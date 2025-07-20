Обжаренные до золотистой корочки: рецепт фрикаделек о котором мечтали

Вкусные фрикадельки: простой рецепт

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки — это универсальное блюдо, которое стало популярным в разных странах благодаря своей простоте и разнообразию в приготовлении. Удобные в подаче, они могут быть приготовлены из мяса, рыбы или даже овощей, и идеально подходят для обеда или ужина.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Для приготовления фрикаделек вам понадобятся следующие ингредиенты:

600 г мясного фарша (смешанного или куриного)

1 средняя луковица (можно использовать репчатый или зеленый лук)

1 яйцо

2-3 столовые ложки панировочных сухарей или овсяных хлопьев

1-2 зубчика чеснока (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Специи (орегано, базилик, паприка — по желанию)

2 столовые ложки растительного масла (для жарки)

Томатный соус (по желанию для подачи)

Приготовление

Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук и чеснок очень мелко. Это поможет лучше раскрыть их вкус в готовом блюде. Смешайте фарш: в глубокой миске объедините мясной фарш, нарезанный лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Посолите и приправьте: добавьте соль, перец и выбранные специи. Если хотите, можете экспериментировать с различными приправами в зависимости от ваших предпочтений. Формируйте фрикадельки: смачивая руки водой, начните формировать небольшие круглые фрикадельки размером с грецкий орех. Это поможет избежать прилипания фарша к рукам. Обжарьте фрикадельки: на сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите фрикадельки на сковороду и обжаривайте с каждой стороны до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Приготовление соуса (по желанию): если вы хотите дополнить фрикадельки соусом, возьмите готовый томатный соус или приготовьте его самостоятельно, смешав томатную пасту с водой, приправив солью и специями, и тушите на медленном огне. Тушите фрикадельки: после обжаривания можно добавить томатный соус к фрикаделькам, уменьшить огонь и тушить их под крышкой еще 10-15 минут. Это придаст дополнительный вкус и сочность блюду. Подача: фрикадельки можно подавать с гарниром из картофельного пюре, пасты или овощей. Они идеально сочетаются с легким салатом и, конечно, с томатным соусом.

Фрикадельки — это не только вкусное, но и очень универсальное блюдо, которое можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений и наличия ингредиентов. Попробуйте этот простой рецепт, добавьте свои любимые специи и ингредиенты, и вы обязательно порадуете своих близких прекрасным угощением!

Уточнения

Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

