Сладкое без греха: какая французская выпечка самая лёгкая?

Низкокалорийная французская выпечка: 3 варианта для здорового перекуса

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Французская выпечка — это не только про сливочные круассаны и сладкие бриоши. В пекарнях можно найти и более лёгкие варианты, которые позволят насладиться вкусом без лишних калорий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain круассан

1. Бриошь — нежная классика (≈370 ккал)

Почему стоит попробовать:

Воздушная текстура и мягкий вкус

Относительно низкая калорийность по сравнению с другой выпечкой

Отлично сочетается с лёгким джемом или свежими ягодами

Совет: Выбирайте варианты без дополнительной глазури или начинки — так калорийность останется в пределах нормы.

2. Круассан с маслом (≈360-400 ккал)

Чем хорош:

Идеальный баланс хрустящей корочки и нежной слоёной текстуры

Насыщенный вкус без излишней сладости

Хороший вариант для умеренного употребления

Важно: Круассан калорийнее бриоши, но если есть его не каждый день, он не навредит фигуре.

3. Хлеб с изюмом (≈330 ккал)

Почему он в списке:

Самый низкокалорийный вариант

Натуральная сладость за счёт изюма

Часто содержит меньше масла, чем круассаны или бриошь

Как есть с пользой:

Сочетайте с несладким чаем или кофе

Добавьте свежие фрукты для баланса

Как сделать выбор ещё полезнее?

Пейте без сахара — чёрный кофе или зелёный чай снизят общую калорийность перекуса.

Добавьте ягоды — они дадут сладость без лишних калорий.

Ешьте утром — так у организма будет время потратить энергию.

Французская выпечка может быть частью сбалансированного питания, если выбирать менее калорийные варианты и следить за порциями. Бриошь, круассан или хлеб с изюмом — отличный способ побаловать себя без вреда для фигуры!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.



Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.

