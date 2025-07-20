В Венгрии предпочитают минеральную воду: привычка или необходимость

Вода как стиль жизни: почему венгры выбирают минералку

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

В Венгрии летом наблюдается заметное увеличение потребления минеральной воды, но это не только сезонная привычка.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная вода

Минеральная вода становится частью повседневной жизни для многих венгров, несмотря на то, что качество водопроводной воды в стране соответствует международным стандартам.

Причины такого выбора более сложны, чем простые предпочтения. Венгерская ассоциация минеральной воды, фруктовых соков и напитков подчеркивает, что факторы здоровья, экологии и доверия к коммунальным службам влияют на потребление.

Статистика показывает, что водопроводная вода в Венгрии в основном надежна и доступна: 94,7% домохозяйств подключены к системе водоснабжения. Однако существуют региональные различия, и проблема с высоким содержанием мышьяка в некоторых районах всё еще актуальна.

Венгрия — одна из стран с самым высоким потреблением минеральной воды в ЕС, с показателем около 110 литров на душу населения в 2024 году. Минеральная вода стала символом венгерского потребления и прочно вошла в повседневную жизнь, находясь в сумках и на столах у многих людей, пишет profitline.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутные границы с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией. Население — 9 603 634 чел. (2024), площадь территории — 93 036 км². Занимает 93-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.



