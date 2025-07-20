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Не просто картошка: как превратить обычный салат в кулинарный шедевр

Секрет турецких хозяек: картофельный салат, который покорит всех
1:44
Еда

Ароматный, свежий и невероятно простой — этот салат станет идеальным дополнением к ужину или пикнику.

Картофельный салат
Фото: openverse.org by Banjo Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Ингредиенты

  • Картофель — 4 крупных клубня
  • Яйцо вареное — 1 шт.
  • Зеленый лук — 2-3 перышка
  • Петрушка свежая — небольшая горсть
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Оливки/помидоры черри — по желанию

Приготовление

  1. Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и отварить в подсоленной воде до мягкости (15-20 минут). Откинуть на дуршлаг, дать полностью остыть.
  2. Зеленый лук нашинковать тонкими кольцами, петрушку мелко порубить.
  3. Вареное яйцо нарезать кубиками.
  4. В миске соединить картофель, яйцо, зелень. Полить оливковым маслом и лимонным соком, посолить, поперчить.
  5. Аккуратно перемешать, стараясь не превратить картофель в пюре.
  6. Охладить 15-20 минут перед подачей. При желании украсить оливками и помидорами черри.

Советы

  • Лучше использовать молодой картофель — он не разваривается.
  • Для пикантности можно добавить щепотку зиры или паприки.
  • Если салат кажется суховатым — увеличьте количество масла и лимонного сока, советует recepti.gotvach.bg.

Интересный факт: В Турции этот салат часто подают к рыбе-гриль или кебабам, а название "Карофена" происходит от греческого слова "картофель". Его любят за то, что он сохраняет свежесть даже в жару — идеально для летних застолий!

Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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