Эти грибы исчезают быстрее горячих пирожков: рецепт, который просят все — выручит в любой ситуации

Ищете легкое, вкусное и эффектное блюдо, которое не ударит по бюджету и не отнимет весь вечер? Тогда вы точно по адресу!
Фаршированные шампиньоны с куриным фаршем и сыром — это настоящий кулинарный лайфхак: минимум ингредиентов, простейшие шаги и неизменно восторженные отзывы за столом.
Это блюдо одинаково хорошо подойдёт и для уютного домашнего ужина, и для праздничной подачи. А главное — оно не только сытное, но и низкокалорийное, что особенно радует тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной еды.
Аккуратно промойте шампиньоны и удалите ножки. Шляпки не повреждайте — они будут "чашечками" для начинки.
На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте куриный фарш, мелко нарезанный лук и ножки от шампиньонов. Смесь должна стать румяной и ароматной.
Наполните грибные шляпки приготовленной начинкой. Не уплотняйте слишком сильно — дайте начинке дышать!
Выложите фаршированные грибы на противень, сверху щедро посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180°C примерно 40 минут до румяной корочки.
Получается невероятно вкусное и при этом легкое блюдо. Оно отлично подойдет на ужин, в качестве закуски к праздничному столу или даже в ланч-бокс на работу. Минимум усилий — максимум удовольствия!
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые.
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