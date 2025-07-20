Не просто картошка: как превратить обычный салат в кулинарный шедевр

В миске соединить картофель, яйцо, зелень. Полить оливковым маслом и лимонным соком, посолить, поперчить.
Аккуратно перемешать, стараясь не превратить картофель в пюре.
Охладить 15-20 минут перед подачей. При желании украсить оливками и помидорами черри.
Советы
Лучше использовать молодой картофель — он не разваривается.
Для пикантности можно добавить щепотку зиры или паприки.
Если салат кажется суховатым — увеличьте количество масла и лимонного сока, советует recepti.gotvach.bg.
Интересный факт: В Турции этот салат часто подают к рыбе-гриль или кебабам, а название "Карофена" происходит от греческого слова "картофель". Его любят за то, что он сохраняет свежесть даже в жару — идеально для летних застолий!
Приятного аппетита!
Уточнения
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.