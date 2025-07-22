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Этот напиток заменит снотворное: как приготовить молоко, которое лечит – запомните рецепт

Молоко и корица: секреты приготовления и польза для иммунитета и пищеварения
2:25
Еда

Откройте для себя преимущества молока с корицей и научитесь его готовить. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья!

Молоко с корицей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко с корицей

Польза молока с корицей

Сочетание молока и корицы обладает множеством полезных свойств:

  • Улучшение сна и снижение стресса. Молоко содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих сон и настроение. Корица также обладает расслабляющими свойствами, помогая снять стресс и беспокойство.
  • Противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Корица богата полифенолами — антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение и хронические заболевания. Она обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая боль в мышцах и суставах.
  • Поддержка пищеварения. Корица стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчая вздутие живота и дискомфорт. Молоко, богатое кальцием и витамином D, способствует здоровью пищеварительной системы.
  • Регуляция уровня сахара в крови. Исследования показывают, что корица улучшает чувствительность к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара.
  • Укрепление иммунной системы. Молоко содержит витамин D, кальций и белок, поддерживающие иммунную систему. Корица обладает антимикробными свойствами, помогая бороться с инфекциями, сообщает folhavitoria.com.br.

Как приготовить коричное молоко

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока (цельное, полуобезжиренное, обезжиренное или растительное)
  • &frac12 чайной ложки молотой корицы или 1 палочка
  • По желанию: 1 чайная ложка мёда или сахара (для подслащивания)

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле нагрейте молоко до появления пузырьков, но не кипятите.
  2. Если используете молотую корицу, добавьте её в горячее молоко и перемешайте.
  3. Если предпочитаете палочку корицы, добавьте её в кастрюлю и нагревайте несколько минут для раскрытия аромата.
  4. Перелейте молоко в чашку, убрав палочку корицы перед подачей.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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