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Картошка, фарш, кабачки: сочетание, которое звучит просто, но удивляет вкусом

Овощную запеканку с фаршем готовят слоями с кабачками, помидорами и сыром
Еда

Сколько раз вы готовили запеканку с картошкой и фаршем? Наверняка не сосчитать. Но стоит добавить всего один летний овощ — и привычное блюдо превращается в нечто удивительно сочное и ароматное. Кабачок не только делает запеканку нежнее, но и не прибавляет калорий. Всё просто, сытно и необычайно вкусно — берите рецепт на заметку!

Запеканка с картофелем и рубленой бараниной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка с картофелем и рубленой бараниной

Ингредиенты на 4 порции:

  • Картофель — 500 г

  • Свиной фарш — 400 г

  • Кабачок — 700 г

  • Помидоры — 300 г

  • Сметана 30% — 5 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 20 г

  • Сыр твёрдый — 70 г

  • Растительное масло — по вкусу

  • Соль, перец, сладкая паприка — по вкусу

Как приготовить сочную запеканку с кабачками и фаршем

Подготовка овощей

  1. Кабачок вымойте и обсушите. Если он зрелый — очистите от кожицы и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Тертый кабачок обязательно отожмите.

  2. Картошку почистите и нарежьте тонкими пластинками или брусочками. Добавьте 1 ст. л. сметаны, немного соли и перемешайте — так картофель не потемнеет, пока готовите остальное.

Обжарка фарша

  1. На разогретую сковороду налейте немного масла, выложите фарш. Посолите, поперчите, добавьте специи. Всыпьте мелко нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте до выпаривания жидкости, затем снимите с огня и дайте слегка остыть.

Сборка запеканки

  1. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите половину картошки, затем фарш, потом снова картофель. Верхним слоем пойдут кабачки.

  2. Помидоры нарежьте кружочками и аккуратно распределите по кабачкам.

  3. Смешайте оставшуюся сметану с яйцом, слегка посолите. Вылейте смесь поверх помидоров.

  4. Натертый сыр распределите последним слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

  5. Через полчаса снимите фольгу и запекайте ещё 15 минут — до золотистой сырной корочки.

Подача

  1. Достаньте запеканку из духовки, дайте немного остыть, нарежьте порционно. Подавайте горячей, можно с зеленью или легким соусом.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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