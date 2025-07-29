Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан договорился о поставке угля в ЕС через российские порты
Как поддерживать чистоту в автомобиле: 5 полезных вещей для водителей
Последствия ДТП для Буйнова: продюсер пролил свет на ситуацию
Фикус, монстера и кофе не подходят для подоконника — предупреждение флористов
Кинологи исключили кавказскую овчарку из безопасных пород для детей
Белый цвет признан лучшим для жары — он охлаждает и скрывает пятна
Как тренироваться после 40 лет: советы по кардио и силовым упражнениям
Исландия и Дания вошли в топ-20 лучших европейских направлений для отдыха в 2025 году
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала шесть способов избавиться от акне

Не ягоды и не чиа: новые суперфуды 2025, от которых все в восторге

Амарант, спирулина и мака вошли в список главных суперфудов 2025 года
4:23
Еда

Суперфуды больше не просто модная добавка к утреннему смузи. В 2025 году они стали частью полноценного рациона, заменяют мясо, лекарства и даже пробиотики. Белок из насекомых, водоросли с небесным оттенком, псевдозерновые без глютена — это уже не диковинка, а основа функционального питания, где каждый ингредиент работает на здоровье.

Матча
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матча

Главные тренды: от сверчков до пудинга с хлореллой

1. Белок без мяса и муки

На пике — мука из сверчков, белковые коктейли из микроводорослей, грибов и бобовых. Их добавляют в пасту, хлеб, батончики — и получают насыщение без перегрузки ЖКТ.

2. Суперпродукты в новом формате

Зелень, водоросли, ягоды — теперь это не просто смузи-добавки, а основа полноценного блюда: энергетических гелей, снеков и завтраков с пробиотиками.

3. Красиво — значит полезно

Цвет — новая валюта здорового питания. Чем ярче напиток или десерт (синий, фиолетовый, розовый) — тем больше шансов попасть в сторис. Именно поэтому спирулина, свекла и ягоды так востребованы.

4. Полный состав на первом месте

ЗОЖ — это больше не "витамин С ради галочки". Важно, как усваивается компонент, с чем сочетается и в какой дозе. Люди стали читать составы и выбирать продукты как нутрициологи.

5. Персонализация на максимум

Индивидуальные коктейли, минимальные упаковки "на пробу", питание по биоритмам, нутритесты — ЗОЖ становится кастомизированным.

Три супергероя 2025 года

● Мука из насекомых

Самая универсальная — из сверчков. Не пахнет, не имеет выраженного вкуса, зато содержит аминокислоты, железо и B12. Минимум ресурсов на выращивание — максимум пользы.

● Морские водоросли

Фукоидан, йод, хлорофилл и редкие антиоксиданты, в том числе фикоцианин — это уже не просто салат, а основа для чипсов, джемов и мороженого.

● Псевдозлаки

 

Амарант, тефф, зеленая гречка, мак и чиа — это уже не альтернатива кашам, а сырьё для гранолы, муки, латте и безглютеновых пудингов.

Напитки-суперфуды: тренды в бутылке

Сегодня полезный напиток — это не просто фреш. Он должен:

  • содержать адаптогены, витамины, пребиотики

  • работать по времени суток (утром — детокс, днём — энергия, вечером — сон)

  • иметь идеальную упаковку: стекло, минимализм и пастельные цвета

В составе — коллаген, куркума, хлорелла, ягоды, грибы, чиа. Лидеры — шоты с макой, жидкий протеин, комбуча, водный кефир. А синий цвет — новый синоним слова "тренд".

Суперфуды по-русски: локальные герои

ЗОЖ по-русски — это облепиха вместо асаи, калина вместо годжи, шиповник вместо маракуйи. Вот что у нас в фаворитах:

  • Крапива: железо, кремний, хлорофилл

  • Чага: адаптоген и иммуномодулятор

  • Хвоя: источник аскорбинки и противовоспалительных соединений

  • Лен и топинамбур: поддержка микрофлоры

  • Черноплодка и рябина: антиоксиданты и регуляция давления

  • Пастила и овсяный кисель: традиции в новом формате

Список супертрендовых продуктов 2025 года

  • Амарант

  • Кейл

  • Спирулина

  • Хлорелла

  • Вакаме

  • Каму-каму

  • Тигровый орех

  • Мака

  • Фиолетовый батат

  • Семена чиа

  • Тефф

  • Гриб рейши

  • Зеленая гречка

  • Плоды баобаба

Что говорит наука

Маркетологи любят слово "суперфуд" больше, чем ученые. Но факты есть: растительные биокомпоненты действительно помогают при воспалениях, поддерживают иммунитет, улучшают микрофлору. Важно не ждать чуда от одной ягоды, а включать в рацион много разных, научно обоснованных продуктов.

"Секрет не в моде, а в балансе. Важно разнообразие и разумный подход", — говорит Джаяшри Аркот, эксперт по питанию из Австралии.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала шесть способов избавиться от акне
Степь продаёт портовые активы: состоится ли сделка агрохолдинга
Валентина Матвиенко рассказала о новых возможностях для Кубы в БРИКС
Водный мир: 30 лет самому дорогому кинопровалу, ставшему культовой классикой
В России разработали источники бесперебойного питания для нефтегазовой отрасли
Путин потребовал от банков прозрачности в ипотечном кредитовании
Упражнения с гантелями и эспандерами укрепляют бицепсы и повышают метаболизм, по мнению тренеров
Путин оценил вклад Сбера в развитие искусственного интеллекта в России
Посол Украины рассказал о причинах ухудшения отношения поляков к беженцам
Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде: проект Яковлева, Руднева и Мунца с видом на Волгу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.