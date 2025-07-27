Желе без плиты и варки: рецепт, которому завидует даже варенье

Для желе без варки берут равные части смородины и сахара

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Никакой термической обработки, никаких кастрюль на плите и утомительных провариваний — только смородина, сахар и немного времени. В результате вы получите густое, ароматное желе, которое прекрасно сохраняет витамины, цвет и настоящий вкус ягод. Это не просто заготовка — это универсальное летнее лакомство на все случаи жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Желе из красной смородины

Такое желе — и начинка для торта, и соус к панкейкам, и просто ложечка счастья с чашкой чая в хмурый день.

Что понадобится

На 18 порций (около 1,5-2 л готового желе):

Красная смородина — 1 кг

Сахар — 1 кг

Как приготовить желе из красной смородины без варки

Шаг 1. Подготовьте ягоды

Снимите смородину с веточек, удалите мусор и подпорченные ягодки. Залейте холодной водой на 15 минут, уберите всё всплывшее. Хорошо промойте и дайте стечь.

Шаг 2. Превратите в пюре

Ягоды переложите в миску и измельчите погружным блендером. Если блендера нет — отлично подойдёт обычная толкушка.

Шаг 3. Получите чистый сок

Протирайте пюре через мелкое сито или марлю, сложенную вдвое. Главное — убрать жмых и оставить только гладкую, чистую массу.

Шаг 4. Добавьте сахар

Измерьте объём сока и добавьте столько же по объёму сахара. Перемешивайте 5 минут, оставьте под полотенцем на 15 минут и перемешайте снова до полного растворения.

Шаг 5. Подготовьте тару

Банки тщательно вымойте и прогрейте в духовке при 150 °C около 15 минут. Крышки обдайте кипятком и подержите в нём те же 15 минут.

Шаг 6. Разложите и закройте

Разлейте желе по стерильным банкам, плотно закрутите и уберите в холодильник. Уже через пару часов масса загустеет и станет шелковистой, как мармелад.

Как использовать смородиновое желе

Добавляйте в йогурт или творог

Используйте как начинку для пирогов

Намазывайте на хрустящие тосты

Украшайте сырники и оладьи

Смешивайте с коктейлями или смузи

Или просто ешьте ложкой — как десерт!

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

