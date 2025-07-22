Этот напиток заменит снотворное: как приготовить молоко, которое лечит – запомните рецепт

Молоко и корица: секреты приготовления и польза для иммунитета и пищеварения

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Откройте для себя преимущества молока с корицей и научитесь его готовить. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко с корицей

Польза молока с корицей

Сочетание молока и корицы обладает множеством полезных свойств:

Улучшение сна и снижение стресса. Молоко содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих сон и настроение. Корица также обладает расслабляющими свойствами, помогая снять стресс и беспокойство.

Молоко содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих сон и настроение. Корица также обладает расслабляющими свойствами, помогая снять стресс и беспокойство. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Корица богата полифенолами — антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение и хронические заболевания. Она обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая боль в мышцах и суставах.

Корица богата полифенолами — антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение и хронические заболевания. Она обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая боль в мышцах и суставах. Поддержка пищеварения. Корица стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчая вздутие живота и дискомфорт. Молоко, богатое кальцием и витамином D, способствует здоровью пищеварительной системы.

Корица стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчая вздутие живота и дискомфорт. Молоко, богатое кальцием и витамином D, способствует здоровью пищеварительной системы. Регуляция уровня сахара в крови. Исследования показывают, что корица улучшает чувствительность к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара.

Исследования показывают, что корица улучшает чувствительность к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара. Укрепление иммунной системы. Молоко содержит витамин D, кальций и белок, поддерживающие иммунную систему. Корица обладает антимикробными свойствами, помогая бороться с инфекциями, сообщает folhavitoria.com.br.

Как приготовить коричное молоко

Ингредиенты:

1 стакан молока (цельное, полуобезжиренное, обезжиренное или растительное)

½ чайной ложки молотой корицы или 1 палочка

По желанию: 1 чайная ложка мёда или сахара (для подслащивания)

Приготовление:

В небольшой кастрюле нагрейте молоко до появления пузырьков, но не кипятите. Если используете молотую корицу, добавьте её в горячее молоко и перемешайте. Если предпочитаете палочку корицы, добавьте её в кастрюлю и нагревайте несколько минут для раскрытия аромата. Перелейте молоко в чашку, убрав палочку корицы перед подачей.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



