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Устали от утреннего кофе без аромата? Вот что нужно делать, чтобы сохранить вкус на долгое время

Как правильно хранить кофе дома, чтобы аромат и вкус не пострадали
4:31
Еда

Для многих кофе — это не просто напиток, а ритуал, который начинается с самого процесса его хранения. Если вы хотите, чтобы ваш кофе всегда был свежим, ароматным и вкусным, стоит соблюдать несколько простых, но важных правил хранения. Ведь даже самые качественные кофейные зерна или молотый кофе могут потерять свои лучшие качества, если их неправильно хранить.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Как кофе теряет свои качества

Кофе — это деликатный продукт, который очень чувствителен к внешним факторам. Воздушные потоки, свет, температура и влага могут разрушить его аромат и вкусовые качества. Если вы хотите, чтобы ваш кофе долго радовал вас ярким вкусом и ароматом, необходимо соблюдать определённые условия хранения.

Важность правильной упаковки

1. Упаковка для растворимого кофе.
Растворимый кофе — это продукт, который наиболее подвержен потере своих качеств. Поэтому важно пересыпать его сразу после покупки в герметичную емкость, желательно из тёмного стекла. Это поможет избежать контакта с светом, который способствует разрушению кофейных масел, отвечающих за аромат. Также подходит непрозрачная керамическая банка, которая тоже не пропускает свет и сохраняет оптимальные условия для хранения.

2. Молотый кофе и зерна.
Молотый кофе быстро теряет свежесть, так как его поверхности открыты для воздействия воздуха. Для него также идеально подходит стеклянная или жестяная банка с плотной крышкой, чтобы минимизировать контакт с кислородом. Кофейные зерна можно хранить в таких же ёмкостях, однако важно помнить, что кофе в зернах сохраняет вкус гораздо дольше, чем молотый.

Температура и место для хранения

3. Место хранения.
Чтобы кофе не потерял своих ароматных качеств, хранить его нужно в сухом, тёмном и прохладном месте. Идеально подойдёт шкаф, где кофе будет защищён от солнечного света и резких температурных колебаний. Не храните кофе рядом с источниками тепла, такими как плита, микроволновка или солнечные окна.

4. Влажность.
Влага — враг кофе. Даже небольшие капли, попавшие в упаковку, могут ухудшить вкус и текстуру напитка. Поэтому не стоит хранить кофе в холодильнике, особенно если в нём высокая влажность. Лучше всего сохранять кофе в месте с оптимальной температурой — от 18 до 22 градусов.

Как правильно использовать кофе

5. Сухие ложки.
Очень важно, чтобы ложка, которой вы отмеряете кофе, была сухой. Влага, попадающая в упаковку, разрушает аромат кофе и способствует его быстрому старению. Поэтому для каждого использования используйте исключительно сухие столовые приборы.

Полезность кофе: зерна vs растворимый

Самым полезным вариантом является кофе в зернах, который не подвергался дополнительной обработке. Такой кофе сохраняет все витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые могут быть разрушены при производстве растворимого кофе.

Растворимый кофе, несмотря на своё удобство, имеет несколько недостатков: в нем меньше кофеина и, что более важно, отсутствует кафестол — вещество, которое может стать причиной атеросклероза. Тем не менее, растворимый кофе всё равно имеет свои плюсы: он быстро готовится, долго хранится и подходит для тех, кто предпочитает кофе с пониженным содержанием кофеина.

Советы по выбору и хранению

  • Покупайте кофе у проверенных производителей, чтобы не столкнуться с низким качеством.

  • Если хотите сохранить максимальный аромат, покупайте кофе в зернах и молите его перед приготовлением.

  • Следите за сроком хранения кофе и не оставляйте его в открытых упаковках, так как уже через несколько недель после вскрытия упаковки вкус и аромат начинают теряться.

Правильное хранение кофе — это залог того, что ваш напиток всегда будет свежим, ароматным и вкусным. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить жизнь вашему кофе и наслаждаться его идеальным вкусом каждое утро.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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