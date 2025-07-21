Картошка с ростками: выбросить или съесть? Разбираем мифы

Проросший картофель: выбрасывать или готовить?

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы нашли в кладовке картошку с ростками? Не спешите её выбрасывать! Оказывается, такой картофель всё ещё можно есть — главное, правильно его подготовить.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Когда картофель действительно опасен?

Позеленевший — под воздействием света в нём накапливается соланин (природный токсин).

Сильно сморщенный или мягкий — признак порчи.

"Смертельная доза соланина — 3-6 мг на 1 кг веса. Но чтобы отравиться, нужно съесть несколько килограммов зелёного картофеля за раз. Однако даже небольшие дозы могут вызвать тошноту и расстройство желудка", — цитирует врача Пьера Франсеса журнал Santé.

Как безопасно использовать проросший картофель?

Удалите ростки — срежьте их ножом или овощечисткой.

Очистите кожуру — особенно если есть зеленые участки.

Тщательно промойте — чтобы убрать остатки токсинов.

Термообработка — варите, жарьте или запекайте как обычно.

Что делать, если картофель позеленел?

Не рискуйте — лучше выбросить.

Можно посадить — проросший картофель отлично подходит для выращивания!

Проросший картофель не ядовит, если правильно его обработать. Но если он позеленел или испортился — не экспериментируйте.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

