В Венгрии летом наблюдается заметное увеличение потребления минеральной воды, но это не только сезонная привычка.
Минеральная вода становится частью повседневной жизни для многих венгров, несмотря на то, что качество водопроводной воды в стране соответствует международным стандартам.
Причины такого выбора более сложны, чем простые предпочтения. Венгерская ассоциация минеральной воды, фруктовых соков и напитков подчеркивает, что факторы здоровья, экологии и доверия к коммунальным службам влияют на потребление.
Статистика показывает, что водопроводная вода в Венгрии в основном надежна и доступна: 94,7% домохозяйств подключены к системе водоснабжения. Однако существуют региональные различия, и проблема с высоким содержанием мышьяка в некоторых районах всё еще актуальна.
Венгрия — одна из стран с самым высоким потреблением минеральной воды в ЕС, с показателем около 110 литров на душу населения в 2024 году. Минеральная вода стала символом венгерского потребления и прочно вошла в повседневную жизнь, находясь в сумках и на столах у многих людей, пишет profitline.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутные границы с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией. Население — 9 603 634 чел. (2024), площадь территории — 93 036 км². Занимает 93-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.