Свежие круассаны каждый день: как морозилка заменяет пекарню

Заморозка выпечки: как сохранить свежесть и вкус на неделю вперед

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные круассаны, нежный шоколадный хлеб или аппетитные булочки с изюмом — свежая выпечка идеально дополняет утренний кофе. Но что делать, если вы купили или испекли слишком много? Ответ прост: заморозка!

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Круассаны

Какая выпечка подходит для заморозки?

Сдоба (круассаны, бриоши, булочки)

Дрожжевой хлеб (багеты, чиабатта)

Пироги и пирожные (без сливочного крема)

Песочное тесто (в сыром или готовом виде)

Не рекомендуется замораживать:

Выпечку с заварным кремом, безе или свежими фруктами — они теряют текстуру.

Как правильно заморозить выпечку?

Охладите — свежую выпечку сначала нужно остудить до комнатной температуры. Упакуйте — каждый продукт заверните в пищевую плёнку или положите в пакет для заморозки, выпустив воздух. Подпишите — укажите дату заморозки (хранить можно до 3 месяцев).

Совет: Если замораживаете круассаны или булки, разложите их на подносе на небольшом расстоянии друг от друга, предварительно заморозьте, а уже потом упакуйте — так они не слипнутся.

Как разморозить и разогреть?

При комнатной температуре — 2-3 часа (подходит для пирогов и хлеба).

В духовке — 5-10 минут при 180-200°C (идеально для круассанов и булочек).

В микроволновке — 20-30 секунд на средней мощности (но текстура может стать менее хрустящей).

Лайфхак: Чтобы вернуть хлебу свежесть, слегка сбрызните его водой перед разогревом в духовке.

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

