Эти грибы исчезают быстрее горячих пирожков: рецепт, который просят все — выручит в любой ситуации

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Рецепт фаршированных шампиньонов — подойдёт для ужина и праздника

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете легкое, вкусное и эффектное блюдо, которое не ударит по бюджету и не отнимет весь вечер? Тогда вы точно по адресу!

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны с куриным фаршем и сыром — это настоящий кулинарный лайфхак: минимум ингредиентов, простейшие шаги и неизменно восторженные отзывы за столом.

Это блюдо одинаково хорошо подойдёт и для уютного домашнего ужина, и для праздничной подачи. А главное — оно не только сытное, но и низкокалорийное, что особенно радует тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной еды.

Ингредиенты

Шампиньоны — 400 г

Куриный фарш — 350 г

Репчатый лук — 1 шт. (примерно 80 г)

Сыр (твердый) — 70 г

Подсолнечное масло (рафинированное) — 20 мл (1 столовая ложка)

Приготовление

Очистка грибов

Аккуратно промойте шампиньоны и удалите ножки. Шляпки не повреждайте — они будут "чашечками" для начинки.

Приготовление начинки

На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте куриный фарш, мелко нарезанный лук и ножки от шампиньонов. Смесь должна стать румяной и ароматной.

Фаршировка

Наполните грибные шляпки приготовленной начинкой. Не уплотняйте слишком сильно — дайте начинке дышать!

Запекание

Выложите фаршированные грибы на противень, сверху щедро посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180°C примерно 40 минут до румяной корочки.

Получается невероятно вкусное и при этом легкое блюдо. Оно отлично подойдет на ужин, в качестве закуски к праздничному столу или даже в ланч-бокс на работу. Минимум усилий — максимум удовольствия!

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые.

