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Укрепите иммунитет с этим вареньем: вкусное лакомство, которое принесет здоровье зимой

Приготовьте варенье из лесной клубники — простой и полезный рецепт на зиму
Еда

Если вы хотите сохранить лето в банках, варенье из лесной клубники — это идеальный вариант. Готовится оно в два этапа, что позволяет сохранить ягоды целыми, а консистенция варенья будет густой и насыщенной. Такой рецепт дает не только вкусное, но и полезное лакомство, полное витаминов и антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунитет зимой.

Клубничное варенье
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничное варенье

Идеальные ягоды для варенья

Для варенья мы используем лесную клубнику — яркую, ароматную и полную полезных веществ. Эта ягода богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье. Варенье, приготовленное по этому рецепту, сохранит максимальное количество полезных веществ, а нежные ягоды будут радовать своим вкусом в любое время года.

Как приготовить варенье из лесной клубники

Ингредиенты:

  • Лесная клубника — 200 г

  • Сахар — 200 г

Время приготовления: 12 часов (активное время — 20 минут)

Как готовить

  1. Подготовка ягод. Прежде всего, тщательно переберите клубнику, удалив все ненужные части: веточки, палочки и листочки. После этого осторожно промойте ягоды в холодной воде. Это очень деликатная ягода, которая легко мнется, поэтому будьте аккуратны. Если на ягодах много земли, лучше всего замочить их в воде и потом промыть.

  2. Сахар и сок. Засыпьте клубнику сахаром и аккуратно потрясите кастрюлю, чтобы сахар хорошо проник в ягоды. Оставьте всё на несколько часов при комнатной температуре, чтобы клубника пустила сок.

  3. Первый этап варки. Поставьте кастрюлю с клубникой и сахаром на огонь и доведите до кипения. Добавьте немного лимонной кислоты на кончике ножа, чтобы улучшить хранение варенья и сохранить яркость цвета. После закипания снимите пенку, а варенье оставьте на несколько часов, чтобы оно остыло.

  4. Второй этап варки. Когда варенье остынет, снова доведите его до кипения, помешивая. Пока варенье нагревается, простерилизуйте банки. Наполните горячим вареньем подготовленные банки, плотно закройте крышками и переверните. Укутайте банку в тёплое одеяло и оставьте до полного остывания.

  5. Хранение. Когда варенье остынет, уберите его в тёмное прохладное место для хранения.

Замены ингредиентов

Если у вас нет лесной клубники, смело используйте садовую клубнику или землянику. Эти ягоды тоже прекрасно подойдут для этого рецепта. Вместо сахара можно использовать мед (добавляйте его после варки) или фруктозу. Лимонную кислоту можно заменить свежим лимонным соком.

Как подавать варенье

Это варенье можно подавать:

  • К сырникам или блинчикам.

  • Добавлять в каши или творог для утреннего завтрака.

  • Использовать как начинку для пирогов.

  • Украшать десерты, придавая им особый аромат.

Секреты и советы для идеального варенья

Чтобы клубника сохранила свою форму, варите варенье в два подхода по 5 минут. Это поможет ягодам оставаться целыми, а варенье не потеряет свою текстуру. Чтобы сохранить яркий цвет, добавьте немного лимонной кислоты.

Кулинарные советы

  • Варите варенье в два подхода, давая ему остывать между этапами.

  • Чтобы варенье получилось густым, не используйте искусственные загустители.

  • Лимонная кислота или свежий лимонный сок помогут сохранить цвет и продлить срок хранения.

  • Для снятия пены используйте серебряную ложку, она помогает избежать её образования.

Интересные факты

В Финляндии варенье из лесной клубники называют "hillon" и считают настоящим лекарством от зимней хандры. В Скандинавии лесную клубнику специально выращивают на плантациях, создавая условия, максимально приближенные к природным.

Порции и хранение

Из 1,5 кг клубники получится примерно 1 литр варенья. Оно сохраняет свои полезные свойства до двух лет, если хранится в тёмном прохладном месте.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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