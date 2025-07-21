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Свежие круассаны каждый день: как морозилка заменяет пекарню

Заморозка выпечки: как сохранить свежесть и вкус на неделю вперед
1:38
Еда

Ароматные круассаны, нежный шоколадный хлеб или аппетитные булочки с изюмом — свежая выпечка идеально дополняет утренний кофе. Но что делать, если вы купили или испекли слишком много? Ответ прост: заморозка!

Круассаны
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Круассаны

Какая выпечка подходит для заморозки?

  • Сдоба (круассаны, бриоши, булочки)
  • Дрожжевой хлеб (багеты, чиабатта)
  • Пироги и пирожные (без сливочного крема)
  • Песочное тесто (в сыром или готовом виде)

Не рекомендуется замораживать:

  • Выпечку с заварным кремом, безе или свежими фруктами — они теряют текстуру.

Как правильно заморозить выпечку?

  1. Охладите — свежую выпечку сначала нужно остудить до комнатной температуры.
  2. Упакуйте — каждый продукт заверните в пищевую плёнку или положите в пакет для заморозки, выпустив воздух.
  3. Подпишите — укажите дату заморозки (хранить можно до 3 месяцев).

Совет: Если замораживаете круассаны или булки, разложите их на подносе на небольшом расстоянии друг от друга, предварительно заморозьте, а уже потом упакуйте — так они не слипнутся.

Как разморозить и разогреть?

  • При комнатной температуре — 2-3 часа (подходит для пирогов и хлеба).
  • В духовке — 5-10 минут при 180-200°C (идеально для круассанов и булочек).
  • В микроволновке — 20-30 секунд на средней мощности (но текстура может стать менее хрустящей).

Лайфхак: Чтобы вернуть хлебу свежесть, слегка сбрызните его водой перед разогревом в духовке.

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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