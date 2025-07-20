Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выявили основную причину вспышек кишечной палочки
Ираклий Шубитидзе: в жару у водителей ухудшается концентрация и реакция
Проверка владельца квартиры при покупке: порядок и ограничения по данным ЕГРН
Эффективные упражнения для пресса: планка, подъёмы ног и косые скручивания
Кабул на грани водного кризиса: запасы подземных источников могут иссякнуть к 2030 году
Лучшие средства для восстановления кожи после загара: топ-5 эффективных продуктов
Первые российские туристы в Вонсане: впечатления и неожиданности
Поливать огурцы после 18:00 можно при отсутствии влаги на листьях
Исследование показало связь атак львов на людей с фазами Луны и сезоном дождей

Эти грибы исчезают быстрее горячих пирожков: рецепт, который просят все — выручит в любой ситуации

Рецепт фаршированных шампиньонов — подойдёт для ужина и праздника
1:52
Еда

Ищете легкое, вкусное и эффектное блюдо, которое не ударит по бюджету и не отнимет весь вечер? Тогда вы точно по адресу!

Фаршированные шампиньоны
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны с куриным фаршем и сыром — это настоящий кулинарный лайфхак: минимум ингредиентов, простейшие шаги и неизменно восторженные отзывы за столом.

Это блюдо одинаково хорошо подойдёт и для уютного домашнего ужина, и для праздничной подачи. А главное — оно не только сытное, но и низкокалорийное, что особенно радует тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной еды.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 400 г
  • Куриный фарш — 350 г
  • Репчатый лук — 1 шт. (примерно 80 г)
  • Сыр (твердый) — 70 г
  • Подсолнечное масло (рафинированное) — 20 мл (1 столовая ложка)

Приготовление

Очистка грибов

Аккуратно промойте шампиньоны и удалите ножки. Шляпки не повреждайте — они будут "чашечками" для начинки.

Приготовление начинки

На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте куриный фарш, мелко нарезанный лук и ножки от шампиньонов. Смесь должна стать румяной и ароматной.

Фаршировка

Наполните грибные шляпки приготовленной начинкой. Не уплотняйте слишком сильно — дайте начинке дышать!

Запекание

Выложите фаршированные грибы на противень, сверху щедро посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180°C примерно 40 минут до румяной корочки.

Получается невероятно вкусное и при этом легкое блюдо. Оно отлично подойдет на ужин, в качестве закуски к праздничному столу или даже в ланч-бокс на работу. Минимум усилий — максимум удовольствия!

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Кабул на грани водного кризиса: запасы подземных источников могут иссякнуть к 2030 году
Лучшие средства для восстановления кожи после загара: топ-5 эффективных продуктов
Первые российские туристы в Вонсане: впечатления и неожиданности
Рецепт фаршированных шампиньонов — подойдёт для ужина и праздника
Поливать огурцы после 18:00 можно при отсутствии влаги на листьях
Исследование показало связь атак львов на людей с фазами Луны и сезоном дождей
Автомеханики рекомендуют периодически выводить мотор на высокие обороты
Диетологи предупреждают о скрытой угрозе низкоуглеводных продуктов
Налоговая служба проверяет сделки с недвижимостью между родственниками в 2025 году
Маргарита Симоньян призналась, что у Тиграна Кеосаяна не наблюдается улучшений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.