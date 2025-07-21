Добавьте это в кабачки — и обычный ужин превратится в гастрономический лайфхак: минимум усилий

Это блюдо можно смело назвать универсальным: оно подойдёт и детям, и тем, кто придерживается правильного питания, и людям на посту, и тем, кто хочет похудеть. Лёгкое, ароматное, сытное — отличная идея для семейного ужина или обеда.
1. Подготовим продукты. Всё просто: овощи нужно вымыть и очистить.
2. Нарезаем овощи
3. Обжариваем овощи: на разогретую сковороду с оливковым (или любым растительным) маслом отправляем лук и морковь. Обжариваем на среднем огне 5-7 минут, не забывая помешивать.
4. Добавляем перец.: через несколько минут добавляем болгарский перец и жарим ещё 2-3 минуты.
5. Кабачки — следующий шаг: добавляем кабачки и готовим овощную смесь ещё 3-4 минуты.
6. Приправляем: посолите и поперчите по вкусу. Важно не переборщить, чтобы сохранить мягкий овощной вкус.
7. Помидоры в дело: нарезаем помидор кубиком и отправляем в сковороду. Накрываем крышкой и тушим 10-12 минут. Овощи должны пустить сок. Если жидкости маловато — добавьте немного воды (1-2 ст. л.).
8. Варим рис: пока тушатся овощи, отвариваем рис до готовности (можно использовать заранее сваренный).
9. Финальный штрих: добавляем рис в сковороду с овощами, перемешиваем и даём всему вместе прогреться ещё 3-4 минуты.
Готово: тушеные кабачки с рисом и овощами готовы. Подавайте горячим — и наслаждайтесь вкусом и ароматом свежих овощей. Приятного аппетита!
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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