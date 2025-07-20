Суперфуды — улучшение здоровья или маркетинговый ход? Какие страны их поставляют на рынки

Суперфуды, позиционируемые как продукты, богатые питательными веществами и способствующие улучшению здоровья, представляют собой, по сути, маркетинговый ход, получивший широкое распространение.
Ожидается значительный рост глобального рынка суперфудов: с 155,2 миллиардов долларов в 2022 году до 344,9 миллиардов долларов к 2033 году.
США лидируют в производстве капусты кале и черники, Перу доминирует в экспорте киноа и корня маки, Китай является крупнейшим поставщиком ягод годжи и спирулины, Индия активно выращивает куркуму, а Япония славится зеленым чаем матча, сообщает The Guardian.
Вот некоторые "особенности" суперфудов.
Ежедневная потребность в витамине K полностью покрывается одной чашкой сырой капусты кале.
Киноа, иногда называемая "перуанским рисом", — это зерновая культура, впервые культивированная инками в Андах около 5000 лет назад.
Мака, член семейства крестоцветных, часто упоминается как "перуанский женьшень" из-за своих целебных свойств.
Употребление ягод годжи в больших количествах не рекомендуется из-за наличия противопоказаний. Важно отметить, что свежие ягоды годжи ядовиты и пригодны к употреблению только в сушеном виде.
Спирулина, представляющая собой высушенную биомассу сине-зеленых водорослей, является съедобной, когда-то служила источником питания для ацтеков.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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