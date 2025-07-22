Летний хит: как за 5 минут приготовить освежающий суп, который спасет от жары
Пробуйте новое: витаминный суп без варки за 5 минут – идеально для летнего зноя
1:49
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22.07.2025 06:15
В знойную погоду нет ничего лучше легкого
освежающего супа, который не требует варки и готовится за 5 минут. Этот холодный зеленый суп — идеальное решение, когда хочется чего-то легкого, витаминного и бодрящего.
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка
Ингредиенты (на 1 порцию):
125 мл (0,5 стакана) айрана, тана или кефира
125 мл (0,5 стакана) ледяной минеральной воды
1 горсть свежей зелени (укроп, петрушка, кинза, тархун)
3-4 листика свежей мяты
Щепотка соли (по вкусу)
Лёд (по желанию)
Пошаговый рецепт:
Тщательно промойте укроп, петрушку, кинзу и тархун. Мелко нарежьте зелень острым ножом. Листики мяты слегка помните в руках для выделения аромата
В глубокой миске соедините айран (тан или кефир) с минеральной водой. Хорошо перемешайте до однородности
Всыпьте нарезанную зелень в молочную смесь. Добавьте мяту. Посолите по вкусу.
Разлейте суп по тарелкам или стаканам.
По желанию добавьте несколько кубиков льда. Украсьте веточкой свежей зелени
Советы:
Для более насыщенного вкуса дайте супу настояться 10-15 минут в холодильнике.
Экспериментируйте с зеленью — попробуйте добавить щавель или шпинат
Подавайте с ржаными сухариками или свежим огурцом
Этот витаминный суп не только освежает, но и:
Быстро утоляет жажду
Насыщает организм полезными микроэлементами
Помогает пищеварению
Идеально подходит для разгрузочных дней.
Попробуйте этот простой рецепт — он станет вашим спасением в летнюю жару!
Уточнения
сезонное блюдо, популярное в жаркое летнее время. Холодный суп —
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру