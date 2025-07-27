Компот, который напоминает лето даже в феврале: крыжовник с малиной без хлопот

Быстрый рецепт компота на зиму: крыжовник и малину дважды заливают кипятком

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется зимой открыть банку с летним ароматом и не вспоминать, сколько времени ушло на готовку? Этот компот — идеальный ответ. Он готовится буквально за 10 минут, без кипячения ягод и стояния у плиты. И вкус — яркий, сладкий, с лёгкой кислинкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компот из крыжовника

Что понадобится (на 1 порцию):

Крыжовник — 2 стакана

Малина — 2 стакана

Сахар — 300 г

Подготовка ягод

Для начала займитесь малиной и крыжовником. Малину переберите аккуратно, не мойте, если ягоды чистые. У крыжовника срежьте хвостики с обеих сторон, промойте в холодной воде и дайте воде стечь на дуршлаге.

Быстрая заготовка без кипячения

Стерилизуйте трёхлитровую банку и крышку. Выложите туда ягоды — сначала крыжовник, затем малину. Залейте кипятком до самого верха, прикройте крышкой и оставьте на 5 минут — пусть ягоды отдадут вкус воде.

Варим сироп отдельно

Осторожно слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте туда сахар, размешайте и доведите до кипения. Проварите 5 минут — получится насыщенный сироп.

Финальный шаг

Залейте кипящий сироп обратно в банку с ягодами и сразу плотно закрутите крышку. Переверните банку вверх дном, поставьте на полотенце и проверьте, не подтекает ли. Всё в порядке? Тогда укутайте банку в одеяло и забудьте о ней на сутки.

Хранение

Когда банка полностью остынет — обычно это сутки — убирайте её в кладовку или в кухонный шкаф. Хранить можно при комнатной температуре. Компот будет радовать всю зиму.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод, либо фруктовые или ягодные консервы.

