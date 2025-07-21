Один кусочек — и вы сойдете с ума: десерт с бананами и шоколадом, от которого не оторваться

Как приготовить пирог с бананами, арахисовой пастой и шоколадом — рецепт

4:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт вызывает восторг с первой ложки. Нежный, насыщенный, ароматный — он сочетает в себе сладость бананов, солоноватые нотки арахисовой пасты и глубокий вкус горького шоколада. Причём всё это — без муки, сахара и лишних калорий. Такое угощение станет хитом не только среди сладкоежек, но и тех, кто следит за своим питанием. Готовится он просто, без духовки и сложных манипуляций, но результат впечатлит любого гостя.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный десерт

Почему стоит попробовать

Во-первых, это не просто десерт, а полноценный энергетический перекус, который сочетает в себе быстрые углеводы, полезные жиры и антиоксиданты. Во-вторых, в отличие от привычных тортов и пирожных, здесь нет ни сахара, ни сливочного масла, ни муки. Все ингредиенты — натуральные, простые и доступные.

И, наконец, это просто вкусно. Сочетание трёх ингредиентов — бананов, арахисовой пасты и шоколада — создаёт удивительную гармонию, где ни один компонент не доминирует, а подчёркивает вкус другого.

Ингредиенты:

спелые бананы — 2-3 шт.

арахисовая паста без добавок — около 150 г

горький шоколад (70% и выше) — 100-150 г

пергаментная бумага и форма для сборки

Пошаговое приготовление

1. Подготовка основы.

Бананы очистить и нарезать кружочками толщиной примерно 0,5-1 см. Выложить их на дно формы, застеленной пергаментной бумагой. Можно использовать форму для кекса, контейнер или лоток — главное, чтобы она была с ровным дном.

2. Уплотнение слоя.

Поверх бананов накрыть пищевой плёнкой или пакетом и аккуратно прижать стаканом или ладонью, чтобы кусочки легли плотнее и выровнялись. Это создаст устойчивую основу для следующего слоя.

3. Арахисовый слой.

Равномерно распределить по бананам слой арахисовой пасты. Лучше использовать ложку или силиконовую лопатку, чтобы не повредить бананы. Поместить форму в морозильник на 30 минут — за это время паста затвердеет и не смешается с шоколадом при следующем этапе.

4. Шоколадная глазурь.

Горький шоколад растопить в микроволновке, перемешивая каждые 15-20 секунд, чтобы не перегреть. Полученной массой залить застывший арахисовый слой, аккуратно разровняв по всей поверхности. Если хотите, можно добавить щепотку морской соли или дроблёный орех для текстуры.

5. Финальное охлаждение.

Поставить форму обратно в морозильник на 5-10 минут — до полного застывания шоколада. После этого достать, аккуратно нарезать десерт на порционные кусочки и подать.

Натуральный и питательный

Этот десерт не только вкусный, но и полезный. Бананы богаты калием, витаминами группы B и клетчаткой. Арахисовая паста содержит полезные жиры и белок, отлично насыщает и надолго утоляет голод. Горький шоколад — источник антиоксидантов и магния. Вместе они образуют десерт, который поддерживает энергию, улучшает настроение и не вызывает чувства вины.

Важно только выбирать продукты без добавленного сахара, масел и прочих искусственных компонентов. Особенно это касается арахисовой пасты и шоколада: чем натуральнее состав, тем выше пищевая ценность и польза.

Советы по подаче и хранению

Такой десерт хорошо хранится в холодильнике 2-3 дня, но чаще всего исчезает уже в первые часы. Его удобно брать с собой на работу или учёбу, подавать к чаю или кофе, а также использовать как здоровую альтернативу традиционным сладостям.

Можно нарезать его на небольшие квадратики и подавать как конфеты. А можно украсить свежими ягодами, кокосовой стружкой или семенами чиа — получится эффектно и празднично.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).

