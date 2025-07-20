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От стейка до гуляша: превращаем говядину в кулинарный шедевр

Идеи для вкусного обеда и ужина из говядины
3:31
Еда

Говядина — универсальный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления множества блюд. От классических рецептов до современных интерпретаций, существует множество вариантов, которые порадуют вас и ваших близких. Предлагаем вам несколько идей, что можно приготовить из говядины.

Жаркое из говядины с морошкой и картофелем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жаркое из говядины с морошкой и картофелем

Стейк на гриле

Стейк — это одно из самых популярных блюд из говядины. Выберите отборное мясо (например, рибай или т-бон), посолите и поперчите его, а затем обжарьте на гриле до желаемой степени готовности. Подавайте стейк с овощами на гарнир и соусом по вкусу.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего стейка
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло
  • Чеснок и розмарин (по желанию)

Как приготовить:

  • Разогрейте гриль или сковороду.
  • Смажьте стейк оливковым маслом, посолите и поперчите.
  • Обжаривайте по 3-5 минут с каждой стороны для средней степени прожарки.
  • Дайте мясу отдохнуть 5-10 минут перед подачей.

Говядина по-бургундски

Это классическое французское блюдо с насыщенным вкусом подается с картофельным пюре или свежим багетом.

Ингредиенты:

  • 1 кг говядины (мякоть)
  • 200 г бекона
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 бутылка красного вина
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Чайная ложка тимьяна
  • Лавровый лист
  • Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

  • Нарежьте мясо кубиками, обжарьте на сковороде с беконом до золотистого цвета.
  • Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте еще несколько минут.
  • Влейте вино и добавьте специи. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите на медленном огне 1,5-2 часа.

Говяжий гуляш

Гуляш — это сытное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для холодного времени года.

Ингредиенты:

  • 800 г говядины
  • 2 луковицы
  • 2 красные паприки
  • 3-4 картофелины
  • 2 столовые ложки паприки
  • 1 литр бульона или воды
  • Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

  • Нарежьте мясо кубиками, обжарьте с нарезанным луком до золотистого цвета.
  • Добавьте паприку и обжаривайте 2-3 минуты.
  • Влейте бульон, добавьте нарезанные картошку и паприку, доведите до кипения.
  • Уменьшите огонь и тушите под крышкой 1-1,5 часа до мягкости мяса.

Тефтели в томатном соусе

Тефтели — это простое и быстрое блюдо, которое можно подавать с пастой или рисом.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 100 г риса (по желанию)
  • 400 г томатного соуса
  • Соль, перец, зелень по вкусу

Как приготовить:

  • Смешайте фарш с нарезанным луком, яйцом, рисом, солью и перцем.
  • Сформируйте тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
  • Вылейте томатный соус на тефтели и тушите 20 минут на среднем огне.

Говядина — отличный базовый продукт для приготовления разнообразных блюд. От стейков до рагу, у вас есть безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Выбирайте понравившиеся рецепты, добавляйте свои любимые ингредиенты и радуйте семью вкусными блюдами!

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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