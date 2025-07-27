Желе без плиты и варки: рецепт, которому завидует даже варенье

Никакой термической обработки, никаких кастрюль на плите и утомительных провариваний — только смородина, сахар и немного времени. В результате вы получите густое, ароматное желе, которое прекрасно сохраняет витамины, цвет и настоящий вкус ягод. Это не просто заготовка — это универсальное летнее лакомство на все случаи жизни.
Такое желе — и начинка для торта, и соус к панкейкам, и просто ложечка счастья с чашкой чая в хмурый день.
На 18 порций (около 1,5-2 л готового желе):
Красная смородина — 1 кг
Сахар — 1 кг
Снимите смородину с веточек, удалите мусор и подпорченные ягодки. Залейте холодной водой на 15 минут, уберите всё всплывшее. Хорошо промойте и дайте стечь.
Ягоды переложите в миску и измельчите погружным блендером. Если блендера нет — отлично подойдёт обычная толкушка.
Протирайте пюре через мелкое сито или марлю, сложенную вдвое. Главное — убрать жмых и оставить только гладкую, чистую массу.
Измерьте объём сока и добавьте столько же по объёму сахара. Перемешивайте 5 минут, оставьте под полотенцем на 15 минут и перемешайте снова до полного растворения.
Банки тщательно вымойте и прогрейте в духовке при 150 °C около 15 минут. Крышки обдайте кипятком и подержите в нём те же 15 минут.
Разлейте желе по стерильным банкам, плотно закрутите и уберите в холодильник. Уже через пару часов масса загустеет и станет шелковистой, как мармелад.
Добавляйте в йогурт или творог
Используйте как начинку для пирогов
Намазывайте на хрустящие тосты
Украшайте сырники и оладьи
Смешивайте с коктейлями или смузи
Или просто ешьте ложкой — как десерт!
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
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