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Дыня-обманщица: как купить сладкую, а не мыльную без постукивания

Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
1:46
Еда

Летом нет ничего лучше сочной медовой дыни — но как выбрать спелую, не постукивая и не надавливая? Оказывается, можно определить её сладость и зрелость всего по нескольким визуальным признакам.

дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дыня

1. Цвет кожуры — тёплый и насыщенный

  • Идеально: равномерный жёлтый или бежевый оттенок с сетчатым рисунком.
  • Не брать: зеленоватый или бледный цвет — признак незрелости.

Секрет: Чем темнее "земляное пятно" (место, где дыня лежала на грунте), тем дольше она созревала на солнце, уточняет meglepetes.hu.

2. Плодоножка — сухая и легко отделяется

  • Хороший знак: коричневая, подсохшая плодоножка.
  • Плохой знак: зелёная или влажная — дыню сорвали слишком рано.

3. Аромат — сладкий и выраженный

Поднесите дыню к носу: у спелого плода у основания будет ощущаться медовый запах. Если аромата нет — дыня не дозрела, если слишком резкий — перезрела.

4. Вес — тяжелее, чем кажется

Спелая дыня наполнена соком, поэтому кажется неожиданно увесистой для своего размера.

5. Форма — ровная и симметричная

  • Идеально: гладкая, без вмятин и бугров.
  • Не брать: деформированная — возможно, росла в плохих условиях.

Как хранить дыню?

  • Целую — при комнатной температуре (так она дозреет).
  • Разрезанную — в холодильнике, в герметичном контейнере.
  • Для освежающего вкуса — охладите нарезанные кусочки 1-2 часа перед подачей.

И не выбрасывайте семена и кожуру! Из них можно приготовить цукаты, варенье или даже медовый сироп.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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