Готовим как в ресторане: перцы с начинкой, которую захочется есть ложкой

Изысканное блюдо, которое одинаково вкусно в горячем и холодном виде. Идеальный вариант для летнего меню, когда в ход идут свежие овощи. Предлагаем оригинальный рецепт с нежным сыром и хрустящей панировкой.
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фаршированный перец
Ингредиенты
Масло сливочное — 170 г
Лук фиолетовый — 1 крупная головка
Морковь — 2 средних корнеплода
Горошек зеленый — 120 г
Фасоль стручковая —120 г
Бульон овощной — 200 мл
Соль, перец — по вкусу
Тимьян — 3 веточки
Сельдерей — 1 стебель
Рис вареный — 600 г
Сыр Эдам — 340 г
Перец болгарский желтый — 8 шт.
Мука — 150 г
Яйца — 3 шт.
Сухари панировочные — 250 г
Масло для жарки — 500 мл
Приготовление
Растопите сливочное масло в глубокой сковороде.
Добавьте мелко нарезанные лук, морковь, горошек и фасоль. Обжаривайте 5 минут.
Влейте бульон, приправьте солью, перцем, тимьяном и сельдереем.
Тушите под крышкой 10–15 минут до мягкости овощей.
Начинка: Снимите с огня, добавьте рис и тёртый сыр. Перемешайте и дайте настояться 15 минут.
У перцев срежьте верхушки, удалите семена. Наполните их остывшей начинкой.
Обваляйте перцы в муке, затем в взбитых яйцах и сухарях.
Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (3–4 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
Украсьте свежим тимьяном. Подавайте с легким салатом или соусом на основе йогурта.
Совет: Для пикантности добавьте в начинку чеснок или кайенский перец.
Интересный факт: В Восточной Европе фаршированные перцы традиционно готовят с мясом, но этот вегетарианский вариант — вкусная альтернатива для тех, кто ищет новые гастрономические впечатления.
Уточнения
Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни.