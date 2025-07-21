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Секретный код кофеманов: зачем к эспрессо всегда подают стакан воды?

Не просто ритуал: почему бариста всегда ставят стакан воды к вашему кофе
2:11
Еда

Во всех уважающих себя кофейнях мира к ароматному эспрессо обязательно подают стакан чистой воды. Эта практика, уходящая корнями в XVII век, имеет вполне научное обоснование и несколько любопытных исторических параллелей.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by ePi.Longo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кофе

Физиология вкуса

Основное назначение воды — подготовка вкусовых рецепторов. Выпитый перед кофе глоток:

  • Очищает нёбо от посторонних привкусов
  • Усиливает восприятие кофейных ноток
  • Защищает слизистую желудка (особенно важно для утреннего кофе натощак)

После кофе вода выполняет иную функцию:

  • Устраняет кофейный привкус
  • Восстанавливает водный баланс
  • Снижает кислотность во рту

Исторический контекст

Традиция зародилась в венских кофейнях XVII века, где османские традиции встретились с европейской культурой. В Аргентине, где сегодня потребляют 1,4 кг кофе на человека в год, этот ритуал стал неотъемлемой частью кофейной церемонии, пишет meglepetes.hu.

Научные рекомендации

Оптимальная норма потребления:

  • 3-4 чашки кофе в день
  • Не более 400 мг кофеина

Полезные свойства:

  • Снижение риска диабета 2 типа на 30%
  • Улучшение когнитивных функций
  • Защита печени (снижение риска цирроза на 80%)

Газировка vs вода

Многие кофейни предлагают выбор:

  • Газировка лучше очищает рецепторы
  • Вода мягче воздействует на ЖКТ
  • Минеральная вода помогает нейтрализовать кислотность

Интересный факт: В элитных кофейнях Японии воду специально насыщают кислородом, чтобы максимально раскрыть вкусовой профиль кофе. А в некоторых итальянских барах до сих пор сохранилась традиция подавать воду в крошечных серебряных кувшинчиках — наследие эпохи Возрождения.

Стоит ли соблюдать этот ритуал дома? Сомнологи утверждают, что стакан воды после вечернего кофе может снизить его возбуждающее действие и помочь быстрее уснуть.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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