Не ягоды и не чиа: новые суперфуды 2025, от которых все в восторге

Амарант, спирулина и мака вошли в список главных суперфудов 2025 года

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Суперфуды больше не просто модная добавка к утреннему смузи. В 2025 году они стали частью полноценного рациона, заменяют мясо, лекарства и даже пробиотики. Белок из насекомых, водоросли с небесным оттенком, псевдозерновые без глютена — это уже не диковинка, а основа функционального питания, где каждый ингредиент работает на здоровье.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Главные тренды: от сверчков до пудинга с хлореллой

1. Белок без мяса и муки

На пике — мука из сверчков, белковые коктейли из микроводорослей, грибов и бобовых. Их добавляют в пасту, хлеб, батончики — и получают насыщение без перегрузки ЖКТ.

2. Суперпродукты в новом формате

Зелень, водоросли, ягоды — теперь это не просто смузи-добавки, а основа полноценного блюда: энергетических гелей, снеков и завтраков с пробиотиками.

3. Красиво — значит полезно

Цвет — новая валюта здорового питания. Чем ярче напиток или десерт (синий, фиолетовый, розовый) — тем больше шансов попасть в сторис. Именно поэтому спирулина, свекла и ягоды так востребованы.

4. Полный состав на первом месте

ЗОЖ — это больше не "витамин С ради галочки". Важно, как усваивается компонент, с чем сочетается и в какой дозе. Люди стали читать составы и выбирать продукты как нутрициологи.

5. Персонализация на максимум

Индивидуальные коктейли, минимальные упаковки "на пробу", питание по биоритмам, нутритесты — ЗОЖ становится кастомизированным.

Три супергероя 2025 года

● Мука из насекомых

Самая универсальная — из сверчков. Не пахнет, не имеет выраженного вкуса, зато содержит аминокислоты, железо и B12. Минимум ресурсов на выращивание — максимум пользы.

● Морские водоросли

Фукоидан, йод, хлорофилл и редкие антиоксиданты, в том числе фикоцианин — это уже не просто салат, а основа для чипсов, джемов и мороженого.

● Псевдозлаки

Амарант, тефф, зеленая гречка, мак и чиа — это уже не альтернатива кашам, а сырьё для гранолы, муки, латте и безглютеновых пудингов.

Напитки-суперфуды: тренды в бутылке

Сегодня полезный напиток — это не просто фреш. Он должен:

содержать адаптогены, витамины, пребиотики

работать по времени суток (утром — детокс, днём — энергия, вечером — сон)

иметь идеальную упаковку: стекло, минимализм и пастельные цвета

В составе — коллаген, куркума, хлорелла, ягоды, грибы, чиа. Лидеры — шоты с макой, жидкий протеин, комбуча, водный кефир. А синий цвет — новый синоним слова "тренд".

Суперфуды по-русски: локальные герои

ЗОЖ по-русски — это облепиха вместо асаи, калина вместо годжи, шиповник вместо маракуйи. Вот что у нас в фаворитах:

Крапива : железо, кремний, хлорофилл

Чага : адаптоген и иммуномодулятор

Хвоя : источник аскорбинки и противовоспалительных соединений

Лен и топинамбур : поддержка микрофлоры

Черноплодка и рябина : антиоксиданты и регуляция давления

Пастила и овсяный кисель: традиции в новом формате

Список супертрендовых продуктов 2025 года

Амарант

Кейл

Спирулина

Хлорелла

Вакаме

Каму-каму

Тигровый орех

Мака

Фиолетовый батат

Семена чиа

Тефф

Гриб рейши

Зеленая гречка

Плоды баобаба

Что говорит наука

Маркетологи любят слово "суперфуд" больше, чем ученые. Но факты есть: растительные биокомпоненты действительно помогают при воспалениях, поддерживают иммунитет, улучшают микрофлору. Важно не ждать чуда от одной ягоды, а включать в рацион много разных, научно обоснованных продуктов.

"Секрет не в моде, а в балансе. Важно разнообразие и разумный подход", — говорит Джаяшри Аркот, эксперт по питанию из Австралии.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



