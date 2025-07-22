Фаршированный перец без мяса: вкусно, как в детстве

Простой рецепт и насыщенный вкус: фаршированный перец как находка для постного меню

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете лёгкое и сытное блюдо для постного меню? Фаршированный перец с овощами и рисом — идеальный вариант! Он сохраняет насыщенный вкус, оставаясь при этом диетическим и бюджетным.

Фото: pxhere фаршированный перец

Ингредиенты (на 6 порций)

Для фарша:

1 стакан риса (200 г)

1 крупная морковь

1 луковица

1 болгарский перец (для начинки)

1 небольшой баклажан

2 помидора

2 зубчика чеснока

Соль, перец, специи (паприка, сушёный базилик) – по вкусу

2 ст. л. растительного масла

6 крупных болгарских перцев

500 мл воды или овощного бульона

Пошаговый рецепт

Рис отварите до полуготовности (примерно 10 минут). Овощи (морковь, лук, перец, баклажан, помидоры) мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде с маслом до мягкости (5-7 минут). Смешайте овощи с рисом, добавьте измельчённый чеснок и специи. У болгарских перцев срежьте верхушки, удалите семена. Начините их овощно-рисовой смесью. Выложите перцы в глубокую кастрюлю или форму для запекания. Залейте водой или бульоном (до половины высоты перцев). Тушите под крышкой 30-40 минут на среднем огне (или в духовке при 180°C).

Вариации рецепта

С чечевицей – замените рис на 1 стакан отварной чечевицы (более богат белком).

С нутом – добавьте ½ стакана размятого нута для сытности.

С грибами – обжарьте 200 г шампиньонов с луком и добавьте в начинку.

Лайфхак: "Ленивый" вариант

Нарежьте перец кубиками. В жаровню выложите слоями: Перец → начинка → перец. Залейте томатным соусом или водой. Тушите под крышкой 25-30 минут.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).



