Скумбрия в духовке за 45 минут: с этим рецептом рыба получается вкусной, а кухня — чистой

Запекаем скумбрию с лимоном и луком в духовке — вкусный и полезный ужин

3:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия, запечённая в духовке, — это быстрое, вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Сочность рыбы и яркие нотки лимона и лука делают её идеальным выбором для ужина или даже праздничного стола. Этот рецепт — для тех, кто ценит простоту и пользу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Скумбрия на гриле

Идеальный выбор для любого стола

Скумбрия — доступная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также улучшают память. В ней много белка, витаминов и минералов, таких как витамин D и B12, что делает её отличным вариантом для питания в любое время года.

Запечённая в духовке, она сохраняет все свои полезные свойства, в отличие от жареной рыбы. Лимон и лук, добавленные в рецепт, не только усиливают вкус, но и придают блюду яркость.

Простой способ приготовления

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Чёрный перец (молотый) — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Майонез — 4 ст. л.

Время приготовления: 45 минут

Как приготовить

Подготовка рыбы. Если рыба заморожена, не размораживайте её полностью. Легче работать с немного подмороженной скумбрией. Сначала промойте её, отрежьте голову, хвост и плавники, удалите внутренности и черную пленку. Промойте ещё раз и обсушите. Овощи. Нарежьте лук полукольцами, а лимон — тонкими кольцами. Фольга и майонез. Возьмите фольгу, сложите её в два слоя, выложите на неё слой лука. Скумбрию посолите и поперчите с обеих сторон, смажьте майонезом. В брюшко рыбы положите несколько колец лимона. Запекание. Заверните рыбу в фольгу, оставив её середину открытой. Поместите в духовку, разогретую до 200°C. Время запекания — от 30 до 45 минут в зависимости от особенностей вашей духовки. Подача. Готовую скумбрию достаньте из духовки, переложите на тарелку, украсьте зеленью и овощами. Подавайте сразу.

Польза запечённой скумбрии

Скумбрия — это не только вкусная, но и очень полезная рыба. Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот она помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает уровень "плохого" холестерина и уменьшает воспаления в организме.

Кроме того, скумбрия — отличный источник легкоусвояемого белка. Этот продукт помогает восстановлению мышц, поддерживает иммунитет и помогает почувствовать себя сытым надолго.

Как улучшить рецепт

Этот рецепт можно адаптировать под свои предпочтения. Вместо майонеза используйте сметану с горчицей или оливковое масло с лимонным соком. Лимон можно заменить на лайм или использовать белое вино для дополнительной изысканности. Вместо обычного лука попробуйте использовать шалот или лук-порей для более мягкого вкуса.

Варианты подачи

Для обычного ужина подайте скумбрию с картофельным пюре и свежими овощами.

Для более праздничного стола используйте листья салата, дольки лимона и зелень.

Для любителей средиземноморской кухни добавьте оливки и помидоры черри.

Запечённая скумбрия — это идеальный вариант для быстрого ужина. С её помощью можно приготовить вкусное и полезное блюдо без лишних усилий. Простой рецепт с лимоном и луком подарит вам невероятно ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

