и добавьте в начинку.

Лайфхак: "Ленивый" вариант

  1. Нарежьте перец кубиками.
  2. В жаровню выложите слоями: Перец → начинка → перец.
  3. Залейте томатным соусом или водой.
  4. Тушите под крышкой 25-30 минут.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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