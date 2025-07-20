От стейка до гуляша: превращаем говядину в кулинарный шедевр

Говядина — универсальный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления множества блюд. От классических рецептов до современных интерпретаций, существует множество вариантов, которые порадуют вас и ваших близких. Предлагаем вам несколько идей, что можно приготовить из говядины.
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Жаркое из говядины с морошкой и картофелем
Стейк на гриле
Стейк — это одно из самых популярных блюд из говядины. Выберите отборное мясо (например, рибай или т-бон), посолите и поперчите его, а затем обжарьте на гриле до желаемой степени готовности. Подавайте стейк с овощами на гарнир и соусом по вкусу.
Ингредиенты:
500 г говяжьего стейка
Соль и перец по вкусу
Оливковое масло
Чеснок и розмарин (по желанию)
Как приготовить:
Разогрейте гриль или сковороду.
Смажьте стейк оливковым маслом, посолите и поперчите.
Обжаривайте по 3-5 минут с каждой стороны для средней степени прожарки.
Дайте мясу отдохнуть 5-10 минут перед подачей.
Говядина по-бургундски
Это классическое французское блюдо с насыщенным вкусом подается с картофельным пюре или свежим багетом.
Ингредиенты:
1 кг говядины (мякоть)
200 г бекона
2 луковицы
2 моркови
1 бутылка красного вина
2-3 зубчика чеснока
Чайная ложка тимьяна
Лавровый лист
Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Нарежьте мясо кубиками, обжарьте на сковороде с беконом до золотистого цвета.
Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте еще несколько минут.
Влейте вино и добавьте специи. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите на медленном огне 1,5-2 часа.
Говяжий гуляш
Гуляш — это сытное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для холодного времени года.
Ингредиенты:
800 г говядины
2 луковицы
2 красные паприки
3-4 картофелины
2 столовые ложки паприки
1 литр бульона или воды
Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Нарежьте мясо кубиками, обжарьте с нарезанным луком до золотистого цвета.
Добавьте паприку и обжаривайте 2-3 минуты.
Влейте бульон, добавьте нарезанные картошку и паприку, доведите до кипения.
Уменьшите огонь и тушите под крышкой 1-1,5 часа до мягкости мяса.
Тефтели в томатном соусе
Тефтели — это простое и быстрое блюдо, которое можно подавать с пастой или рисом.
Ингредиенты:
500 г говяжьего фарша
1 луковица
1 яйцо
100 г риса (по желанию)
400 г томатного соуса
Соль, перец, зелень по вкусу
Как приготовить:
Смешайте фарш с нарезанным луком, яйцом, рисом, солью и перцем.
Сформируйте тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
Вылейте томатный соус на тефтели и тушите 20 минут на среднем огне.
Говядина — отличный базовый продукт для приготовления разнообразных блюд. От стейков до рагу, у вас есть безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Выбирайте понравившиеся рецепты, добавляйте свои любимые ингредиенты и радуйте семью вкусными блюдами!
Уточнения
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).