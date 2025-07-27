Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2025 году шесть стран Персидского залива начнут выдачу единой туристической визы
При атаке волка специалисты советуют целиться в нос, глаза и уши
Стиральная машина и короткая стирка: и вот почему это может быть вредно для вашей одежды
Алсу ностальгирует по Лондону: певица вспомнила годы, проведённые в британской столице
Древесная зола и суперфосфат — главные июльские удобрения для капусты
Дерматологи предупредили: крем с SPF нужно обновлять каждые два часа
Миллениалы и зумеры по-разному справляются с болью — опрос Webka Marketing
Формирование привычки к фитнесу: 10 стратегий для успешных тренировок
Курс доллара и финансовое здоровье России: в каких границах он должен находиться

Компот, который напоминает лето даже в феврале: крыжовник с малиной без хлопот

Быстрый рецепт компота на зиму: крыжовник и малину дважды заливают кипятком
1:44
Еда

Хочется зимой открыть банку с летним ароматом и не вспоминать, сколько времени ушло на готовку? Этот компот — идеальный ответ. Он готовится буквально за 10 минут, без кипячения ягод и стояния у плиты. И вкус — яркий, сладкий, с лёгкой кислинкой.

Компот из крыжовника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компот из крыжовника

Что понадобится (на 1 порцию):

  • Крыжовник — 2 стакана

  • Малина — 2 стакана

  • Сахар — 300 г

Подготовка ягод

Для начала займитесь малиной и крыжовником. Малину переберите аккуратно, не мойте, если ягоды чистые. У крыжовника срежьте хвостики с обеих сторон, промойте в холодной воде и дайте воде стечь на дуршлаге.

Быстрая заготовка без кипячения

Стерилизуйте трёхлитровую банку и крышку. Выложите туда ягоды — сначала крыжовник, затем малину. Залейте кипятком до самого верха, прикройте крышкой и оставьте на 5 минут — пусть ягоды отдадут вкус воде.

Варим сироп отдельно

Осторожно слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте туда сахар, размешайте и доведите до кипения. Проварите 5 минут — получится насыщенный сироп.

Финальный шаг

Залейте кипящий сироп обратно в банку с ягодами и сразу плотно закрутите крышку. Переверните банку вверх дном, поставьте на полотенце и проверьте, не подтекает ли. Всё в порядке? Тогда укутайте банку в одеяло и забудьте о ней на сутки.

Хранение

Когда банка полностью остынет — обычно это сутки — убирайте её в кладовку или в кухонный шкаф. Хранить можно при комнатной температуре. Компот будет радовать всю зиму.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод, либо фруктовые или ягодные консервы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
В 2025 году шесть стран Персидского залива начнут выдачу единой туристической визы
При атаке волка специалисты советуют целиться в нос, глаза и уши
Стиральная машина и короткая стирка: и вот почему это может быть вредно для вашей одежды
Алсу ностальгирует по Лондону: певица вспомнила годы, проведённые в британской столице
Древесная зола и суперфосфат — главные июльские удобрения для капусты
Дерматологи предупредили: крем с SPF нужно обновлять каждые два часа
Миллениалы и зумеры по-разному справляются с болью — опрос Webka Marketing
Формирование привычки к фитнесу: 10 стратегий для успешных тренировок
Быстрый рецепт компота на зиму: крыжовник и малину дважды заливают кипятком
Курс доллара и финансовое здоровье России: в каких границах он должен находиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.