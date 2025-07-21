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Мягкий как облако, хрустящий как корочка из детства — рецепт самого настоящего хлеба

Домашний хлеб из пшеничной и ржаной муки: рецепт с дрожжами и отваром
2:42
Еда

Многие замечают, что магазинный хлеб уже не радует ни вкусом, ни текстурой. Он быстро черствеет, теряет аромат, а иногда и вовсе не вызывает желания его есть. Если вы тоже столкнулись с этим, попробуйте приготовить хлеб дома — результат вас приятно удивит. Домашняя выпечка получается мягкой, душистой и по-настоящему вкусной.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

После первой же буханки вы вряд ли захотите вернуться к покупному варианту. А ещё этот хлеб готовится без особых усилий и доступен даже начинающим пекарям.

Почему стоит испечь хлеб дома

  • Вы точно знаете состав — без добавок, консервантов и улучшителей.

  • Тесто можно адаптировать под свои предпочтения: добавить семена, специи или орехи.

  • Хлеб получается свежим, ароматным, с мягким мякишем и хрустящей корочкой.

  • Приготовление — это ещё и увлекательный процесс, который приносит удовольствие.

Ингредиенты для домашнего хлеба

Основной список:

  • 150 мл воды или картофельного отвара (без соли)

  • 6 г сахарного песка

  • 5 г соли

  • 4 г сухих дрожжей

  • 1 ст. ложка растительного масла

  • 100 г ржаной муки

  • 120 г пшеничной муки

Пошаговый рецепт

1. Подготовка теста

  • В глубокой ёмкости соедините воду (или отвар), сахар, соль, дрожжи и масло.

  • Перемешайте, затем добавьте ржаную муку.

  • После этого всыпьте пшеничную муку и ещё раз хорошо перемешайте.

  • Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте тканью или плёнкой.

  • Оставьте в тёплом месте на 1,5 часа — тесто должно увеличиться в объёме.

2. Формирование и расстойка

  • По истечении времени обомните тесто и сформируйте из него аккуратный "кирпичик".

  • Переложите заготовку в форму для запекания.

  • Снова накройте плёнкой и оставьте на 30 минут — тесто ещё немного поднимется.

3. Выпечка

  • Разогрейте духовку до 180 °C.

  • Поместите форму с тестом в духовку и выпекайте в течение 25 минут.

  • Готовый хлеб извлеките из формы и дайте немного остыть на решётке.

Результат превзойдёт ожидания

Готовый хлеб получается мягким внутри и с лёгкой румяной корочкой. Он ароматен, с насыщенным вкусом, и прекрасно подходит как для бутербродов, так и для подачи к первым блюдам. А главное — вы знаете, что в нём только качественные ингредиенты.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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