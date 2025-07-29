Не ягоды и не чиа: новые суперфуды 2025, от которых все в восторге

Суперфуды больше не просто модная добавка к утреннему смузи. В 2025 году они стали частью полноценного рациона, заменяют мясо, лекарства и даже пробиотики. Белок из насекомых, водоросли с небесным оттенком, псевдозерновые без глютена — это уже не диковинка, а основа функционального питания, где каждый ингредиент работает на здоровье.
1. Белок без мяса и муки
На пике — мука из сверчков, белковые коктейли из микроводорослей, грибов и бобовых. Их добавляют в пасту, хлеб, батончики — и получают насыщение без перегрузки ЖКТ.
2. Суперпродукты в новом формате
Зелень, водоросли, ягоды — теперь это не просто смузи-добавки, а основа полноценного блюда: энергетических гелей, снеков и завтраков с пробиотиками.
3. Красиво — значит полезно
Цвет — новая валюта здорового питания. Чем ярче напиток или десерт (синий, фиолетовый, розовый) — тем больше шансов попасть в сторис. Именно поэтому спирулина, свекла и ягоды так востребованы.
4. Полный состав на первом месте
ЗОЖ — это больше не "витамин С ради галочки". Важно, как усваивается компонент, с чем сочетается и в какой дозе. Люди стали читать составы и выбирать продукты как нутрициологи.
5. Персонализация на максимум
Индивидуальные коктейли, минимальные упаковки "на пробу", питание по биоритмам, нутритесты — ЗОЖ становится кастомизированным.
● Мука из насекомых
Самая универсальная — из сверчков. Не пахнет, не имеет выраженного вкуса, зато содержит аминокислоты, железо и B12. Минимум ресурсов на выращивание — максимум пользы.
● Морские водоросли
Фукоидан, йод, хлорофилл и редкие антиоксиданты, в том числе фикоцианин — это уже не просто салат, а основа для чипсов, джемов и мороженого.
● Псевдозлаки
Амарант, тефф, зеленая гречка, мак и чиа — это уже не альтернатива кашам, а сырьё для гранолы, муки, латте и безглютеновых пудингов.
Сегодня полезный напиток — это не просто фреш. Он должен:
содержать адаптогены, витамины, пребиотики
работать по времени суток (утром — детокс, днём — энергия, вечером — сон)
иметь идеальную упаковку: стекло, минимализм и пастельные цвета
В составе — коллаген, куркума, хлорелла, ягоды, грибы, чиа. Лидеры — шоты с макой, жидкий протеин, комбуча, водный кефир. А синий цвет — новый синоним слова "тренд".
ЗОЖ по-русски — это облепиха вместо асаи, калина вместо годжи, шиповник вместо маракуйи. Вот что у нас в фаворитах:
Крапива: железо, кремний, хлорофилл
Чага: адаптоген и иммуномодулятор
Хвоя: источник аскорбинки и противовоспалительных соединений
Лен и топинамбур: поддержка микрофлоры
Черноплодка и рябина: антиоксиданты и регуляция давления
Пастила и овсяный кисель: традиции в новом формате
Амарант
Кейл
Спирулина
Хлорелла
Вакаме
Каму-каму
Тигровый орех
Мака
Фиолетовый батат
Семена чиа
Тефф
Гриб рейши
Зеленая гречка
Плоды баобаба
Маркетологи любят слово "суперфуд" больше, чем ученые. Но факты есть: растительные биокомпоненты действительно помогают при воспалениях, поддерживают иммунитет, улучшают микрофлору. Важно не ждать чуда от одной ягоды, а включать в рацион много разных, научно обоснованных продуктов.
"Секрет не в моде, а в балансе. Важно разнообразие и разумный подход", — говорит Джаяшри Аркот, эксперт по питанию из Австралии.
Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?