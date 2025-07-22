Когда деньги на исходе, а душа просит вкусного — этот пирог с сардинами спасёт

В студенческие годы, когда бюджет был ограничен, а до стипендии оставалась неделя, этот пирог становился настоящим спасением. Его готовили из того, что было под рукой: банки сардин, яиц, зелени и муки. Просто, дёшево, но удивительно вкусно.
Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой
Почему этот пирог до сих пор актуален?
Бюджетно — основные ингредиенты стоят копейки.
Сытно — рыба, яйца и тесто дают долгое чувство насыщения.
Ностальгично — вкус, который возвращает в студенческие годы.
Ингредиенты
Для начинки:
1 банка сардин в масле
3 варёных яйца
Пучок зелёного лука
Небольшой пучок укропа
120 г сметаны
Соль по вкусу
Для теста:
120 мл майонеза (домашнего или магазинного)
50 мл растительного масла
180 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
Для подачи (по желанию):
Помидоры, огурцы, болгарский перец
100 г феты
Красный лук, оливки
Оливковое масло, соль, перец
Приготовление
Приготовьте начинку: Разомните сардины вилкой. Мелко нарежьте яйца, зелёный лук и укроп. Смешайте с рыбой, добавьте сметану и соль.
Сделайте тесто: Соедините майонез, масло, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но пластичным.
Разделите тесто на две части.
Выложите первую часть в форму, застеленную пергаментом.
Распределите начинку, сверху накройте оставшимся тестом.
Посыпьте кунжутом (по желанию).
Выпекайте 45 минут при 180°C.
Подавайте с овощным салатом и фетой — так пирог станет ещё вкуснее!
Советы
Нет майонеза? Замените его сметаной или греческим йогуртом.
Хотите остроты? Добавьте в начинку немного чёрного перца или паприки.
Лайфхак: Если тесто кажется суховатым, добавьте ложку воды.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).