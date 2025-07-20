От стейка до гуляша: превращаем говядину в кулинарный шедевр

Идеи для вкусного обеда и ужина из говядины

3:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина — универсальный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления множества блюд. От классических рецептов до современных интерпретаций, существует множество вариантов, которые порадуют вас и ваших близких. Предлагаем вам несколько идей, что можно приготовить из говядины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жаркое из говядины с морошкой и картофелем

Стейк на гриле

Стейк — это одно из самых популярных блюд из говядины. Выберите отборное мясо (например, рибай или т-бон), посолите и поперчите его, а затем обжарьте на гриле до желаемой степени готовности. Подавайте стейк с овощами на гарнир и соусом по вкусу.

Ингредиенты:

500 г говяжьего стейка

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло

Чеснок и розмарин (по желанию)

Как приготовить:

Разогрейте гриль или сковороду.

Смажьте стейк оливковым маслом, посолите и поперчите.

Обжаривайте по 3-5 минут с каждой стороны для средней степени прожарки.

Дайте мясу отдохнуть 5-10 минут перед подачей.

Говядина по-бургундски

Это классическое французское блюдо с насыщенным вкусом подается с картофельным пюре или свежим багетом.

Ингредиенты:

1 кг говядины (мякоть)

200 г бекона

2 луковицы

2 моркови

1 бутылка красного вина

2-3 зубчика чеснока

Чайная ложка тимьяна

Лавровый лист

Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Нарежьте мясо кубиками, обжарьте на сковороде с беконом до золотистого цвета.

Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте еще несколько минут.

Влейте вино и добавьте специи. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите на медленном огне 1,5-2 часа.

Говяжий гуляш

Гуляш — это сытное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для холодного времени года.

Ингредиенты:

800 г говядины

2 луковицы

2 красные паприки

3-4 картофелины

2 столовые ложки паприки

1 литр бульона или воды

Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Нарежьте мясо кубиками, обжарьте с нарезанным луком до золотистого цвета.

Добавьте паприку и обжаривайте 2-3 минуты.

Влейте бульон, добавьте нарезанные картошку и паприку, доведите до кипения.

Уменьшите огонь и тушите под крышкой 1-1,5 часа до мягкости мяса.

Тефтели в томатном соусе

Тефтели — это простое и быстрое блюдо, которое можно подавать с пастой или рисом.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

1 луковица

1 яйцо

100 г риса (по желанию)

400 г томатного соуса

Соль, перец, зелень по вкусу

Как приготовить:

Смешайте фарш с нарезанным луком, яйцом, рисом, солью и перцем.

Сформируйте тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.

Вылейте томатный соус на тефтели и тушите 20 минут на среднем огне.

Говядина — отличный базовый продукт для приготовления разнообразных блюд. От стейков до рагу, у вас есть безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Выбирайте понравившиеся рецепты, добавляйте свои любимые ингредиенты и радуйте семью вкусными блюдами!

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

