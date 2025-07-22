Фаршированный перец без мяса: вкусно, как в детстве
Простой рецепт и насыщенный вкус: фаршированный перец как находка для постного меню
2:00
Ищете лёгкое и сытное блюдо для постного меню? Фаршированный перец с овощами и рисом — идеальный вариант! Он сохраняет насыщенный вкус, оставаясь при этом диетическим и бюджетным.
Фото: pxhere
фаршированный перец
Ингредиенты (на 6 порций)
Для фарша:
- 1 стакан риса (200 г)
- 1 крупная морковь
- 1 луковица
- 1 болгарский перец (для начинки)
- 1 небольшой баклажан
- 2 помидора
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, специи (паприка, сушёный базилик) – по вкусу
- 2 ст. л. растительного масла
- 6 крупных болгарских перцев
- 500 мл воды или овощного бульона
Пошаговый рецепт
- Рис отварите до полуготовности (примерно 10 минут).
- Овощи (морковь, лук, перец, баклажан, помидоры) мелко нарежьте.
- Обжарьте на сковороде с маслом до мягкости (5-7 минут).
- Смешайте овощи с рисом, добавьте измельчённый чеснок и специи.
- У болгарских перцев срежьте верхушки, удалите семена.
- Начините их овощно-рисовой смесью.
- Выложите перцы в глубокую кастрюлю или форму для запекания. Залейте водой или бульоном (до половины высоты перцев).
- Тушите под крышкой 30-40 минут на среднем огне (или в духовке при 180°C).
Вариации рецепта
- С чечевицей – замените рис на 1 стакан отварной чечевицы (более богат белком).
- С нутом – добавьте ½ стакана размятого нута для сытности.
- С грибами – обжарьте 200 г шампиньонов с луком и добавьте в начинку.
Лайфхак: "Ленивый" вариант
- Нарежьте перец кубиками.
- В жаровню выложите слоями: Перец → начинка → перец.
- Залейте томатным соусом или водой.
- Тушите под крышкой 25-30 минут.
Уточнения
Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру