Мягкий как облако, хрустящий как корочка из детства — рецепт самого настоящего хлеба

Многие замечают, что магазинный хлеб уже не радует ни вкусом, ни текстурой. Он быстро черствеет, теряет аромат, а иногда и вовсе не вызывает желания его есть. Если вы тоже столкнулись с этим, попробуйте приготовить хлеб дома — результат вас приятно удивит. Домашняя выпечка получается мягкой, душистой и по-настоящему вкусной.
После первой же буханки вы вряд ли захотите вернуться к покупному варианту. А ещё этот хлеб готовится без особых усилий и доступен даже начинающим пекарям.
Вы точно знаете состав — без добавок, консервантов и улучшителей.
Тесто можно адаптировать под свои предпочтения: добавить семена, специи или орехи.
Хлеб получается свежим, ароматным, с мягким мякишем и хрустящей корочкой.
Приготовление — это ещё и увлекательный процесс, который приносит удовольствие.
150 мл воды или картофельного отвара (без соли)
6 г сахарного песка
5 г соли
4 г сухих дрожжей
1 ст. ложка растительного масла
100 г ржаной муки
120 г пшеничной муки
В глубокой ёмкости соедините воду (или отвар), сахар, соль, дрожжи и масло.
Перемешайте, затем добавьте ржаную муку.
После этого всыпьте пшеничную муку и ещё раз хорошо перемешайте.
Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте тканью или плёнкой.
Оставьте в тёплом месте на 1,5 часа — тесто должно увеличиться в объёме.
По истечении времени обомните тесто и сформируйте из него аккуратный "кирпичик".
Переложите заготовку в форму для запекания.
Снова накройте плёнкой и оставьте на 30 минут — тесто ещё немного поднимется.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Поместите форму с тестом в духовку и выпекайте в течение 25 минут.
Готовый хлеб извлеките из формы и дайте немного остыть на решётке.
Готовый хлеб получается мягким внутри и с лёгкой румяной корочкой. Он ароматен, с насыщенным вкусом, и прекрасно подходит как для бутербродов, так и для подачи к первым блюдам. А главное — вы знаете, что в нём только качественные ингредиенты.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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