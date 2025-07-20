Не просто картошка: как превратить обычный салат в кулинарный шедевр

Секрет турецких хозяек: картофельный салат, который покорит всех

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный, свежий и невероятно простой — этот салат станет идеальным дополнением к ужину или пикнику.

Фото: openverse.org by Banjo Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Ингредиенты

Картофель — 4 крупных клубня

Яйцо вареное — 1 шт.

Зеленый лук — 2-3 перышка

Петрушка свежая — небольшая горсть

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Оливки/помидоры черри — по желанию

Приготовление

Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и отварить в подсоленной воде до мягкости (15-20 минут). Откинуть на дуршлаг, дать полностью остыть. Зеленый лук нашинковать тонкими кольцами, петрушку мелко порубить. Вареное яйцо нарезать кубиками. В миске соединить картофель, яйцо, зелень. Полить оливковым маслом и лимонным соком, посолить, поперчить. Аккуратно перемешать, стараясь не превратить картофель в пюре. Охладить 15-20 минут перед подачей. При желании украсить оливками и помидорами черри.

Советы

Лучше использовать молодой картофель — он не разваривается.

Для пикантности можно добавить щепотку зиры или паприки.

Если салат кажется суховатым — увеличьте количество масла и лимонного сока, советует recepti.gotvach.bg.

Интересный факт: В Турции этот салат часто подают к рыбе-гриль или кебабам, а название "Карофена" происходит от греческого слова "картофель". Его любят за то, что он сохраняет свежесть даже в жару — идеально для летних застолий!

Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

