Сметана свернулась в сковороде? Значит, вы упустили один важный момент

Готовите соус по всем правилам — и вдруг на последнем этапе он расслоился: вместо шелковистой текстуры белесые хлопья, а сливки свернулись? Такое случается чаще, чем кажется. И у этой кулинарной катастрофы есть вполне логичное объяснение. Ниже разберём, в каких ситуациях сливки и сметана "сдают позиции", как этого избежать и что делать, если всё-таки расслоилось.
Проблема в белке: при нагревании его молекулы отталкивают воду. Именно это и вызывает расслоение.
Вот главные провокаторы неудачи:
Малый процент жирности: сливки менее 20%, сметана до 15% — почти гарантированный срыв.
Холодный продукт из холодильника: при соприкосновении с горячим блюдом он "схлопывается".
Резкий нагрев: кипятить на сильном огне — почти всегда путь к расслоению.
Кислые добавки: уксус, лимонный сок, томатная паста — молочные белки на них реагируют моментально.
Заменители жира: сливки с растительными маслами не дадут однородной текстуры.
Просроченные продукты: даже слегка закисшая сметана легко испортит соус.
Смешайте 1-2 ст. л. муки или крахмала с частью сливок, разотрите, чтобы не было комочков, и прогрейте в микроволновке. После — вливайте в горячую основу. Некоторые сливки уже содержат крахмал — они безопасны.
Если используете кислые ингредиенты, не превышайте дозировку: не больше чайной ложки на 100 г основы. Лучше заранее смешать с жирной сметаной или сливками.
Перед добавлением подогрейте сливки до комнатной температуры, а сметану — слегка разбавьте теплыми (!) сливками. Никогда не используйте воду или молоко — они "размывают" жирность.
Готовьте соус на минимальном огне, без крышки, регулярно помешивая. Идеально — не доводить до кипения вовсе.
Попробуйте сливки или сметану перед готовкой. Даже если упаковка не вскрыта, просрочка часто встречается на полке.
Если соус свернулся:
Взбейте его погружным блендером.
Добавьте немного муки или крахмала.
Подогрейте, постоянно помешивая.
Если речь о мясной подливе, отделите соус, взбейте и введите в него немного тёплой жирной сметаны, смешанной с крахмалом. Верните на сковороду и дайте закипеть на слабом огне. Всё снова станет гладким.
Идеален к курице, индейке или жареной говядине. Главное — не передержать муку на огне.
Ингредиенты на 4 порции:
Сливки 22% — 250 мл
Масло сливочное — 50 г
Мука — 1 ст. л.
Соль, мускатный орех — по вкусу
Готовим:
Муку подсушите на сухой сковороде до золотистого оттенка.
Добавьте масло и перемешайте венчиком — должна получиться однородная масса.
В другой кастрюле подогрейте сливки с солью и мускатом.
Тонкой струйкой влейте сливки в сковороду, помешивая.
Нагревайте до закипания и сразу снимайте с огня. Соус должен быть гладким.
Совет: хотите добавить пикантности? Введите немного чеснока — сушёного или свежего.
Этот соус отлично подойдёт к мясу с хрустящей корочкой.
Ингредиенты на 4 порции:
Сметана 30% — 500 мл
Масло сливочное — 30 г
Мука — 1,5 ст. л.
Соль, мускатный орех — по вкусу
Как готовить:
Масло растопите, введите муку, обжарьте до лёгкого золотистого оттенка.
Сметану подогрейте на минимальном огне, постоянно помешивая.
Соедините с мукой, варите до загустения.
При желании — процедите через сито.
Совет: добавьте натёртый сыр, и получите соус для запеканки, курицы или свинины.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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