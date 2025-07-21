Свежие круассаны каждый день: как морозилка заменяет пекарню

Ароматные круассаны, нежный шоколадный хлеб или аппетитные булочки с изюмом — свежая выпечка идеально дополняет утренний кофе. Но что делать, если вы купили или испекли слишком много? Ответ прост: заморозка!
Какая выпечка подходит для заморозки?
Не рекомендуется замораживать:
Как правильно заморозить выпечку?
Совет: Если замораживаете круассаны или булки, разложите их на подносе на небольшом расстоянии друг от друга, предварительно заморозьте, а уже потом упакуйте — так они не слипнутся.
Как разморозить и разогреть?
Лайфхак: Чтобы вернуть хлебу свежесть, слегка сбрызните его водой перед разогревом в духовке.
Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.
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