Дыня-обманщица: как купить сладкую, а не мыльную без постукивания

Летом нет ничего лучше сочной медовой дыни — но как выбрать спелую, не постукивая и не надавливая? Оказывается, можно определить её сладость и зрелость всего по нескольким визуальным признакам.
1. Цвет кожуры — тёплый и насыщенный
Секрет: Чем темнее "земляное пятно" (место, где дыня лежала на грунте), тем дольше она созревала на солнце, уточняет meglepetes.hu.
2. Плодоножка — сухая и легко отделяется
3. Аромат — сладкий и выраженный
Поднесите дыню к носу: у спелого плода у основания будет ощущаться медовый запах. Если аромата нет — дыня не дозрела, если слишком резкий — перезрела.
4. Вес — тяжелее, чем кажется
Спелая дыня наполнена соком, поэтому кажется неожиданно увесистой для своего размера.
5. Форма — ровная и симметричная
И не выбрасывайте семена и кожуру! Из них можно приготовить цукаты, варенье или даже медовый сироп.
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.