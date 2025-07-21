Секретный код кофеманов: зачем к эспрессо всегда подают стакан воды?

Не просто ритуал: почему бариста всегда ставят стакан воды к вашему кофе

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Во всех уважающих себя кофейнях мира к ароматному эспрессо обязательно подают стакан чистой воды. Эта практика, уходящая корнями в XVII век, имеет вполне научное обоснование и несколько любопытных исторических параллелей.

Фото: commons.wikimedia.org by ePi.Longo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кофе

Физиология вкуса

Основное назначение воды — подготовка вкусовых рецепторов. Выпитый перед кофе глоток:

Очищает нёбо от посторонних привкусов

Усиливает восприятие кофейных ноток

Защищает слизистую желудка (особенно важно для утреннего кофе натощак)

После кофе вода выполняет иную функцию:

Устраняет кофейный привкус

Восстанавливает водный баланс

Снижает кислотность во рту

Исторический контекст

Традиция зародилась в венских кофейнях XVII века, где османские традиции встретились с европейской культурой. В Аргентине, где сегодня потребляют 1,4 кг кофе на человека в год, этот ритуал стал неотъемлемой частью кофейной церемонии, пишет meglepetes.hu.

Научные рекомендации

Оптимальная норма потребления:

3-4 чашки кофе в день

Не более 400 мг кофеина

Полезные свойства:

Снижение риска диабета 2 типа на 30%

Улучшение когнитивных функций

Защита печени (снижение риска цирроза на 80%)

Газировка vs вода

Многие кофейни предлагают выбор:

Газировка лучше очищает рецепторы

Вода мягче воздействует на ЖКТ

Минеральная вода помогает нейтрализовать кислотность

Интересный факт: В элитных кофейнях Японии воду специально насыщают кислородом, чтобы максимально раскрыть вкусовой профиль кофе. А в некоторых итальянских барах до сих пор сохранилась традиция подавать воду в крошечных серебряных кувшинчиках — наследие эпохи Возрождения.

Стоит ли соблюдать этот ритуал дома? Сомнологи утверждают, что стакан воды после вечернего кофе может снизить его возбуждающее действие и помочь быстрее уснуть.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

