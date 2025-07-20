Салаты останутся вкусными, если сделать одну маленькую вещь перед отправкой в холодильник

Как хранить салат, чтобы он оставался свежим — советы повара

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкиваются с тем, что салаты быстро теряют свежесть — особенно если их не съели сразу. Листья вянут, овощи становятся мягкими, а вкус уже не тот. Но опытные хозяйки знают несколько простых приёмов, которые помогают дольше сохранить блюдо аппетитным.

Фото: https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1bjTs8.img?w=1920&h=1275&m=4&q=89 Девушка ест салат

Что советует повар

"Лучше всего использовать герметичную тару или плотно закрывающийся пакет. Это ограничит доступ воздуха, из-за которого зелень вянет гораздо быстрее", — объясняют повара.

Также они советуют обязательно промокнуть листья бумажным полотенцем. Даже небольшая влага может привести к порче, так как она ускоряет гниение.

Не мешайте компоненты заранее

Ещё один важный момент — не стоит смешивать зелень с помидорами, огурцами и заправкой заранее. Хранить всё лучше отдельно и соединять только перед подачей.

"Если смешать всё заранее, салат быстро утратит свежесть и станет мягким", — предупреждают специалисты.

Температура имеет значение

Оптимальной температурой хранения в холодильнике считается от 1 до 4 градусов. В этом диапазоне зелень дольше сохраняет вид и вкус.

Если после промакивания листья всё равно остаются немного влажными, можно положить внутрь контейнера ещё одно сухое бумажное полотенце — оно впитает остатки влаги.

И, наконец, помните: заправку лучше добавлять непосредственно перед подачей. Тогда салат будет вкусным, хрустящим и ароматным.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

