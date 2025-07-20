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Кабачки лезут из всех щелей? Морозим грамотно — чтобы зимой не достать кашу в пакете

Кабачки нужно бланшировать перед заморозкой для сохранения текстуры
4:13
Еда

Лето щедро одаривает нас свежими овощами, и кабачки — одни из тех, которых всегда в избытке. Урожай растёт с завидным упорством, и в какой-то момент возникает логичный вопрос: что делать с избытком? Заморозка — отличный способ сохранить эти нежные овощи до зимы. Но важно знать, как это сделать правильно, чтобы в нужный момент вы достали из морозилки не раскисшую массу, а по-прежнему вкусный, пригодный для готовки продукт.

Кабачок
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Почему замораживать кабачки — отличная идея

Кабачки универсальны: из них можно готовить супы, гарниры, закуски, выпечку и даже делать кабачковый хлеб. Поэтому сохранить часть урожая на потом — вполне разумное решение. Главное — не испортить их при замораживании, ведь кабачок водянистый, а значит, чувствителен к резким перепадам температуры.

Если делать всё по правилам, даже после разморозки кабачки сохранят вкус и текстуру. Но чтобы так и было, нужно не просто бросить их в пакет и убрать в морозилку.

Подготовка: как нарезать и обрабатывать кабачки

Сначала кабачки нужно хорошо вымыть под холодной водой и удалить плодоножки. Нарезка зависит от того, как вы планируете их использовать: можно нарезать ломтиками, кубиками или натереть на крупной тёрке.

Далее — важнейший этап: бланширование. Это кратковременное отваривание, которое помогает сохранить текстуру и предотвратить развитие бактерий. Для кабачков достаточно 1-2 минут в кипящей подсоленной воде. Сразу после этого овощи нужно переложить в миску с ледяной водой, чтобы прекратить тепловую обработку. Затем хорошо обсушите — лишняя влага потом может навредить.

Исключение составляют только натёртые кабачки — их не нужно варить, но обязательно промокнуть бумажными полотенцами, чтобы удалить влагу.

Замораживание: порядок имеет значение

Когда кабачки готовы, их выкладывают в один слой на противень, застеленный пергаментом. В таком виде их нужно замораживать минимум 2 часа, чтобы кусочки или ломтики не слиплись.

После этого овощи перекладывают в пакеты или контейнеры для заморозки, выпуская максимум воздуха. На один литровый пакет можно положить около 900 г кабачков. Обязательно подпишите упаковку и укажите дату — это поможет контролировать сроки хранения.

Сырые или обработанные: в чём разница

Заморозить можно и сырые кабачки, но только если они мелко нарезаны. Более крупные куски или ломтики без предварительного бланширования быстро теряют вкус и текстуру. Они размякают, становятся водянистыми и вряд ли пригодятся для серьёзного блюда.

Как долго можно хранить

Срок хранения зависит от способа нарезки:

  • Нарезанные кубиками или ломтиками — до 12 месяцев.

  • Тёртые кабачки — желательно использовать в течение 3-4 месяцев.

Слишком долго держать их в морозилке не стоит — вкус постепенно уходит, а структура ухудшается.

Как избежать "морозильного ожога"

Та самая наледь на овощах — это не просто лёд, а сигнал о том, что продукт начал портиться. Чтобы этого избежать:

  • тщательно обсушите кабачки перед заморозкой;

  • максимально удалите воздух из упаковки;

  • следите за стабильной температурой морозильной камеры (ниже 0 °F или -18 °C).

Как размораживать — и нужно ли

Для некоторых блюд (выпечка, оладьи, запеканки) тёртые кабачки лучше разморозить, откинуть на дуршлаг и отжать — это избавит от лишней воды. А вот ломтики и кусочки лучше использовать прямо из морозилки — например, добавлять в супы или овощные рагу. Так они сохранят свою структуру и не превратятся в пюре.

Размораживать кабачки можно несколькими способами: в холодильнике (медленно и аккуратно), под холодной водой (если нужно быстро) или в микроволновке — но тут надо быть осторожным, чтобы не перегреть.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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