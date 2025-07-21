Сладкое без греха: какая французская выпечка самая лёгкая?

Французская выпечка — это не только про сливочные круассаны и сладкие бриоши. В пекарнях можно найти и более лёгкие варианты, которые позволят насладиться вкусом без лишних калорий.
1. Бриошь — нежная классика (≈370 ккал)
Почему стоит попробовать:
Совет: Выбирайте варианты без дополнительной глазури или начинки — так калорийность останется в пределах нормы.
2. Круассан с маслом (≈360-400 ккал)
Чем хорош:
Важно: Круассан калорийнее бриоши, но если есть его не каждый день, он не навредит фигуре.
3. Хлеб с изюмом (≈330 ккал)
Почему он в списке:
Как есть с пользой:
Как сделать выбор ещё полезнее?
Французская выпечка может быть частью сбалансированного питания, если выбирать менее калорийные варианты и следить за порциями. Бриошь, круассан или хлеб с изюмом — отличный способ побаловать себя без вреда для фигуры!
Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.
Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.
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