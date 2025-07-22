Этот напиток заменит снотворное: как приготовить молоко, которое лечит – запомните рецепт

Откройте для себя преимущества молока с корицей и научитесь его готовить. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья!
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Молоко с корицей
Польза молока с корицей
Сочетание молока и корицы обладает множеством полезных свойств:
Улучшение сна и снижение стресса. Молоко содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих сон и настроение. Корица также обладает расслабляющими свойствами, помогая снять стресс и беспокойство.
Противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Корица богата полифенолами — антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение и хронические заболевания. Она обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая боль в мышцах и суставах.
Поддержка пищеварения. Корица стимулирует выработку пищеварительных ферментов, облегчая вздутие живота и дискомфорт. Молоко, богатое кальцием и витамином D, способствует здоровью пищеварительной системы.
Регуляция уровня сахара в крови. Исследования показывают, что корица улучшает чувствительность к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара.
Укрепление иммунной системы. Молоко содержит витамин D, кальций и белок, поддерживающие иммунную систему. Корица обладает антимикробными свойствами, помогая бороться с инфекциями, сообщает folhavitoria.com.br.
Как приготовить коричное молоко
Ингредиенты:
1 стакан молока (цельное, полуобезжиренное, обезжиренное или растительное)
½ чайной ложки молотой корицы или 1 палочка
По желанию: 1 чайная ложка мёда или сахара (для подслащивания)
Приготовление:
В небольшой кастрюле нагрейте молоко до появления пузырьков, но не кипятите.
Если используете молотую корицу, добавьте её в горячее молоко и перемешайте.
Если предпочитаете палочку корицы, добавьте её в кастрюлю и нагревайте несколько минут для раскрытия аромата.
Перелейте молоко в чашку, убрав палочку корицы перед подачей.
Уточнения
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).