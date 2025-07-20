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Обжаренные до золотистой корочки: рецепт фрикаделек о котором мечтали

Вкусные фрикадельки: простой рецепт
2:53
Еда

Фрикадельки — это универсальное блюдо, которое стало популярным в разных странах благодаря своей простоте и разнообразию в приготовлении. Удобные в подаче, они могут быть приготовлены из мяса, рыбы или даже овощей, и идеально подходят для обеда или ужина. 

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Для приготовления фрикаделек вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 600 г мясного фарша (смешанного или куриного)
  • 1 средняя луковица (можно использовать репчатый или зеленый лук)
  • 1 яйцо
  • 2-3 столовые ложки панировочных сухарей или овсяных хлопьев
  • 1-2 зубчика чеснока (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Специи (орегано, базилик, паприка — по желанию)
  • 2 столовые ложки растительного масла (для жарки)
  • Томатный соус (по желанию для подачи)

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук и чеснок очень мелко. Это поможет лучше раскрыть их вкус в готовом блюде.
  2. Смешайте фарш: в глубокой миске объедините мясной фарш, нарезанный лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Посолите и приправьте: добавьте соль, перец и выбранные специи. Если хотите, можете экспериментировать с различными приправами в зависимости от ваших предпочтений.
  4. Формируйте фрикадельки: смачивая руки водой, начните формировать небольшие круглые фрикадельки размером с грецкий орех. Это поможет избежать прилипания фарша к рукам.
  5. Обжарьте фрикадельки: на сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите фрикадельки на сковороду и обжаривайте с каждой стороны до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
  6. Приготовление соуса (по желанию): если вы хотите дополнить фрикадельки соусом, возьмите готовый томатный соус или приготовьте его самостоятельно, смешав томатную пасту с водой, приправив солью и специями, и тушите на медленном огне.
  7. Тушите фрикадельки: после обжаривания можно добавить томатный соус к фрикаделькам, уменьшить огонь и тушить их под крышкой еще 10-15 минут. Это придаст дополнительный вкус и сочность блюду.
  8. Подача: фрикадельки можно подавать с гарниром из картофельного пюре, пасты или овощей. Они идеально сочетаются с легким салатом и, конечно, с томатным соусом.

Фрикадельки — это не только вкусное, но и очень универсальное блюдо, которое можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений и наличия ингредиентов. Попробуйте этот простой рецепт, добавьте свои любимые специи и ингредиенты, и вы обязательно порадуете своих близких прекрасным угощением!

Уточнения

Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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