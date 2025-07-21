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Сладкое без греха: какая французская выпечка самая лёгкая?

Низкокалорийная французская выпечка: 3 варианта для здорового перекуса
1:56
Еда

Французская выпечка — это не только про сливочные круассаны и сладкие бриоши. В пекарнях можно найти и более лёгкие варианты, которые позволят насладиться вкусом без лишних калорий.

круассан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
круассан

1. Бриошь — нежная классика (≈370 ккал)

Почему стоит попробовать:

  • Воздушная текстура и мягкий вкус
  • Относительно низкая калорийность по сравнению с другой выпечкой
  • Отлично сочетается с лёгким джемом или свежими ягодами

Совет: Выбирайте варианты без дополнительной глазури или начинки — так калорийность останется в пределах нормы.

2. Круассан с маслом (≈360-400 ккал)

Чем хорош:

  • Идеальный баланс хрустящей корочки и нежной слоёной текстуры
  • Насыщенный вкус без излишней сладости
  • Хороший вариант для умеренного употребления

Важно: Круассан калорийнее бриоши, но если есть его не каждый день, он не навредит фигуре.

3. Хлеб с изюмом (≈330 ккал)

Почему он в списке:

  • Самый низкокалорийный вариант
  • Натуральная сладость за счёт изюма
  • Часто содержит меньше масла, чем круассаны или бриошь

Как есть с пользой:

  • Сочетайте с несладким чаем или кофе
  • Добавьте свежие фрукты для баланса

Как сделать выбор ещё полезнее?

  • Пейте без сахара — чёрный кофе или зелёный чай снизят общую калорийность перекуса.
  • Добавьте ягоды — они дадут сладость без лишних калорий.
  • Ешьте утром — так у организма будет время потратить энергию.

Французская выпечка может быть частью сбалансированного питания, если выбирать менее калорийные варианты и следить за порциями. Бриошь, круассан или хлеб с изюмом — отличный способ побаловать себя без вреда для фигуры!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. 

Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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