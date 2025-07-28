Картошка, фарш, кабачки: сочетание, которое звучит просто, но удивляет вкусом

Овощную запеканку с фаршем готовят слоями с кабачками, помидорами и сыром

Сколько раз вы готовили запеканку с картошкой и фаршем? Наверняка не сосчитать. Но стоит добавить всего один летний овощ — и привычное блюдо превращается в нечто удивительно сочное и ароматное. Кабачок не только делает запеканку нежнее, но и не прибавляет калорий. Всё просто, сытно и необычайно вкусно — берите рецепт на заметку!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеканка с картофелем и рубленой бараниной

Ингредиенты на 4 порции:

Картофель — 500 г

Свиной фарш — 400 г

Кабачок — 700 г

Помидоры — 300 г

Сметана 30% — 5 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 20 г

Сыр твёрдый — 70 г

Растительное масло — по вкусу

Соль, перец, сладкая паприка — по вкусу

Как приготовить сочную запеканку с кабачками и фаршем

Подготовка овощей

Кабачок вымойте и обсушите. Если он зрелый — очистите от кожицы и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Тертый кабачок обязательно отожмите. Картошку почистите и нарежьте тонкими пластинками или брусочками. Добавьте 1 ст. л. сметаны, немного соли и перемешайте — так картофель не потемнеет, пока готовите остальное.

Обжарка фарша

На разогретую сковороду налейте немного масла, выложите фарш. Посолите, поперчите, добавьте специи. Всыпьте мелко нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте до выпаривания жидкости, затем снимите с огня и дайте слегка остыть.

Сборка запеканки

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите половину картошки, затем фарш, потом снова картофель. Верхним слоем пойдут кабачки. Помидоры нарежьте кружочками и аккуратно распределите по кабачкам. Смешайте оставшуюся сметану с яйцом, слегка посолите. Вылейте смесь поверх помидоров. Натертый сыр распределите последним слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Через полчаса снимите фольгу и запекайте ещё 15 минут — до золотистой сырной корочки.

Подача

Достаньте запеканку из духовки, дайте немного остыть, нарежьте порционно. Подавайте горячей, можно с зеленью или легким соусом.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

