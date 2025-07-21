Мягкий как облако, хрустящий как корочка из детства — рецепт самого настоящего хлеба

Домашний хлеб из пшеничной и ржаной муки: рецепт с дрожжами и отваром

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие замечают, что магазинный хлеб уже не радует ни вкусом, ни текстурой. Он быстро черствеет, теряет аромат, а иногда и вовсе не вызывает желания его есть. Если вы тоже столкнулись с этим, попробуйте приготовить хлеб дома — результат вас приятно удивит. Домашняя выпечка получается мягкой, душистой и по-настоящему вкусной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

После первой же буханки вы вряд ли захотите вернуться к покупному варианту. А ещё этот хлеб готовится без особых усилий и доступен даже начинающим пекарям.

Почему стоит испечь хлеб дома

Вы точно знаете состав — без добавок, консервантов и улучшителей.

Тесто можно адаптировать под свои предпочтения: добавить семена, специи или орехи.

Хлеб получается свежим, ароматным, с мягким мякишем и хрустящей корочкой.

Приготовление — это ещё и увлекательный процесс, который приносит удовольствие.

Ингредиенты для домашнего хлеба

Основной список:

150 мл воды или картофельного отвара (без соли)

6 г сахарного песка

5 г соли

4 г сухих дрожжей

1 ст. ложка растительного масла

100 г ржаной муки

120 г пшеничной муки

Пошаговый рецепт

1. Подготовка теста

В глубокой ёмкости соедините воду (или отвар), сахар, соль, дрожжи и масло.

Перемешайте, затем добавьте ржаную муку.

После этого всыпьте пшеничную муку и ещё раз хорошо перемешайте.

Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте тканью или плёнкой.

Оставьте в тёплом месте на 1,5 часа — тесто должно увеличиться в объёме.

2. Формирование и расстойка

По истечении времени обомните тесто и сформируйте из него аккуратный "кирпичик".

Переложите заготовку в форму для запекания.

Снова накройте плёнкой и оставьте на 30 минут — тесто ещё немного поднимется.

3. Выпечка

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поместите форму с тестом в духовку и выпекайте в течение 25 минут.

Готовый хлеб извлеките из формы и дайте немного остыть на решётке.

Результат превзойдёт ожидания

Готовый хлеб получается мягким внутри и с лёгкой румяной корочкой. Он ароматен, с насыщенным вкусом, и прекрасно подходит как для бутербродов, так и для подачи к первым блюдам. А главное — вы знаете, что в нём только качественные ингредиенты.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

