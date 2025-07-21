Съедается до мяса: закуска, от которой не остаётся ни кусочка — только овощи и ничего лишнего

Пошаговый рецепт баклажанов по-армянски: идеальная закуска к шашлыку

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда появляются первые баклажаны, я без колебаний готовлю это блюдо одной из первых. Баклажаны по-армянски — не просто салат, а настоящая палочка-выручалочка на летней кухне. Особенно он хорош в компании с шашлыками — ароматный, сочный, с лёгкой кислинкой и приятной остринкой. Готовится быстро, съедается ещё быстрее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баклажаны по-армянски

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 3-5 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Молотый чёрный перец — 2 щепотки

Зелень (петрушка, кинза, укроп) — 0,5 пучка

Подсолнечное масло — для жарки

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Овощи промойте, баклажаны очистите от кожицы и нарежьте кружочками толщиной 5-6 мм. Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут — это избавит их от горечи и сделает текстуру мягче. Затем промокните бумажными салфетками. Нарежьте лук четверть-кольцами. Обжарьте баклажаны в хорошо разогретом подсолнечном масле до золотистой корочки. К последней партии добавьте лук и жарьте, пока он не станет прозрачным и ароматным. Подготовьте остальные овощи. Перец нарежьте соломкой, а помидоры — кружочками. Выложите в салатник вместе с обжаренными баклажанами и луком. Заправьте салат лимонным соком, добавьте соль, молотый перец и зелень. Всё аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же. Особенно вкусен он в охлаждённом виде как закуска к мясу или как самостоятельное блюдо в жаркий день.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.

