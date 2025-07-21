Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родион Газманов показал архивный снимок с молодым отцом
Оценка машины по рулю и ручке КПП может быть ошибочной
Текучие вещества здесь не похожи на земные: Титан в Солнечной системе
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости

Картошка с ростками: выбросить или съесть? Разбираем мифы

Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
1:22
Еда

Вы нашли в кладовке картошку с ростками? Не спешите её выбрасывать! Оказывается, такой картофель всё ещё можно есть — главное, правильно его подготовить.

Проросший картофель
Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проросший картофель

Когда картофель действительно опасен?

  • Позеленевший — под воздействием света в нём накапливается соланин (природный токсин).
  • Сильно сморщенный или мягкий — признак порчи.

"Смертельная доза соланина — 3-6 мг на 1 кг веса. Но чтобы отравиться, нужно съесть несколько килограммов зелёного картофеля за раз. Однако даже небольшие дозы могут вызвать тошноту и расстройство желудка", — цитирует врача Пьера Франсеса журнал Santé.

Как безопасно использовать проросший картофель?

  • Удалите ростки — срежьте их ножом или овощечисткой.
  • Очистите кожуру — особенно если есть зеленые участки.
  • Тщательно промойте — чтобы убрать остатки токсинов.
  • Термообработка — варите, жарьте или запекайте как обычно.

Что делать, если картофель позеленел?

  • Не рискуйте — лучше выбросить.
  • Можно посадить — проросший картофель отлично подходит для выращивания!

Проросший картофель не ядовит, если правильно его обработать. Но если он позеленел или испортился — не экспериментируйте.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.