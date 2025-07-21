Секретный код кофеманов: зачем к эспрессо всегда подают стакан воды?

Во всех уважающих себя кофейнях мира к ароматному эспрессо обязательно подают стакан чистой воды. Эта практика, уходящая корнями в XVII век, имеет вполне научное обоснование и несколько любопытных исторических параллелей.
Физиология вкуса
Основное назначение воды — подготовка вкусовых рецепторов. Выпитый перед кофе глоток:
После кофе вода выполняет иную функцию:
Исторический контекст
Традиция зародилась в венских кофейнях XVII века, где османские традиции встретились с европейской культурой. В Аргентине, где сегодня потребляют 1,4 кг кофе на человека в год, этот ритуал стал неотъемлемой частью кофейной церемонии, пишет meglepetes.hu.
Научные рекомендации
Оптимальная норма потребления:
Полезные свойства:
Газировка vs вода
Многие кофейни предлагают выбор:
Интересный факт: В элитных кофейнях Японии воду специально насыщают кислородом, чтобы максимально раскрыть вкусовой профиль кофе. А в некоторых итальянских барах до сих пор сохранилась традиция подавать воду в крошечных серебряных кувшинчиках — наследие эпохи Возрождения.
Стоит ли соблюдать этот ритуал дома? Сомнологи утверждают, что стакан воды после вечернего кофе может снизить его возбуждающее действие и помочь быстрее уснуть.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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