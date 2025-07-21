Картошка с ростками: выбросить или съесть? Разбираем мифы

Вы нашли в кладовке картошку с ростками? Не спешите её выбрасывать! Оказывается, такой картофель всё ещё можно есть — главное, правильно его подготовить.
Когда картофель действительно опасен?
"Смертельная доза соланина — 3-6 мг на 1 кг веса. Но чтобы отравиться, нужно съесть несколько килограммов зелёного картофеля за раз. Однако даже небольшие дозы могут вызвать тошноту и расстройство желудка", — цитирует врача Пьера Франсеса журнал Santé.
Как безопасно использовать проросший картофель?
Что делать, если картофель позеленел?
Проросший картофель не ядовит, если правильно его обработать. Но если он позеленел или испортился — не экспериментируйте.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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