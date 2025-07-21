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Съедается до мяса: закуска, от которой не остаётся ни кусочка — только овощи и ничего лишнего

Пошаговый рецепт баклажанов по-армянски: идеальная закуска к шашлыку
1:53
Еда

Когда появляются первые баклажаны, я без колебаний готовлю это блюдо одной из первых. Баклажаны по-армянски — не просто салат, а настоящая палочка-выручалочка на летней кухне. Особенно он хорош в компании с шашлыками — ароматный, сочный, с лёгкой кислинкой и приятной остринкой. Готовится быстро, съедается ещё быстрее.

Баклажаны по-армянски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажаны по-армянски

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Помидоры — 3-5 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Молотый чёрный перец — 2 щепотки
  • Зелень (петрушка, кинза, укроп) — 0,5 пучка
  • Подсолнечное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты. Овощи промойте, баклажаны очистите от кожицы и нарежьте кружочками толщиной 5-6 мм.
  2. Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут — это избавит их от горечи и сделает текстуру мягче. Затем промокните бумажными салфетками.
  3. Нарежьте лук четверть-кольцами.
  4. Обжарьте баклажаны в хорошо разогретом подсолнечном масле до золотистой корочки. К последней партии добавьте лук и жарьте, пока он не станет прозрачным и ароматным.
  5. Подготовьте остальные овощи. Перец нарежьте соломкой, а помидоры — кружочками. Выложите в салатник вместе с обжаренными баклажанами и луком.
  6. Заправьте салат лимонным соком, добавьте соль, молотый перец и зелень. Всё аккуратно перемешайте.
  7. Подавайте сразу же. Особенно вкусен он в охлаждённом виде как закуска к мясу или как самостоятельное блюдо в жаркий день.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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