Готовим как в ресторане: перцы с начинкой, которую захочется есть ложкой

Перцы-обманки: хрустящая золотая корочка скрывает нежную сырную начинку

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Изысканное блюдо, которое одинаково вкусно в горячем и холодном виде. Идеальный вариант для летнего меню, когда в ход идут свежие овощи. Предлагаем оригинальный рецепт с нежным сыром и хрустящей панировкой.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фаршированный перец

Ингредиенты

Масло сливочное — 170 г

Лук фиолетовый — 1 крупная головка

Морковь — 2 средних корнеплода

Горошек зеленый — 120 г

Фасоль стручковая —120 г

Бульон овощной — 200 мл

Соль, перец — по вкусу

Тимьян — 3 веточки

Сельдерей — 1 стебель

Рис вареный — 600 г

Сыр Эдам — 340 г

Перец болгарский желтый — 8 шт.

Мука — 150 г

Яйца — 3 шт.

Сухари панировочные — 250 г

Масло для жарки — 500 мл

Приготовление

Растопите сливочное масло в глубокой сковороде. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь, горошек и фасоль. Обжаривайте 5 минут. Влейте бульон, приправьте солью, перцем, тимьяном и сельдереем. Тушите под крышкой 10–15 минут до мягкости овощей. Начинка: Снимите с огня, добавьте рис и тёртый сыр. Перемешайте и дайте настояться 15 минут. У перцев срежьте верхушки, удалите семена. Наполните их остывшей начинкой. Обваляйте перцы в муке, затем в взбитых яйцах и сухарях. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (3–4 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира. Украсьте свежим тимьяном. Подавайте с легким салатом или соусом на основе йогурта.

Совет: Для пикантности добавьте в начинку чеснок или кайенский перец.

Интересный факт: В Восточной Европе фаршированные перцы традиционно готовят с мясом, но этот вегетарианский вариант — вкусная альтернатива для тех, кто ищет новые гастрономические впечатления.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни.

