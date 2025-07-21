Съедается до мяса: закуска, от которой не остаётся ни кусочка — только овощи и ничего лишнего

Когда появляются первые баклажаны, я без колебаний готовлю это блюдо одной из первых. Баклажаны по-армянски — не просто салат, а настоящая палочка-выручалочка на летней кухне. Особенно он хорош в компании с шашлыками — ароматный, сочный, с лёгкой кислинкой и приятной остринкой. Готовится быстро, съедается ещё быстрее.
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Баклажаны по-армянски
Ингредиенты
Баклажаны — 2 шт.
Помидоры — 3-5 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Болгарский перец — 2 шт.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Молотый чёрный перец — 2 щепотки
Зелень (петрушка, кинза, укроп) — 0,5 пучка
Подсолнечное масло — для жарки
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты. Овощи промойте, баклажаны очистите от кожицы и нарежьте кружочками толщиной 5-6 мм.
Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут — это избавит их от горечи и сделает текстуру мягче. Затем промокните бумажными салфетками.
Нарежьте лук четверть-кольцами.
Обжарьте баклажаны в хорошо разогретом подсолнечном масле до золотистой корочки. К последней партии добавьте лук и жарьте, пока он не станет прозрачным и ароматным.
Подготовьте остальные овощи. Перец нарежьте соломкой, а помидоры — кружочками. Выложите в салатник вместе с обжаренными баклажанами и луком.
Заправьте салат лимонным соком, добавьте соль, молотый перец и зелень. Всё аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу же. Особенно вкусен он в охлаждённом виде как закуска к мясу или как самостоятельное блюдо в жаркий день.
Приятного аппетита!
Уточнения
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.