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Пупырчатые, плотные, упругие: как правильно отпаивать огурцы перед засолкой

Огурцы замачивают на 3 часа перед маринованием — это предотвращает потерю хруста
3:27
Еда

Хруст огурца — это почти как щелчок по настроению. Он либо есть, либо нет. И если вы хоть раз доставали из банки вялые, кисло-пресные огурцы вместо сочных и бодрящих — вы понимаете, насколько важно всё сделать правильно. А значит, пора узнать четыре главных правила маринования и один неожиданный ингредиент… из аптеки!

Маринованные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные огурцы

Что нужно знать, чтобы огурцы были хрустящими

Правило 1. Выбирайте правильные огурцы

  • Длина — от 6 до 12 см.

  • Плотные, без трещин, с пупырышками (не салатные гладкие сорта!).

  • С мелкими, мягкими семенами или почти без них.

  • Калибруйте! В одну банку — огурцы примерно одного размера.

  • Идеальные для засолки — с кожицей в "немецкой рубашке" или крупнобугорчатые.

  • Поздние огурцы — суше, плотнее, маринуются лучше.

Важно: даже огурцы-переростки можно замариновать! Только нарежьте их пластинами, посолите, добавьте чеснок и зелень, уложите под гнёт, а затем сверните рулетиками и залейте маринадом.

Правило 2. Собирать — только утром

Самые вкусные огурцы — те, что собраны до 9 утра, когда с них уже сошла роса. Ночью они набирают влагу, и именно такая структура даёт желанную хрусткость.

Если огурцы срывают днём — они вянут быстрее. А те, что пролежали больше 12 часов без холодильника, уже теряют влагу — маринуйте сразу.

Правило 3. Срезайте кончики

Кончик от цветка нужно обязательно удалить. Именно там скапливаются ферменты, которые делают мякоть рыхлой. Срежьте по 5 мм с обеих сторон — и вкус, и текстура будут лучше. Плюс маринад быстрее попадёт внутрь.

Правило 4. Замачивайте огурцы в воде

Если вы не отпаиваете огурцы перед маринованием — они потом сами "выпьют" рассол, оставив верхние в банке сухими и вялыми. Залейте овощи питьевой или колодезной водой на 3 часа — и только потом укладывайте в банки.

Секретный аптечный ингредиент: квасцы

Да-да, именно квасцы! Но не путайте с напитком. Квасцы — это двойные соли, чаще всего алюмокалиевые (пищевая добавка Е522). Их можно купить в аптеке или на маркетплейсах.

Что дают квасцы:

  • усиливают хруст

  • делают текстуру огурца плотной

  • замедляют брожение

  • выступают натуральным консервантом

На 6-7 кг огурцов достаточно 1 ч. л. квасцов. Добавьте в маринад — и забудьте о вялых огурцах.

Бонус: квасцы также добавляют в варенье, чтобы сохранить форму ягод, используют в бульонах — они нейтрализуют жир и делают жидкость прозрачнее.

Варианты маринадов: от классики до экспериментов

  • Кислота: уксус, лимонная кислота или… красная смородина.

  • Листья: смородина, виноград, хрен — классика.

  • Пряности: горчица, укроп, чеснок, куркума, сельдерей, мята.

  • Американский сладкий маринад: белый винный уксус, сахар, белый лук, специи — идеально для бутербродов.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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