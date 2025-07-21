Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Подмосковье обрушился мост из-за дождей — отрезаны три населённых пункта
3D-модели показали, что акулы следуют одному биофизическому закону
Приготовьте варенье из лесной клубники — простой и полезный рецепт на зиму
Невролог Власов: головная боль напряжения может длиться до недели и привести к инсульту
Археологи Мичиганского университета обнаружили в Турции дарики эпохи Пелопоннесской войны
Беспроводная зарядка в китайских авто перегревает смартфоны за 15 минут — тесты
Михаил Ефремов расстался с женой после выхода на свободу
Астролог Асеева раскрывает секреты успешных посадок по Луне в июле и августе
Ипотечная активность в Волгоградской области снизилась на 50%

Скумбрия в духовке за 45 минут: с этим рецептом рыба получается вкусной, а кухня — чистой

Запекаем скумбрию с лимоном и луком в духовке — вкусный и полезный ужин
3:57
Еда

Скумбрия, запечённая в духовке, — это быстрое, вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Сочность рыбы и яркие нотки лимона и лука делают её идеальным выбором для ужина или даже праздничного стола. Этот рецепт — для тех, кто ценит простоту и пользу.

Скумбрия на гриле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Скумбрия на гриле

Идеальный выбор для любого стола

Скумбрия — доступная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также улучшают память. В ней много белка, витаминов и минералов, таких как витамин D и B12, что делает её отличным вариантом для питания в любое время года.

Запечённая в духовке, она сохраняет все свои полезные свойства, в отличие от жареной рыбы. Лимон и лук, добавленные в рецепт, не только усиливают вкус, но и придают блюду яркость.

Простой способ приготовления

Ингредиенты:

  • Скумбрия — 2 шт.

  • Лимон — 1 шт.

  • Лук — 2 шт.

  • Чёрный перец (молотый) — 1 ч. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Майонез — 4 ст. л.

Время приготовления: 45 минут

Как приготовить

  1. Подготовка рыбы. Если рыба заморожена, не размораживайте её полностью. Легче работать с немного подмороженной скумбрией. Сначала промойте её, отрежьте голову, хвост и плавники, удалите внутренности и черную пленку. Промойте ещё раз и обсушите.

  2. Овощи. Нарежьте лук полукольцами, а лимон — тонкими кольцами.

  3. Фольга и майонез. Возьмите фольгу, сложите её в два слоя, выложите на неё слой лука. Скумбрию посолите и поперчите с обеих сторон, смажьте майонезом. В брюшко рыбы положите несколько колец лимона.

  4. Запекание. Заверните рыбу в фольгу, оставив её середину открытой. Поместите в духовку, разогретую до 200°C. Время запекания — от 30 до 45 минут в зависимости от особенностей вашей духовки.

  5. Подача. Готовую скумбрию достаньте из духовки, переложите на тарелку, украсьте зеленью и овощами. Подавайте сразу.

Польза запечённой скумбрии

Скумбрия — это не только вкусная, но и очень полезная рыба. Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот она помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает уровень "плохого" холестерина и уменьшает воспаления в организме.

Кроме того, скумбрия — отличный источник легкоусвояемого белка. Этот продукт помогает восстановлению мышц, поддерживает иммунитет и помогает почувствовать себя сытым надолго.

Как улучшить рецепт

Этот рецепт можно адаптировать под свои предпочтения. Вместо майонеза используйте сметану с горчицей или оливковое масло с лимонным соком. Лимон можно заменить на лайм или использовать белое вино для дополнительной изысканности. Вместо обычного лука попробуйте использовать шалот или лук-порей для более мягкого вкуса.

Варианты подачи

  • Для обычного ужина подайте скумбрию с картофельным пюре и свежими овощами.

  • Для более праздничного стола используйте листья салата, дольки лимона и зелень.

  • Для любителей средиземноморской кухни добавьте оливки и помидоры черри.

Запечённая скумбрия — это идеальный вариант для быстрого ужина. С её помощью можно приготовить вкусное и полезное блюдо без лишних усилий. Простой рецепт с лимоном и луком подарит вам невероятно ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Невролог Власов: головная боль напряжения может длиться до недели и привести к инсульту
Археологи Мичиганского университета обнаружили в Турции дарики эпохи Пелопоннесской войны
Беспроводная зарядка в китайских авто перегревает смартфоны за 15 минут — тесты
Михаил Ефремов расстался с женой после выхода на свободу
Астролог Асеева раскрывает секреты успешных посадок по Луне в июле и августе
Ипотечная активность в Волгоградской области снизилась на 50%
Трагедия на трассе: бывший тромбонист The Hatters и его жена погибли в ДТП — что известно
Аналитик Пухов: Евросоюз рискует убытками при невыгодной сделке с США
Эксперты объясняют, как низкие обороты двигателя могут повлиять на его состояние
Американский волонтёр Элайджа из Техаса рассказал Pravda.Ru, почему считает США виновными в конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.