Натуральный антидепрессант, спасение от давления и тяжести в желудке — и всё это в одной заварке

Диетологи назвали 5 полезных свойств лаврового чая для иммунитета и пищеварения

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай — это не просто напиток. Он сопровождает человечество на протяжении тысячелетий, служа не только средством утоления жажды, но и важным элементом народной медицины. Существует множество разновидностей чая — от привычного чёрного до экзотических травяных сборов. Один из самых недооценённых, но действительно ценных — это чай из лаврового листа.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Эксперты по питанию называют 5 веских причин включить лавровый чай в свой рацион. Лавровый лист, известный нам прежде всего как ароматная приправа, может удивить своими лечебными свойствами.

"Лавровое растение обладает высоким энергетическим потенциалом и даёт организму больше, чем просто вкус — оно может оздоравливать на клеточном уровне", — утверждают диетологи.

Польза лаврового чая: чем он действительно помогает

Чай из лаврового листа можно пить как горячим, так и охлаждённым, с добавлением меда, лимона или в чистом виде. Его универсальность делает его удобным напитком как на завтрак, так и в вечернее время. Ниже — пять основных причин, почему врачи и диетологи рекомендуют его к употреблению:

Улучшение пищеварения

Лавровый чай стимулирует аппетит и работу пищеварительных желёз, а также способствует мягкой стимуляции кишечника. Он помогает избавиться от ощущения тяжести, вздутия, спазмов и изжоги. Это особенно актуально после обильного приёма пищи или в периоды пищевых нарушений.

Противовоспалительное действие

Одно из главных достоинств лаврового чая — его способность снижать воспаление. Он эффективен при болях в суставах, артритах и мышечных спазмах. Регулярное употребление помогает снять хронические воспалительные состояния и уменьшить болевые ощущения в теле.

Поддержка иммунной системы

Лавровый лист содержит антиоксиданты и природные антисептики, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями. Чай укрепляет иммунитет, особенно в сезон простуд и гриппа, снижая вероятность заболеваний.

Успокоение и снятие стресса

Напиток способствует расслаблению мышц и нервной системы. Благодаря натуральным соединениям лавровый лист мягко воздействует на центральную нервную систему, помогая снять тревожность, напряжение и улучшить сон.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Лавровый чай помогает нормализовать уровень холестерина и артериального давления. Его регулярное употребление может благотворно сказаться на состоянии сосудов и сердца, способствуя профилактике гипертонии и атеросклероза.

"Это один из немногих натуральных напитков, который одновременно работает на пищеварение, сердце и нервную систему", — подчёркивают нутрициологи.

Как правильно пить лавровый чай

Рекомендуется не превышать дозировку: оптимально — два раза в день. Первый приём — утром, во время завтрака. Второй — во второй половине дня, как лёгкий тонизирующий перекус.

Важно помнить, что всё хорошо в меру. Несмотря на пользу, лавровый чай не должен становиться заменой полноценного питания или медикаментозного лечения. Перед началом регулярного употребления желательно проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

