Добавьте это в кабачки — и обычный ужин превратится в гастрономический лайфхак: минимум усилий

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Тушёные кабачки с рисом и овощами: рецепт для правильного питания
2:18
Еда

Это блюдо можно смело назвать универсальным: оно подойдёт и детям, и тем, кто придерживается правильного питания, и людям на посту, и тем, кто хочет похудеть. Лёгкое, ароматное, сытное — отличная идея для семейного ужина или обеда.

Тушеные кабачки с рисом и овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тушеные кабачки с рисом и овощами

Ингредиенты

  • Рис — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовим продукты. Всё просто: овощи нужно вымыть и очистить.

2. Нарезаем овощи

  • Перец — кубиками
  • Кабачок — полукружочками
  • Лук — мелким кубиком
  • Морковь — соломкой

3. Обжариваем овощи: на разогретую сковороду с оливковым (или любым растительным) маслом отправляем лук и морковь. Обжариваем на среднем огне 5-7 минут, не забывая помешивать.

4. Добавляем перец.: через несколько минут добавляем болгарский перец и жарим ещё 2-3 минуты.

5. Кабачки — следующий шаг: добавляем кабачки и готовим овощную смесь ещё 3-4 минуты.

6. Приправляем: посолите и поперчите по вкусу. Важно не переборщить, чтобы сохранить мягкий овощной вкус.

7. Помидоры в дело: нарезаем помидор кубиком и отправляем в сковороду. Накрываем крышкой и тушим 10-12 минут. Овощи должны пустить сок. Если жидкости маловато — добавьте немного воды (1-2 ст. л.).

8. Варим рис: пока тушатся овощи, отвариваем рис до готовности (можно использовать заранее сваренный).

9. Финальный штрих: добавляем рис в сковороду с овощами, перемешиваем и даём всему вместе прогреться ещё 3-4 минуты.

Готово: тушеные кабачки с рисом и овощами готовы. Подавайте горячим — и наслаждайтесь вкусом и ароматом свежих овощей. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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