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Когда деньги на исходе, а душа просит вкусного — этот пирог с сардинами спасёт

Бюджетный пирог с сардинами: простой рецепт из студенческих времён
2:07
Еда

В студенческие годы, когда бюджет был ограничен, а до стипендии оставалась неделя, этот пирог становился настоящим спасением. Его готовили из того, что было под рукой: банки сардин, яиц, зелени и муки. Просто, дёшево, но удивительно вкусно.

пирог с рикоттой
Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой

Почему этот пирог до сих пор актуален?

  • Бюджетно — основные ингредиенты стоят копейки.
  • Сытно — рыба, яйца и тесто дают долгое чувство насыщения.
  • Ностальгично — вкус, который возвращает в студенческие годы.

Ингредиенты

Для начинки:

  • 1 банка сардин в масле
  • 3 варёных яйца
  • Пучок зелёного лука
  • Небольшой пучок укропа
  • 120 г сметаны
  • Соль по вкусу

Для теста:

  • 120 мл майонеза (домашнего или магазинного)
  • 50 мл растительного масла
  • 180 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для подачи (по желанию):

  • Помидоры, огурцы, болгарский перец
  • 100 г феты
  • Красный лук, оливки
  • Оливковое масло, соль, перец

Приготовление

  1. Приготовьте начинку: Разомните сардины вилкой. Мелко нарежьте яйца, зелёный лук и укроп. Смешайте с рыбой, добавьте сметану и соль.
  2. Сделайте тесто: Соедините майонез, масло, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но пластичным.
  3. Разделите тесто на две части.
  4. Выложите первую часть в форму, застеленную пергаментом.
  5. Распределите начинку, сверху накройте оставшимся тестом.
  6. Посыпьте кунжутом (по желанию).
  7. Выпекайте 45 минут при 180°C.

Подавайте с овощным салатом и фетой — так пирог станет ещё вкуснее!

Советы

  • Нет майонеза? Замените его сметаной или греческим йогуртом.
  • Хотите остроты? Добавьте в начинку немного чёрного перца или паприки.
  • Лайфхак: Если тесто кажется суховатым, добавьте ложку воды.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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