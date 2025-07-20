Пикантность без перебора: идеальные огурцы с лёгкой остринкой — никакой возни с приправами

Маринованные огурцы — это не просто заготовка на зиму, а целая традиция, в которой каждая хозяйка добавляет свою изюминку. Кто-то любит послаще, кто-то покислее, а кто-то — поострее. И если вы из тех, кто хочет, чтобы на языке немного "пекло" и было ярко, — этот рецепт точно для вас.
Хрустящие, плотные и с пикантной ноткой — такие огурчики особенно хороши к мясу, жареной картошке или просто в виде закуски. Главное — никаких сложностей и хитрых ингредиентов: один перец чили, зубчик чеснока и щепотка желания сделать вкусно. Всё просто, как летний вечер, но результат — на удивление богатый.
Маринованные огурцы получаются с пикантной остротой, если добавить в каждую банку всего один перец чили и зубчик чеснока. Перец не стоит разрезать — оставьте его целиком с семенами. Просто аккуратно разместите его между огурцами в банке, залейте горячим маринадом, простерилизуйте и закатайте. Из указанных ингредиентов выходит одна поллитровая баночка.
1. Замачивание огурцов
Срежьте кончики, залейте ледяной водой и оставьте на 2 часа. Это избавит от возможной горечи и сделает огурцы плотными и хрустящими.
2. Закладка основы
На дно стерилизованной банки положите зелень и чеснок. Можете добавить листья смородины, вишни, мяту, хрен — если хотите усилить вкус.
3. Укладка огурцов
Уложите огурцы вертикально, плотно друг к другу. Между ними аккуратно вставьте целый перец чили.
4. Приготовление маринада
Кипятите воду, добавьте соль и сахар. Дождитесь, пока всё растворится, влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
5. Заливка
Залейте содержимое банки горячим маринадом.
6. Стерилизация
Поставьте банку в кастрюлю с тканевым дном, налейте воды до "плечиков", прикройте крышкой (не закручивайте).
Доведите до кипения и стерилизуйте 5 минут.
7. Закрутка
Осторожно достаньте банку, плотно закрутите крышкой, переверните вверх дном и укутайте. Дождитесь полного остывания.
Храните в прохладном темном месте — погребе или кладовке. Подавайте к мясным и рыбным блюдам. Огурцы получаются с легкой остринкой, которая отлично подчеркивает вкус основных блюд.
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
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