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Пикантность без перебора: идеальные огурцы с лёгкой остринкой — никакой возни с приправами

Хрустящие маринованные огурцы с лёгкой остротой — пошаговый рецепт
Еда

Маринованные огурцы — это не просто заготовка на зиму, а целая традиция, в которой каждая хозяйка добавляет свою изюминку. Кто-то любит послаще, кто-то покислее, а кто-то — поострее. И если вы из тех, кто хочет, чтобы на языке немного "пекло" и было ярко, — этот рецепт точно для вас.

Острые маринованные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Острые маринованные огурцы

Хрустящие, плотные и с пикантной ноткой — такие огурчики особенно хороши к мясу, жареной картошке или просто в виде закуски. Главное — никаких сложностей и хитрых ингредиентов: один перец чили, зубчик чеснока и щепотка желания сделать вкусно. Всё просто, как летний вечер, но результат — на удивление богатый.

Секретный ингредиент

Маринованные огурцы получаются с пикантной остротой, если добавить в каждую банку всего один перец чили и зубчик чеснока. Перец не стоит разрезать — оставьте его целиком с семенами. Просто аккуратно разместите его между огурцами в банке, залейте горячим маринадом, простерилизуйте и закатайте. Из указанных ингредиентов выходит одна поллитровая баночка.

Ингредиенты

  • Огурцы — 500 г
  • Перец чили — 1 шт. (≈15 г)
  • Чеснок — 1 зубчик (≈3 г)
  • Вода — 2,5 стакана (≈500 мл)
  • Соль — 1,5 ст. л. (≈37,5 г)
  • Сахар — 1 ст. л. (≈25 г)
  • Уксус столовый 9% — 1 ст. л. (≈15 г)
  • Свежая зелень — 1 пучок (≈30 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

  1. Вымойте огурцы, перец, зелень. Очистите зубчик чеснока.
  2. Заранее простерилизуйте банку и крышку.

Этапы приготовления

1. Замачивание огурцов
Срежьте кончики, залейте ледяной водой и оставьте на 2 часа. Это избавит от возможной горечи и сделает огурцы плотными и хрустящими.

2. Закладка основы
На дно стерилизованной банки положите зелень и чеснок. Можете добавить листья смородины, вишни, мяту, хрен — если хотите усилить вкус.

3. Укладка огурцов
Уложите огурцы вертикально, плотно друг к другу. Между ними аккуратно вставьте целый перец чили.

4. Приготовление маринада
Кипятите воду, добавьте соль и сахар. Дождитесь, пока всё растворится, влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.

5. Заливка
Залейте содержимое банки горячим маринадом.

6. Стерилизация
Поставьте банку в кастрюлю с тканевым дном, налейте воды до "плечиков", прикройте крышкой (не закручивайте).
Доведите до кипения и стерилизуйте 5 минут.

7. Закрутка
Осторожно достаньте банку, плотно закрутите крышкой, переверните вверх дном и укутайте. Дождитесь полного остывания.

Храните в прохладном темном месте — погребе или кладовке. Подавайте к мясным и рыбным блюдам. Огурцы получаются с легкой остринкой, которая отлично подчеркивает вкус основных блюд.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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