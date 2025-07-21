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Готовим как в ресторане: перцы с начинкой, которую захочется есть ложкой

Перцы-обманки: хрустящая золотая корочка скрывает нежную сырную начинку
2:10
Еда

Изысканное блюдо, которое одинаково вкусно в горячем и холодном виде. Идеальный вариант для летнего меню, когда в ход идут свежие овощи. Предлагаем оригинальный рецепт с нежным сыром и хрустящей панировкой.

Фаршированный перец
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фаршированный перец

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 170 г
  • Лук фиолетовый — 1 крупная головка
  • Морковь — 2 средних корнеплода
  • Горошек зеленый — 120 г
  • Фасоль стручковая —120 г
  • Бульон овощной — 200 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Тимьян — 3 веточки
  • Сельдерей — 1 стебель
  • Рис вареный — 600 г
  • Сыр Эдам — 340 г
  • Перец болгарский желтый — 8 шт.
  • Мука — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сухари панировочные — 250 г
  • Масло для жарки — 500 мл 

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде.
  2. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь, горошек и фасоль. Обжаривайте 5 минут.
  3. Влейте бульон, приправьте солью, перцем, тимьяном и сельдереем.
  4. Тушите под крышкой 10–15 минут до мягкости овощей.
  5. Начинка: Снимите с огня, добавьте рис и тёртый сыр. Перемешайте и дайте настояться 15 минут.
  6. У перцев срежьте верхушки, удалите семена. Наполните их остывшей начинкой.
  7. Обваляйте перцы в муке, затем в взбитых яйцах и сухарях.
  8. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (3–4 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
  9. Украсьте свежим тимьяном. Подавайте с легким салатом или соусом на основе йогурта.

Совет: Для пикантности добавьте в начинку чеснок или кайенский перец.

Интересный факт: В Восточной Европе фаршированные перцы традиционно готовят с мясом, но этот вегетарианский вариант — вкусная альтернатива для тех, кто ищет новые гастрономические впечатления.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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