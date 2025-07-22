Летний хит: как за 5 минут приготовить освежающий суп, который спасет от жары

Пробуйте новое: витаминный суп без варки за 5 минут – идеально для летнего зноя

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

В знойную погоду нет ничего лучше легкого освежающего супа, который не требует варки и готовится за 5 минут. Этот холодный зеленый суп — идеальное решение, когда хочется чего-то легкого, витаминного и бодрящего.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Окрошка

Ингредиенты (на 1 порцию):

125 мл (0,5 стакана) айрана, тана или кефира

125 мл (0,5 стакана) ледяной минеральной воды

1 горсть свежей зелени (укроп, петрушка, кинза, тархун)

3-4 листика свежей мяты

Щепотка соли (по вкусу)

Лёд (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Тщательно промойте укроп, петрушку, кинзу и тархун. Мелко нарежьте зелень острым ножом. Листики мяты слегка помните в руках для выделения аромата В глубокой миске соедините айран (тан или кефир) с минеральной водой. Хорошо перемешайте до однородности Всыпьте нарезанную зелень в молочную смесь. Добавьте мяту. Посолите по вкусу. Разлейте суп по тарелкам или стаканам. По желанию добавьте несколько кубиков льда. Украсьте веточкой свежей зелени

Советы:

Для более насыщенного вкуса дайте супу настояться 10-15 минут в холодильнике.

Экспериментируйте с зеленью — попробуйте добавить щавель или шпинат

Подавайте с ржаными сухариками или свежим огурцом

Этот витаминный суп не только освежает, но и:

Быстро утоляет жажду

Насыщает организм полезными микроэлементами

Помогает пищеварению

Идеально подходит для разгрузочных дней.

Попробуйте этот простой рецепт — он станет вашим спасением в летнюю жару!

Уточнения

Холодный суп — сезонное блюдо, популярное в жаркое летнее время.

