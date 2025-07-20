Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полина Диброва развеяла слухи о расставании с мужем Дмитрием
В Москве собаки передвигаются на метро по устойчивым маршрутам — очевидцы
30 атак, 11 жертв и миллионы евро: анатомия кризиса с акулами в Индийском океане
7 способов разделить пространство без перегородок
Путешественников предупреждают: один и тот же жест может означать разное в Италии и Испании
Китайский рынок спас седаны от исчезновения - оплот седанов на Востоке
Пухлые губы без инъекций: секрет корейской техники макияжа
Иностранные фехтовальщики не хотят видеть россиян своими соперниками
Шторы, стекло и ширма: варианты спальни в одной комнате

Салаты останутся вкусными, если сделать одну маленькую вещь перед отправкой в холодильник

Как хранить салат, чтобы он оставался свежим — советы повара
1:35
Еда

Многие сталкиваются с тем, что салаты быстро теряют свежесть — особенно если их не съели сразу. Листья вянут, овощи становятся мягкими, а вкус уже не тот. Но опытные хозяйки знают несколько простых приёмов, которые помогают дольше сохранить блюдо аппетитным.

Девушка ест салат
Фото: https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1bjTs8.img?w=1920&h=1275&m=4&q=89
Девушка ест салат

Что советует повар

"Лучше всего использовать герметичную тару или плотно закрывающийся пакет. Это ограничит доступ воздуха, из-за которого зелень вянет гораздо быстрее", — объясняют повара.

Также они советуют обязательно промокнуть листья бумажным полотенцем. Даже небольшая влага может привести к порче, так как она ускоряет гниение.

Не мешайте компоненты заранее

Ещё один важный момент — не стоит смешивать зелень с помидорами, огурцами и заправкой заранее. Хранить всё лучше отдельно и соединять только перед подачей.

"Если смешать всё заранее, салат быстро утратит свежесть и станет мягким", — предупреждают специалисты.

Температура имеет значение

Оптимальной температурой хранения в холодильнике считается от 1 до 4 градусов. В этом диапазоне зелень дольше сохраняет вид и вкус.

Если после промакивания листья всё равно остаются немного влажными, можно положить внутрь контейнера ещё одно сухое бумажное полотенце — оно впитает остатки влаги.

И, наконец, помните: заправку лучше добавлять непосредственно перед подачей. Тогда салат будет вкусным, хрустящим и ароматным.

Уточнения

Сала́т  — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Основные правила похудения: как питание, режим и стресс влияют на вес
Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США: что стоит за ростом в 660%
Плавитесь от жары? Не сдавайтесь: даже в знойные дни можно тренироваться безопасно
Стеновые панели для кухни: виды, особенности и советы по выбору
ВОЗ: комар остаётся самым опасным животным на планете — более 1 млн жертв в год
В июле капусту защищают от жары раствором с борной кислотой и йодом
Почему инвесторы забывают о главном: секрет успеха гостиницы в её прачечной
Названы 10 авто с наибольшим падением цены — в списке четыре Tesla
Полярный вихрь меняет поведение из-за таяния арктических льдов
Порядок исполнения пенальти могут пересмотреть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.