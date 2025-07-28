Картошка, фарш, кабачки: сочетание, которое звучит просто, но удивляет вкусом

Сколько раз вы готовили запеканку с картошкой и фаршем? Наверняка не сосчитать. Но стоит добавить всего один летний овощ — и привычное блюдо превращается в нечто удивительно сочное и ароматное. Кабачок не только делает запеканку нежнее, но и не прибавляет калорий. Всё просто, сытно и необычайно вкусно — берите рецепт на заметку!
Картофель — 500 г
Свиной фарш — 400 г
Кабачок — 700 г
Помидоры — 300 г
Сметана 30% — 5 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 20 г
Сыр твёрдый — 70 г
Растительное масло — по вкусу
Соль, перец, сладкая паприка — по вкусу
Кабачок вымойте и обсушите. Если он зрелый — очистите от кожицы и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Тертый кабачок обязательно отожмите.
Картошку почистите и нарежьте тонкими пластинками или брусочками. Добавьте 1 ст. л. сметаны, немного соли и перемешайте — так картофель не потемнеет, пока готовите остальное.
На разогретую сковороду налейте немного масла, выложите фарш. Посолите, поперчите, добавьте специи. Всыпьте мелко нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте до выпаривания жидкости, затем снимите с огня и дайте слегка остыть.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите половину картошки, затем фарш, потом снова картофель. Верхним слоем пойдут кабачки.
Помидоры нарежьте кружочками и аккуратно распределите по кабачкам.
Смешайте оставшуюся сметану с яйцом, слегка посолите. Вылейте смесь поверх помидоров.
Натертый сыр распределите последним слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.
Через полчаса снимите фольгу и запекайте ещё 15 минут — до золотистой сырной корочки.
Достаньте запеканку из духовки, дайте немного остыть, нарежьте порционно. Подавайте горячей, можно с зеленью или легким соусом.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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