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Летний хит: как за 5 минут приготовить освежающий суп, который спасет от жары

Пробуйте новое: витаминный суп без варки за 5 минут – идеально для летнего зноя
1:49
Еда

В знойную погоду нет ничего лучше легкого освежающего супа, который не требует варки и готовится за 5 минут. Этот холодный зеленый суп — идеальное решение, когда хочется чего-то легкого, витаминного и бодрящего.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 125 мл (0,5 стакана) айрана, тана или кефира
  • 125 мл (0,5 стакана) ледяной минеральной воды
  • 1 горсть свежей зелени (укроп, петрушка, кинза, тархун)
  • 3-4 листика свежей мяты
  • Щепотка соли (по вкусу)
  • Лёд (по желанию)

Пошаговый рецепт:

  1. Тщательно промойте укроп, петрушку, кинзу и тархун. Мелко нарежьте зелень острым ножом. Листики мяты слегка помните в руках для выделения аромата
  2. В глубокой миске соедините айран (тан или кефир) с минеральной водой. Хорошо перемешайте до однородности
  3. Всыпьте нарезанную зелень в молочную смесь. Добавьте мяту. Посолите по вкусу.
  4. Разлейте суп по тарелкам или стаканам.
  5. По желанию добавьте несколько кубиков льда. Украсьте веточкой свежей зелени

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса дайте супу настояться 10-15 минут в холодильнике.
  • Экспериментируйте с зеленью — попробуйте добавить щавель или шпинат
  • Подавайте с ржаными сухариками или свежим огурцом

Этот витаминный суп не только освежает, но и:

  • Быстро утоляет жажду
  • Насыщает организм полезными микроэлементами
  • Помогает пищеварению
  • Идеально подходит для разгрузочных дней.

Попробуйте этот простой рецепт — он станет вашим спасением в летнюю жару!

Уточнения

Холодный суп — сезонное блюдо, популярное в жаркое летнее время.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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