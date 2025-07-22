Когда деньги на исходе, а душа просит вкусного — этот пирог с сардинами спасёт

Бюджетный пирог с сардинами: простой рецепт из студенческих времён

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

В студенческие годы, когда бюджет был ограничен, а до стипендии оставалась неделя, этот пирог становился настоящим спасением. Его готовили из того, что было под рукой: банки сардин, яиц, зелени и муки. Просто, дёшево, но удивительно вкусно.

Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой

Почему этот пирог до сих пор актуален?

Бюджетно — основные ингредиенты стоят копейки.

Сытно — рыба, яйца и тесто дают долгое чувство насыщения.

Ностальгично — вкус, который возвращает в студенческие годы.

Ингредиенты

Для начинки:

1 банка сардин в масле

3 варёных яйца

Пучок зелёного лука

Небольшой пучок укропа

120 г сметаны

Соль по вкусу

Для теста:

120 мл майонеза (домашнего или магазинного)

50 мл растительного масла

180 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для подачи (по желанию):

Помидоры, огурцы, болгарский перец

100 г феты

Красный лук, оливки

Оливковое масло, соль, перец

Приготовление

Приготовьте начинку: Разомните сардины вилкой. Мелко нарежьте яйца, зелёный лук и укроп. Смешайте с рыбой, добавьте сметану и соль. Сделайте тесто: Соедините майонез, масло, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но пластичным. Разделите тесто на две части. Выложите первую часть в форму, застеленную пергаментом. Распределите начинку, сверху накройте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом (по желанию). Выпекайте 45 минут при 180°C.

Подавайте с овощным салатом и фетой — так пирог станет ещё вкуснее!

Советы

Нет майонеза? Замените его сметаной или греческим йогуртом.

Хотите остроты? Добавьте в начинку немного чёрного перца или паприки.

Лайфхак: Если тесто кажется суховатым, добавьте ложку воды.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).



